ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Kasım 2024 20:36
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 13:25
3 dk Okuma

İSTANBUL'DA DAYANIŞMA EYLEMLERİ

Kadınlar ve LGBTİ+'lar Kürt belediyelere kayyım atamalarını protesto etti

Kadınlar ve LGBTİ+'lar Süreyya Operası önünden seslendi: “Susmaya hiç mi hiç niyetimiz yok. İstanbul’dan Mardin’e, Halfeti’ye, Batman’a, Esenyurt’a ses vermeden hiçbirimiz için özgürlük mümkün değil, biliyoruz.”

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

İstanbul Kadıköy’de, Süreyya Operası önünde kadın ve LGBTİ+’lar Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti Belediyeleri'ne kayyım atamalarını protesto için bu akşam basın açıklamasında bir aradaydı.

Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağırıcısı olduğu eylemde sık sık “Kadınlar ve lubunyalar kayyımlara karşı”, “Jin jiyan azadî” ve “Gülistan Sönük irademizdir” sloganları atılırken basın açıklaması yapmak istedikleri alan çok sayıda polisle kuşatılmıştı.

Eylem alanına girmesi engellen kadın, önünü kesen polislere “Deprem olurken neredeydiniz?" diye sordu.  "Tatilde miydiniz? 30 kadın için bütün İstanbul’u buraya yığmışsınız. Bu ülkenin surlarında bir kadının kafası kesildi. O zaman neredeydiniz?” diye tepki gösterdi.

Gazetecilere engel

Kadın ve LGBTİ+’ları ablukaya alan polisler bunun ardından haber takibi yapan gazetecileri de kalkanlarla "süpürerek" zorla dışarı çıkardı.

Bu sırada polisler, yere düşürdükleri Mezopotamya Ajansı muhabiri Yeşim Tükel’i gözaltına almaya çalışırken diğer haberciler, gazeteci olduğunu söyleyerek Tükel’i alan dışına çıkardı.

“Kayyımlar kadınları nefessiz bırakıyor”

Polisin engellemelerine karşın Kadınlar Birlikte Güçlü basın açıklamasını okumayı başardı. Dayanışma açıklaması özetle şöyleydi:

“Hayır’ı hayır kabul etmeyen, haklarımızı hiçe sayan bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Kadınların ‘hayır’ını hiçe sayan, ezmeye çalışan bu zihniyet; Kürt halkının seçtiği iradeyi de hiçe sayarak kayyumlarla ezmeye çalışıyor.

"Bunu ilk defa yaşamıyoruz. Son yıllarda kayyımın özellikle kadınlar için ne demek olduğunu çok iyi öğrendik. Çünkü belediyeler ve belediyecilik doğrudan gündelik hayatla, bu hayatın sürdürüldüğü mekanların yönetilmesiyle ilgili. Bu mekanlarda, hayatın içinde, biz kadınlar da varız. Gündelik hayatın eşitlikçi bir biçimde sürdürülüp sürdürülmemesi, yerel yönetimin bu konudaki tutumu bizim hayatımızı derinden etkiliyor.

"Akla ilk gelen örnekler: Kreşler, dayanışma merkezleri, sığınaklar, kadınların istihdama katılmasını kolaylaştıran mekanizmalar ve eşitlikçi istihdam politikaları, kadın pazarları, kooperatifler, kadın yoksulluğuyla farklı mücadele biçimleri, bakımı kadınların işi olmaktan çıkaran kamusal hizmetler ve kent mekanının kadınların hayatını kolaylaştıran şekilde düzenlenmesi.

"Bu türden bir eşitlikçi tutum ise ancak bir kentin kadınlarının, kendi kendilerini, kendi kararlarıyla yönetmesiyle mümkün. Eş başkanlık sistemi tam da bu anlama geliyor. Yani yarı yarıya parçası olduğumuz kentlerde yetkiyi de eşit paylaşmak, içinde kadınların olmadığı hiçbir kararın olmaması demek.

"Kayyımlar kadınların anadillerini hizmet mekanizmalarından siliyor, kadına yönelik şiddetle mücadele için kurulmuş kurumları işlemez hale getiriyor, kadınların özgürleşmesi için düşünülmüş yol ve güzergâhları yok ediyorlar. Kadın birimlerini ya kapatıyor ya dalga geçer gibi erkek yönetici atıyor, AKP kadın kollarına devrediyor, evlendirme dairesi veya Kuran kursuna çeviriyorlar. Yani aynı Gültan Kışanak’ın dediği gibi kayyımlar kadınları nefessiz bırakıyor. Bunlar bilinçli seçimler.

"Kentin, mahallenin sokağın kadınların yaşam alanı olmasını engellemek için yapılıyor. Evin dışındaki varlığımızın, dilimizin, sorunlarımızın, taleplerimizin görünmez olduğu bir düzeni kurmaya, sürdürmeye, sağlamlaştırmaya yarıyor.

"Ama bizim buna susmaya hiç mi hiç niyetimiz yok. İstanbul’dan Mardin’e, Halfeti’ye, Batman’a, Esenyurt’a ses vermeden hiçbirimiz için özgürlük mümkün değil, biliyoruz. Hep birlikte kayyıma hayır diyoruz!

"Jin, Jîyan, Azadi.”

(TY/AEK)

Haber Yeri
İstanbul
kayyım 2024 halfeti belediyesi mardin büyükşehir belediyesi esenyurt belediyesi batman belediyesi
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
ilgili haberler
Yerine kayyım atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanına ikinci soruşturma
5 Kasım 2024
/haber/yerine-kayyim-atanan-tutuklu-esenyurt-belediye-baskanina-ikinci-sorusturma-301441
AKP’den kayyım açıklaması: Bu uygulamalar devam edecek
4 Kasım 2024
/haber/akpden-kayyim-aciklamasi-bu-uygulamalar-devam-edecek-301407
Bakırhan'dan kayyım açıklaması: Gördük ki tasfiyeyi örgütlüyorlarmış
4 Kasım 2024
/haber/bakirhan-dan-kayyim-aciklamasi-gorduk-ki-tasfiyeyi-orgutluyorlarmis-301406
Üç kentte kayyım protestoları
4 Kasım 2024
/haber/uc-kentte-kayyim-protestolari-301385
CHP’den Esenyurt’ta kayyıma karşı kitlesel miting
31 Ekim 2024
/haber/chpden-esenyurtta-kayyima-karsi-kitlesel-miting-301297
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Yerine kayyım atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanına ikinci soruşturma
5 Kasım 2024
/haber/yerine-kayyim-atanan-tutuklu-esenyurt-belediye-baskanina-ikinci-sorusturma-301441
AKP’den kayyım açıklaması: Bu uygulamalar devam edecek
4 Kasım 2024
/haber/akpden-kayyim-aciklamasi-bu-uygulamalar-devam-edecek-301407
Bakırhan'dan kayyım açıklaması: Gördük ki tasfiyeyi örgütlüyorlarmış
4 Kasım 2024
/haber/bakirhan-dan-kayyim-aciklamasi-gorduk-ki-tasfiyeyi-orgutluyorlarmis-301406
Üç kentte kayyım protestoları
4 Kasım 2024
/haber/uc-kentte-kayyim-protestolari-301385
CHP’den Esenyurt’ta kayyıma karşı kitlesel miting
31 Ekim 2024
/haber/chpden-esenyurtta-kayyima-karsi-kitlesel-miting-301297
diğer yazıları
Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram: Çözüm böyle mi olur?
4 Kasım 2024
Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram: Çözüm böyle mi olur?
Hafızayı nakışla yeniden canlandırmak
2 Kasım 2024
Hafızayı nakışla yeniden canlandırmak
Beyoğlu Belediyesi'nden ‘müstehcenlik’ sansürü
31 Ekim 2024
Beyoğlu Belediyesi'nden ‘müstehcenlik’ sansürü
MICHAEL HARDT İLE SÖYLEŞİ
"Kürt hareketi, dünya genelindeki hareketler için bir ilham kaynağı"
15 Ekim 2024
"Kürt hareketi, dünya genelindeki hareketler için bir ilham kaynağı"
Michael Hardt: Karamsarlığa kapılmadan mücadele etmeye devam etmeliyiz
13 Ekim 2024
Michael Hardt: Karamsarlığa kapılmadan mücadele etmeye devam etmeliyiz
Sayfa Başına Git