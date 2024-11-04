Üç kentte kayyım protestoları

İçişleri Bakanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine bu sabah saatlerinde kayyım atandığını duyurdu.

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

DEM Parti seçmenleri Mardin, Batman ve Halfeti’de kayyım atamalarını protesto etti.

🔴 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım



Yurttaşlar, ablukaya alınan belediye binasına girmeye çalışıyor. pic.twitter.com/IVQqyYaxdo — bianet (@bianet_org) November 4, 2024

Mardin

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ahmet Türk ve Devrim Demir, çok sayıda partiliyle birlikte belediye binası önüne geldi.

Belediyeye girmek isteyen eş başkanlar ve beraberindekiler, polis tarafından kalkanlarla engellenerek saldırıya uğradı. Kayyıma tepki gösteren DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş “Ne çocuklarınıza ne de ailenize bakacak yüzünüz kalmayacak. Yüzyıldır bu halk geri adım atmadı ve boyun eğmedi. Bu halk boyun eğmeyecek, bu da böyle bilinsin,” dedi.

Belediye binası önündeki Eş Başkan Devrim Demir, polisin biber gazlı müdahalesi sırasında fenalaştı. Ambulansa alınan Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Belediye önünde abluka altında bekleyişini sürdüren yurttaşlar, sloganlarla kayyım atanmasını protesto ediyor.

Batman ve Halfeti

Batman’da da Eş Başkanlar Gülistan Sönük ile Yeşil Işık belediye binası önüne geçti. Burada toplanan kitle “Hırsız kayyım”, “Kayyımlar gidecek halklar gelecek”, “Darbeye hayır” ve “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

Kayyım atanmasına tepki gösteren bir yurttaş “Madem kayyım atayacaktınız neden seçim yaptınız? Ben dışarıdan yaşlı annemi ve babamı getirdim. Oy kullandılar, haksızlığı kabul etmiyoruz. Susuyorsanız dilsiz şeytansınız,” dedi.

Urfa’nın Halfeti ilçesinde de kayyım atamaları belediye binası önünde protesto edildi.

Halfeti Belediyesi önünde açıklama yapan Eş Başkan Mehmet Karayılan “Kayyım kararını tanımıyoruz. Halkımızdan aldığımız güçle bu görevi sürdüreceğiz,” dedi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yurttaşlar, abluka altındaki belediye binası önünde toplanmaya devam ediyor. (TY)