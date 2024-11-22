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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 09:43
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2024 09:43
2 dk Okuma

ÖZGÜRLÜK İÇİN SANAT İNİSİYATİFİ MARDİN'DE

“Sansürün, yasağın ve kayyımın olduğu her yerdeyiz”

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasını protesto eden eylemler sürerken, Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi Mardin’de basın açıklaması düzenledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Sansürün, yasağın ve kayyımın olduğu her yerdeyiz”
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Kuruluşunu Temmuz 2024’te Diyarbakır’da ilân eden Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi; sansür, yasak ve kayyımlara karşı dün (21 Kasım) Mardin’de basın açıklaması düzenledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen kültür-sanat emekçileri adına konuşan sinemacı Ayşe Çetinbaş, demokratik hakların gasbedilmesine karşı dayanışma çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine 4 Kasım 2024’te kayyım atandığını duyurdu. Kararla birlikte Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

Dayanışma çağrısı

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Çetinbaş, açıklamasına şöyle devam etti:

2015'ten bu yana Türkiye'de, seçme-seçilme hakkından adil yargılama hakkına tüm demokratik hakların yok sayılmasına tanıklık ediyoruz. Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi olarak, kayyımları sistematik hale getirerek yerel yönetimleri, Kürt halkını, hak savunucularını, muhalifleri ezmeye çalışan darbeleri, en temel hak ve özgürlüklerin sansür, yasak, kayyım gibi yöntemlerle yok sayılmasını kabul etmiyoruz.

Sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin yolu açıkken, 2015 yılından beri bu yolun dışındaki her tür anti-demokratik yola başvurulmasına ‘Êdî Besê’ demek için buradayız. Her dilde özgürce şarkı söylediğimiz, sansürsüz ürettiğimiz, kendi hayatımız ve geleceğimiz için karar verme ve seçme hakkımız olan, haklarımızla hak ettiğimiz gibi barış içinde yaşadığımız günlere umudumuzla buradayız. Bu umudu paylaşan herkesi buraya, sansür, yasak, kayyımın karşısında yan yana olmaya, dayanışmaya çağırıyoruz.

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Sekiz yıldır süren yasaklar

Çetinbaş’ın ardından söz alan Mardin’in seçilmiş Belediye Eş Başkanı Devrim Demir, Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi’ne Mardin’de oldukları teşekkür ederek kayyımların ilk hedefinin kadınlar olduğunu belirtti.

Demir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kadınların bu sisteme karşı her sokakta, her alanda direnişte olması gerekiyor. Sanatçılar da itirazlarını dile getirmeli, çünkü kayyım politikaları doğrudan kültür ve sanata saldırıyor. Bu topraklarda 8 yıldır ne bir konser ne de bir festival düzenlenmesine izin verildi.

Tam da bu nedenle bütün sanatçılar, sanatseverler kayyım politikasına karşı itirazlarını dile getirmeli. Direniş halinde olmalı. Herkes sesini çıkarmalı, çünkü bu yaklaşımın hiçbir hukuki yanı yok. İtirazlarınızı, direnişinizi büyütün. Bizimle beraber olun ki; bu kimliği, kültürü, sanatı, iradeyi tanımayan politikaya geri adım attıralım.”

Açıklama, alkışlarla sona erdi. (TY)

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Haber Yeri
İstanbul
4 Kasım 2024 kayyım atamaları mardin belediyesi Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi kayyım sansür Devrim Demir
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