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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2024 15:52
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 17:02
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AKP’den kayyım açıklaması: Bu uygulamalar devam edecek

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında DEM Parti’li üç belediyeye kayyım atanmasıyla ilgili konuştu.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
AKP’den kayyım açıklaması: Bu uygulamalar devam edecek
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Abdullah Güler, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı kayyım atama gerekçelerini hatırlatan Güler, şöyle dedi:

"Türkiye bir anayasal hukuk devletidir. İlgili belediye başkanları hakkında görev yaptıkları şehrin cumhuriyet başsavcılığı tarafından, Terörle Mücadele Kanunu kapsamı içerisinde bir soruşturmanın yürütüldüğünü biliyoruz. İkincisi, ilgili belediye başkanlarının yerelde, Mardin Büyükşehir Belediyesi başkanı için 10 yıl ve üzerinde bir yerel mahkemece ceza verilmiş, Batman Belediye başkanı ve Halfeti Belediye başkanı için de 6 yıl ve üzerinde bir ceza verilmiş. Tabii bunlar istinaf ve Yargıtay’da temyiz süreçlerine tabi.

"Hem Anayasamızın 127. maddesi hem de 5393 sayılı Belediyeler Kanunumuzun 45 ve 46’ncı maddeleri kapsamı içerisinde ilgili durumlar değerlendirilmiş ve İçişleri Bakanlığı, soruşturma ve kovuşturmanın, yürüttükleri işin kamu hizmeti niteliği de taşıdığı göz önünde bulundurularak geçici bir dönem için bu görevlendirmeler yapılmış. İlgili kişiler istinaf ve yargı süreçlerinde beraat edebilir ya da cezaları kesinleşebilir. Yargılamanın selameti açısından böyle bir görevlendirme takdir edilmiş.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
4 Kasım 2024

“Dolayısıyla hukuk devleti uygulamaları içerisinde bu türden geçmiş dönemlerde de vardı, bundan sonra da elbette bu takdir edilecektir. Belediye başkanlıkları hiç kimsenin suç işleyeceği bir özgürlük alanı değildir. Suç işleyen, ceza alan veya görevi sebebiyle soruşturma veya kovuşturmaya tabi bir durum söz konusu ise bu konuda Anayasamızın 127. maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığımız da gerekli takdir ve uygulamayı yapacaktır. Yasal düzlemde, hukuk çerçevesi içerisinde bu uygulamalar devam edecektir, ediyor da." (TY)

Haber Yeri
İstanbul
AKP kayyım 4 Kasım 2024 kayyım atamaları Kürt sorununda çözüm tartışmaları Abdullah Güler
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