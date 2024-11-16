İmamoğlu Mardin'de: Adalet ve hukukun tesisi için sırt sırtayız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün, 4 Kasım’da yerlerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş eş başkanları Ahmet Türk ve Devrim Demir’i ziyaret etti.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, İmamoğlu, kayyım atamalarına tepki göstererek "Bu bizi mahcup eden ve başımızı öne eğen bir durumdur," dedi.

İmamoğlu açıklamasına “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında seçme ve seçilme hakkının gasbedilmesi utanç verici. Ülkenin doğusu, batısı yok. Mardin gibi kadim bir kültür şehrine kayyım atanması kabul edilemez. Daha güçlü birlikteliği anlatacağımız yerde, TBB başkanı olarak büyük bir mahcubiyetle kayyımı konuşuyoruz. Bu, başımızı öne eğen, bizi mahcup eden bir durum. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını kayba uğratan bir durum. Her birimiz bu ülkenin iyiliği, memleketin birliği için buradayız. Adalet, demokrasi çok önemli hususlar. Bunun tesisi için sırt sırtayız ve dayanışma içindeyiz," diye devam etti.

Türk: Adaletin sağlanmasını istiyoruz

Ahmet Türk’ün Derik’teki evinde gerçekleşen görüşmede, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve kayyım uygulamalarına son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Türk ise “Gelişleri, bizleri ziyaret etmeleri bizler için büyük bir onur. Türkiye’deki gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Kayyım siyasetiyle demokrasiye ulaşmamın imkânı yok. Adalet ve hukukun sağlanmasını istiyoruz. Halkların ötekileştirildiği politikalardan vazgeçilmesi gerekiyor,” dedi.

Heyet, ziyaretin ardından eski Mardin bölgesine geçti.