Bakırhan'dan kayyım açıklaması: Gördük ki tasfiyeyi örgütlüyorlarmış

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Batman Belediyesi önündeki kayyım protestosunda konuştu.

İçişleri Bakanlığı, DEM Parti yönetimindeki Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine bu sabah saatlerinde kayyım atandığını duyurdu . Kararla birlikte Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Halfeti Belediye Eş Başkanı Mehmet Karayılan ve Batman Belediye Eş Başkanı Gülistan Sönük görevden alındı.

Hatimoğulları "Belediye halktır, belediye sizsiniz, belediye Êlih halkıdır. Halkın iradesini gasbettiğini sananlar bilsin ki, defalarca kayyım atanmasına rağmen halk yine kendi partisini, belediye eş başkanlarını seçti,” dedi.

“Bunların iç barış derdi yok”

DEM Partili üç belediyeye kayyım atanmasıyla darbe yapıldığını vurgulayan Hatimoğulları, özetle şunları söyledi:

"Bizi siyaseten yenemedikleri için bir ton polisi buraya yığarak, yargı eliyle darbe gerçekleştirmişlerdir. Eş başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş’ın dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra gerçekleştirilen darbenin yıldönümünde yine aynı darbeyi geçekleştirmeleri bir mesajdır.

“Gelip, ‘İç barışı sağlayacağız’ dediler. Bunların böyle bir derdi yok. Biz, ‘Onurlu bir barışa hazırız’ dedik. Ama onlar belediyelerimize kayyım atadılar. Bu darbeye karşı sanmasınlar ki halkımız ve DEM Parti boyun eğecek. Demokratik zeminde halkımızla birlikte belediyemize de, onurlu barışa da sahip çıkacağız. Yüz bin tane kayyım atasanız da halkın iradesi tecelli edecek. Halkın iradesiyle seçme ve seçilme hakkımıza sahip çıkacağız.”

🔴 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan iktidara seslendi



🗣️ "Bu gaspçı, yok sayan her seferinde sandıkta yenişemeyerek oyunla, pusuyla, tezgahla Kürt halkının iradesine el koymaktan vazgeçin. Emin olun, yenemeyeceksiniz" pic.twitter.com/5JVFDqlvc9 — bianet (@bianet_org) November 4, 2024

“Êlih faili meçhul cinayetlere yenilmedi”

Tuncer Bakırhan ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis'te DEM Partililer ile tokalaşmasını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Bu kumpasçılar, hırsızlar, tasfiyeyi planlayanlar, bize el uzatmışlardı. Biz de onlara elimizi uzattık. Dedik belki müzakere edecekler; yıllardır tasfiyeyle, inkârla ve zulümle çökertemedikleri Kürt halkıyla onurlu barışı yapacaklar. Ama gördük ki tasfiyeyi örgütlüyorlarmış, nasıl kayyım atayacaklarını planlıyorlarmış. Yine Kürt halkını nasıl inkâr edeceklerini planlıyorlarmış. Êlih faili meçhul cinayetlere yenilmedi. Binlerce kaybına rağmen onurlu bir şekilde diline, kültürüne, iradesine sahip çıktı. Sizleri uyarıyoruz; bu gaspçı oyunla, tezgâhla Kürt halkının iradesine el koymaktan vazgeçin.

“Sizler bir taraftan el uzatan, bir yandan inkâr eden ve meşruluğunu yitiren bir iktidarsınız. Sizleri bir gün bu topraklarda tabela partisi yapacağız. Tabelanızı asamayacak bir duruma getireceğiz. Sizler hırsızsınız. Sizler Kürt halkının diliyle, kültürüyle oynuyorsunuz. Ama söz olsun yoldaşlarımıza, halkımıza; bir gün tekrar Êlih halkının iradesinin tecelli ettiği, bu topraklarda insanca yaşayacağımız günleri yaratıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.”

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, yapılan konuşmaların ardından “Bijî berxwedana gelê Kurd”, “Direne direne, direnişle zafere”, “Jin, jiyan, azadî”, “Kürdistan faşizme mezar olacak” ve “Hain kayyım, Kürdistan’dan defol" sloganları atıldı.

Yurttaşların belediye önündeki bekleyişi ise sürüyor. (TY)