Yerine kayyım atanan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanına ikinci soruşturma

İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden alınan ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında 'terörizmin finansmanı' iddiasıyla yeni bir soruşturma daha açıldığı ve savcılığın mali yönden de inceleme başlattığı iddia edildi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Özer hakkında “6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde bir soruşturma yürütüldüğünü yazdı.

Saymaz, soruşturma kapsamında mali yönden inceleme yürütüldüğünü belirtti.

Saymaz'ın yazısında ilgili kısım şöyle:

"Hem kayyum hem İçişleri Bakanlığı müfettişleri hem de Savcı Can Tuncay, mali yönden inceleme sürdürüyor.

Özer’in seçildikten sonra verdiği ihaleler gözden geçirilerek, kaynakları örgüte aktarıp aktarmadığı araştırılıyor. Ayrıca işe alımlarda, ‘Değer Ailesi’ diye tanımlanan, aile yakınları PKK’da olanlara öncelik verilip verilmediği üzerinde duruluyor."

Ahmet Özer, 30 Ekim sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı ve aynı günün gecesinde "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı Özer'in yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'u kayyım olarak atadı.

(RT)