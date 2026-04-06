İBB davasında beşinci hafta: İmamoğlu adil yargılama çağrısı yaptı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yer aldığı 407 sanıklı İBB davası beşinci haftasında sürüyor.

Geçen hafta mahkeme, tutukluluk incelemesinde 18 kişiyi tahliye etti. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi bugün 16. duruşmada tutuklu sanıkların savunmalarını dinlemeye devam ediliyor.

Duruşma, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda yapılıyor. Dosyada 89 tutuklu sanık ve 5 müşteki sanık bulunuyor.

Sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Cevat Kaya ve avukat Mehmet Pehlivan da yer alıyor.

Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu, yargılamanın adil ilerlemesinin hem sanıklar hem de kamuoyu açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Mahkeme heyetinden cezaevi koşulları ve duruşma düzenine ilişkin bazı sorunlara destek istedi. Hazır gıda ürünlerinin içeri alınmaması ve öğle yemeği konusunda yaşanan sıkıntıları gündeme taşıdı.

“Çok sayıda kişi halen daha özgür değil”

İmamoğlu, geçen hafta gelen tahliye kararlarının kendilerini sevindirdiğini belirtti ancak çok sayıda kişinin hâlâ özgürlüğünden yoksun kaldığını vurguladı. Tutukluluğun her gün yeni bir mağduriyet yarattığını dile getirdi. Mahkemenin vereceği kararların yalnızca sanıkları değil, yargıya duyulan güveni de doğrudan etkileyeceğini söyledi.

Adli kontrol tedbirlerinin ve malvarlığına yönelik uygulamaların da birçok insanın hayatını ağır biçimde etkilediğini anlatan İmamoğlu, tutuklu yakınlarının büyük acı yaşadığını söyledi.

Babaları ya da akrabaları nedeniyle cezaevinde bulunan kişilere dikkat çekti. Kariyerini devlete hizmete adamış bürokratların da bu süreçte ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydetti. Dosyadaki birçok kişinin masum olduğunu düşündüğünü, herkesin tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında hâlâ belirsizlik yaşayan şoförler, emekçiler ve bürokratlar bulunduğunu da hatırlattı. Ağır ameliyat geçirdikten sonra cezaevinde iyileşme süreci yaşayan bürokratların durumuna dikkat çekti. Mahkemenin bu tabloyu daha yakından değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında “etkin pişmanlık” uygulamasını da eleştiren İmamoğlu, bazı uygulamaların toplum vicdanını zedelediğini savundu. Ailelerin, kadınların ve çocukların büyük baskı altında yaşadığını belirtti. Mahkeme adil bir çizgi izlerse buna destek vereceklerini, aksi durumda tepki göstereceklerini söyledi. Yargılama sürecinin herkes için hayırlı sonuçlar üretmesini istedi.

İmamoğlu’nun konuşmasının tamamı Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Heyet.. Öncelikle yargılamanın bundan sonraki süreci inşallah hayırlara vesile olsun. Herkesin katkılarıyla, başta sizlerin ve burada bulunan hukukçularınü, hatta katılımcıların, seyircilerin herkesin katkılarıyla hayırlara vesile olsun. Çünkü hayra ihtiyacımız çok yüksek. Önce güncel bir hususu size aktarmak istiyorum. Arkadaşlarımızın da yoğun şikayeti var bu konuda. Bazı hazır paket ürünlerini alıp buraya getirenler, bu sabah cezaevinden çıkışta getirememişler, alamamışlar. Bu hususta mahkemenin mi bir iradesi ya da bu uygulama hapishanelerde ise oraya sizin bir etkiniz olabilir mi? Gibi bir hususu… Sonuçta bu tabii eğer sadece cezaeviyse, belki cezaevlerine biz de kendi yazılarımızla dile getirebiliriz. Ama sizin de katkınız olabilir mi diye bu notu iletmek istedim. Bir başka husus; öğle vakti yemek arzumuz vardı. Bu hafta çözülebileceği konusunda katkı talep etmiştik. Komutanlarımız da takip ediyor süreci. Konuştuğumuz hususlar… Yine sizin de katkınız olursa… Çünkü anladığım kadarıyla orada da Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı ve buradaki yürütme bu işte yetkili olabiliyor. Bir diğer husus Sayın Başkan, Sayın Heyet; tabii perşembe günü çok geç saatte biten savunmalar oldu. 18 arkadaşımız tahliye edilmiştir. Tahliyesi elbette bizleri sevindirmiştir. Tahliye öncesi verdiğiniz kararın bir başlangıç olduğu tarifi, bizlerin bakış açısından, vicdani olarak da adalet açısından da kıymetli bir değerlendirmedir. Elbette yaklaşımınızı önemsediğimizi ifade etmek isterim. Ancak bazı hatırlatmalar yapmayı da önemsiyorum bu çerçevede. Yani kesinlikle yargılamaya farklı bir bakışla yön vermeniz gerektiğinin de bir ihtiyaç olarak altını çizmek istiyorum. Gerçekten onlarca mağdur kişinin her gün özgürlüklerinden alınan bir gün olması, can yakıyor. Bedeli ödenmeyecek bir zaman dilimine dönüştüğünü ifade etmek isterim. İnsanların gerçekten bir günü bile tutsak geçirmemesi inancı ve yargılamaya olan inancı, -sadece sizin yargılamanıza değil, daha önce de konuşmamda ifade ettim- buradaki yargılama sürecinin gerçekten hepimiz için çok önemli bir dayanak olan yüce Türk yargısının, yaşamsal bir dayanak olan yüce Türk yargısının itibarına da çok büyük katkı sunduğunu ve sunacağını, alınan her kararla eksi ya da pozitif yönüyle katkı sunacağını da belirtmek zorundayım. Bugün şunu söylemem lazım: Sadece burada tutsak olanlar değil, bazı adli tedbirlerle ilgili süreçler de var. Dosyanızda bunlar mevcut. Bırakın hani bir gün tutsak geçirmeyi; bazı insanların gelirleri ortadan tamamen kaldırılmış, kurumları, şirketleri, yapıları, yaşamlarına el konulmuş biçimde… Ne bileyim işte evde hapis yatanından tutun, işte başka uygulamalar söz konusu. İnsanların bu anlamda da hayatlarını etkiliyor. Ama daha da önemlisi; burada hala babalarından dolayı tutuklu olan evlatlar var, akrabası olduğu için tutuklu olan insanlar var. Gerçekten büyük ızdırap içerisinde olan kadınlar var. Hayatını bürokrasiye ve özellikle kariyerine adamış, devletine hizmet etmiş insanların çektiği acılar var. Bana göre birçok insan burada masum ve tamamı tutuksuz yargılanmalı. Bu yönüyle bunun ele alınmasının, hani ay sonunu beklemek, ara kararı beklemenin dışındaki hamlelerin de çok insani, çok vicdani, adalete büyük katkı sunacağının altını çizmek isterim. Bunun yanı, sıra burada olmayan ama hala durumu belirsiz, bu soruşturma kapsamında tutuklu olan şoförler, emekçiler, bürokrasiden insanlar var. Ağır ameliyat geçirip, hapiste ameliyatın nekahat dönemini geçiren bürokrat arkadaşlarımız var. Yani bütün bunlar, gerçekten takip edilmesi gerekenler olduğunu düşünüyorum. Bir başka boyutuyla da sözümü toparlama isterim. O da şu: Burada özellikle birtakım uygulamalara maruz kalan, tutsak olan veya dışarıda birtakım adli tedbirlerin büyük sıkıntısı altında ezilen aileler, insanlar, kadınlar, evlatlar, çocuklar olduğu yerde, yanlış uygulanan, tamamen kanuna aykırı olduğunu düşündüğüm ve hukukçuların tarifiyle etkin pişmanlık üzerinden, tabiri caizse toplumun karakterini de etkileyecek şekliyle ödüllendirilmiş gibi, sahadan naralar atacak şekilde hareket eden uygulamaların da çok ciddi kul hakkına sebep olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar için hem hatırlatma hem iyi temennilerimi, iyi dileklerimin altını çizerek size sunmak ama bütün bu tedbirlerin alınması, gerçekten burada sizin adil yargılanmayla ilgili önünüzdeki sürece daha iyi bir zemin hazırlayacaktır. Bizlerin de ve bütün Türkiye'nin de sürece ve yargılamayla ilgili usule, esasa bakışta da çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Çünkü bir operasyonlar gündemi yaşıyoruz. Bunlara girmeyeceğim elbette, burayı ilgilendirmiyor. Ama yaşanıyor. Siyasi olan tarafı var yaşanıyor. Birtakım adli işler, tutuklananlar, gözaltına alınanlar… Bir bakıyorsunuz tamamı serbest bırakılmış, tamamı şu an sahada geziyor. Merkez Bankası'nı dolandıran insanlar sahada geziyor; 3 ayda serbest bırakılmış! Ama burada hayatını devletine adamış insanlar tutuklu, süreçte yargılama geçiriyorlar. Gerçekten çok masum insanlar var. Tekrar altını çiziyorum; kadınlar var, evlatlar var, kardeşler var, aileler var… Çok büyük yük var sırtınızda. İyi yargılama ve adil yargılama sürecinde, karşınızda yargılanan insanlar olarak attığınız her adımda yanınızda olacağımızı, ama aksi takdirde de gereken tepkiyi göstereceğimizi de ifade etmek isterim. İnşallah hayırlara vesile olan bir yargılama sürecini, bu mahkemede bütün arkadaşlarıma yaşatırsınız. Bunları söylemek istedim. Teşekkür ederim.

