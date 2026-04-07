İmamoğlu’na İBB davasında kullandığı sözler nedeniyle ikinci soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma konusu olarak İmamoğlu’nun İBB davasındaki “Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır” sözlerini gösterdi.

Savcılık, İmamoğlu’nun duruşma sırasında yaptığı bu açıklamayı suç unsuru kapsamında değerlendirdi. Böylece İmamoğlu hakkında, İBB davasında başlayan yargılama sürecinden bu yana ikinci kez soruşturma açılmış oldu.

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, söz konusu açıklamayı duruşma salonunda yapmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da bu sözler üzerinden “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlamasıyla dosya oluşturdu.

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

"Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06.04.2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan “..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

