HABER
YT: Yayın Tarihi: 07.04.2026 08:26 7 Nisan 2026 08:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.04.2026 08:30 7 Nisan 2026 08:30
Okuma Okuma:  1 dakika

İmamoğlu’na İBB davasında kullandığı sözler nedeniyle ikinci soruşturma

Savcılık, İmamoğlu’nun duruşma sırasında yaptığı bu açıklamayı suç unsuru kapsamında değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlamasıyla yeni bir soruşturma açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma konusu olarak İmamoğlu’nun İBB davasındaki “Bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır” sözlerini gösterdi.

Savcılık, İmamoğlu’nun duruşma sırasında yaptığı bu açıklamayı suç unsuru kapsamında değerlendirdi. Böylece İmamoğlu hakkında, İBB davasında başlayan yargılama sürecinden bu yana ikinci kez soruşturma açılmış oldu.

İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, söz konusu açıklamayı duruşma salonunda yapmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da bu sözler üzerinden “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlamasıyla dosya oluşturdu.

Soruşturmaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

"Bir kısım basın yayın organı ile sosyal medya hesaplarında; İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 esas sayılı dosyasının 06.04.2026 tarihli duruşmasında sanık Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın yürütmüş olduğu ve kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen soruşturmada görev yapan yargı mensuplarına yönelik sarf ettiği anlaşılan “..bu dosyada tek suç örgütü var, iddia makamıdır…" sözleri nedeniyle, “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

İmamoğlu: Bu dava neden çöktü biliyor musunuz?
İBB Davası ekrem imamoğlu hakaret hakaret davaları
ilgili haberler
İBB davası 11. gün: Tahliye talepleri 2 Nisan'da alınacak
26 Mart 2026
İBB davasında beşinci hafta: İmamoğlu adil yargılama çağrısı yaptı
6 Nisan 2026
Cihaner İBB davasını yorumladı: İktidar için yeni bir siyasal hikâye kurma aracı
1 Nisan 2026
İBB davasında 18 kişi hakkında tahliye kararı
2 Nisan 2026
İBB Davası'nda 6. gün: Gizli tanığın ifadeleri yalanlandı
17 Mart 2026
İBB DAVASINDA 16. GÜN:
İmamoğlu: Bu dava neden çöktü biliyor musunuz?
Bugün 08:21
İBB davası 13. gün sona erdi: Savcı 7 tutuklu sanığa tahliye istedi
31 Mart 2026
İBB davası: Elif Güven, “hastaneye götürüleceği” söylenerek ambulansla adliyeye götürüldü
2 Nisan 2026
İBB davasında 10. gün: Dosya hukuki değerlendirmeden çok “niyete dayalı”
25 Mart 2026
18.00'DAN SONRAKİ BÖLÜM
İBB davasında bir itirafçı daha beyanını geri çekti
1 Nisan 2026
