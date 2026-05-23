HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.05.2026 14:05 23 Mayıs 2026 14:05
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.05.2026 14:19 23 Mayıs 2026 14:19
Okuma Okuma:  2 dakika

Tutuklu İBB bürokratları: Ne geçmişimizi temizlemeye ne de arınmaya ihtiyacımız var

Tutuklu İBB bürokratları, davanın “olduğundan büyük gösterilmeye çalışıldığını” belirterek "Yapılan her savunmada bu iddianame tek tek dökülmektedir. Eğer tereddütü olan varsa, kendilerini tarihe tanıklık etmek adına mahkeme salonuna davet ediyoruz." dedi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: ANKA

Kamuoyunda “İBB Davası” olarak bilinen süreç kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları yazılı açıklama yaptı.

19 Mart 2025’te başlayan süreçten bu yana 400 günü aşkın süredir tutuklu olduklarını belirten bürokratlar, bu süre boyunca çeşitli medya organlarında “iftira, yalan ve kara propaganda” ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Açıklamada, kamu görevlisi olmanın sorumluluğuyla bugüne kadar bu iddialara yanıt vermedikleri ifade edildi.

“Yargılamanın 40’ıncı gününde yapılan her savunmada görülmektedir ki, hiçbir somut delile dayanmayan bu iddianame tek tek dökülmektedir” denilen açıklamada, davaya ilişkin merak veya tereddüdü olanlar mahkeme salonuna davet edildi.

Tutuklu bürokratlar açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bizler devlet memurlarıyız. Bu dava ise siyasi saiklerle yürüyen bir davadır ve bu toplumun gönlünde çoktan mahkûm edilmiştir.

Bu davayı olduğundan büyük, devasa boyutlarda göstermek için; liyakat, tecrübe ve emekleriyle Türkiye ve dünyaya model teşkil edecek, vizyoner ve halkın yararına projelerin altına imza atan bürokratların, seçilmiş belediye başkanımızın görevinin başında olmaması en basit ifadeyle halkımızın cezalandırılmasıdır.

Bu vesile ile bugüne kadar gerek tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bürokratlar olarak bizlere ve ailelerimize dayanışma duygularını göstererek bu haksız-hukuksuz yürütülen acımasız operasyonda yanımızda duran herkese, bize inanan ve güvenenlere, desteklerini korkmadan açıklayabilenlere, sahip çıkanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Üstümüzde hiçbir koruma kalkanı yoktur. Her sorumlu kamu görevlisi gibi hukuk önünde hesap verebilir, yargılanabiliriz.

Bizi yetiştiren ailelerimiz, üstümüzde emeği olan her bir insan ve Türkiye kamuoyu bilmelidir ki; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şerefli ve onurlu bürokratları olarak; ne geçmişimizi temizlemeye ne de arınmaya ihtiyacımız vardır.

Ülkenin siyasetinden yegane beklentisi; daha fazla özgürlük, daha fazla adalet, daha fazla demokrasi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları olarak bugün tutsak da olsak, Türkiye’nin aydınlık, güzel günlerine olan inancımızla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz.

Geleceğe dair umudumuzu asla kaybetmedik. Geçmişin karanlık hesaplarına da hapsolmayacağız.

Bugün Silivri’de tutsak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratları olarak biliyoruz ki yalnız değiliz. Bu yoksul ve onurlu ülkenin dört bir yanında bize tutunan vicdanlı yüreklere sözümüz, çocuklarımıza yeminimiz var.

Asla yılmayacağız, asla vazgeçmeyeceğiz.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İBB Davası
