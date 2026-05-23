HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.05.2026 15:52 23 Mayıs 2026 15:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.05.2026 17:57 23 Mayıs 2026 17:57
Okuma Okuma:  4 dakika

ÖZEL'DEN İMAMOĞLU MESAJI: YANINDA DURDUĞUM İÇİN MAHÇUP OLMAYACAĞIM

Özel “uzlaşı” iddialarını reddetti, kurultay mesajı verdi

Kamuoyunda dile getirilen “uzlaşı” iddialarına yanıt veren Özel, “'Uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak' deniyor. Böyle bir uzlaşı yok. Tanımadığımız bir butlan kararıyla uzlaşacak halimiz yok” dedi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Özel "uzlaşı" iddialarını reddetti, kurultay mesajı verdi
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Kamuoyunda dile getirilen "uzlaşı" iddialarına yanıt veren Özel, "'Uzlaştılar, biri genel başkan olacak, biri grup başkanı olacak' deniyor. Böyle bir uzlaşı yok. Tanımadığımız bir butlan kararıyla uzlaşacak halimiz yok" dedi.

Özel, "CHP’ye ahlaksızlık yapılıyor doğru ama bize karşı yürütülen bu gayri ahlakı operasyonları kıymetlendiren bir söylemi kıymetlendirmem. Ben Ekrem İmamoğlu‘nun yanında durduğum için de, bütün arkadaşlarımın yanında durduğum için de hiçbir zaman mahcup olmayacağım" dedi. 

"Kılıçdaroğlu'yla yüz yüze görüşecek mi?" sorusuna da şöyle yanıtladı:"Görüşürüm ama gazetede kurultay kararının ilanını okuduktan sonra."

İktidar yürüyüşü

Özel, CHP’de herkesin beklentisinin partinin tartışmaları geride bırakması olduğunu belirterek, “Herkesin istediği bir şey var. O da kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, 40 günlük bir süre içinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi” diye konuştu. 

Milletvekillerinin desteği

Kapalı grup toplantısında yeniden grup başkanı seçildiğini hatırlatan Özel, sürecin hukuki bir zorunluluktan kaynaklandığını söyledi. “Grup iç yönetmeliğimize göre mevcut genel başkan otomatikman grup başkanıdır. Ancak çok tartışmalı ve hukuken tanımadığımız mutlak butlan kararı çıktı. Bu kararın Meclis’e gönderilmesi ve orada da değerlendirilmesi ihtimali nedeniyle, grup başkanlığında boşluk oluşabileceği değerlendirildi” diyen Özel, bu nedenle yeniden seçim yapıldığını anlattı.

Özel, milletvekillerinin desteğine dikkat çekerek, “Kullanılan oyların birisi dışındaki tüm oyları aldım. Toplantıya katılamayan milletvekillerimiz de yazılı mazeret bildirerek desteklerini iletti. Görünürde 110 milletvekilimizin açık desteğiyle yeniden grup başkanı seçildim” dedi.

CHP grubunda iddia edildiği gibi büyük bir ayrışma olmadığını söyleyen Özel, “Bugün 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu görülmüş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda bilinen ayrışmanın ötesinde bir ayrışma olmadığının görülmesi çok önemli” dedi. 

CHP Grup toplantısı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısına katılabileceğine ilişkin tartışmalara da değinen Özel, “Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti yargısının göreve getirmeye çalıştığı bir butlan kararıyla gelip grup toplantısında konuşma yapmayı ya da benden grup kürsüsünü kendisine teklif etmemi bekleyeceğini düşünmüyorum. Zaten o şartlar altında kendisi de böyle bir şeyi istemez, toplumsal kabul de görmez” dedi.

Seçimler

Kurultayın gecikmeden yapılması gerektiğini vurgulayan Özel, son anketlerde CHP’nin oy oranının yükseldiğini belirterek, “Vatandaşın sorunlarını konuşarak, mücadele ederek bu noktaya geldik. %25’lik cam tavanı kırdık. %30’u taban yapıp %40’a yürümenin telaşı içindeyken bu türbülanslar geldi. Ama bu süreç bizi iktidar yürüyüşümüzden geri tutmamalı” diye konuştu.

Özel, kurultay kararının hızlı şekilde alınması gerektiğini belirtti ve şöyle dedi:

“Yarın olur, pazartesi olur ama gecikmeden kurultay kararının alınması gerekiyor” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen Özel, “Dün Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüştüğümüzde kendisine arkadaşlarımızın görüşlerini alacağımı söyledim. Teknik arkadaşlarımız görüşmeler yapacak. Kurultay kararı alındıktan sonra elbette yüz yüze de görüşürüz."

Kurultay süreci

Kılıçdaroğlu’nun partiye gelişiyle ilgili de konuşan Özel, “Eğer amaç 40 gün içinde kurultay kararını almaksa, o toplantıda sadece ben değil herkes Kemal Bey’i misafirperverlikle karşılar. Yeter ki çıkışta kurultay kararı alınsın” dedi. Ancak delegelerin vermediği bir yetkinin kullanılacağı yönündeki iddiaların toplumda sert tepki gördüğünü ifade eden Özel, bu nedenle sürecin açık biçimde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

CHP’ye yönelik tartışmalar hakkında da sert açıklamalarda bulunan Özel, “CHP’ye ahlaksızlık yapılıyor doğru ama bize karşı yürütülen bu gayri ahlaki operasyonları kıymetlendiren bir söylemi kıymetlendirmem” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuşan Özel, İmamoğlu’nun siyasi hedefleri nedeniyle hedef alındığını savunarak, “Ekrem İmamoğlu bugün ‘Cumhurbaşkanı adayı değilim’ dese içeride kalmaz” dedi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu hakkında geçmişte yürütülen soruşturmaları da hatırlatan Özel, “İyi ki Aziz Kocaoğlu’nun yanında durmuşuz” dedi.

Özel, açıklamalarının sonunda ise parti yöneticiliğini “baba evi” benzetmesiyle anlatarak, “Ekrem Başkan’dan başlayıp hakkında gayri ahlaki suçlamalar yöneltilen herkes bizim evladımızdır. Bu baba evini kuran Atatürk’ün koltuğunda oturan biri olarak söylüyorum; biz kimseyi evlatlıktan reddetmeyiz” dedi.

Görevlerini yalnızca delegelerin değiştirebileceğini vurgulayan Özel, “Delegemiz bizi layık gördüğü makamdan uzaklaştırmadıkça, görev süremiz dolup da bir başkasını oraya layık görmedikçe, delegemizin otur dediği yerde otururuz ve bizi onlardan başka kimse kaldıramaz” ifadelerini kullandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
mutlak butlan özgür özel kemal kılıçdaoğlu
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet...

bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri Editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet Kadın Haberleri Editörü (Şubat 2025) bianet stajyerlerinden (2000-2001). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR'un kurucu yazarlarından. "Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri", "Sırtında Sepeti", "Medya ve Yalanlar" isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

