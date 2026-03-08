İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi

Marmara Cezaevi Kampüsünde görülecek dava öncesi CHP duruşmayı izlemek için hazırlıklarını tamamladı. Ancak destek vermek isteyen CHP'lilerin cezaevi çevresine yaklaşmalarının engellenmesi için Silivri Kaymakamlığı karar aldı. Kaymakamlık kararında, 1 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında, Silivri'de yapılacak duruşma ve Cezaevi'nde bulunan 27 bin tutuklu ve hükümlünün bulunması nedeniyle, Bakırköy Başsavcılığı tarafından alınacak kararlar haricinde Silivri Kaymakamlığı tarafından tel örgü sınırından başlayarak 1 km yarı çaplı alan içerisinde toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, pankart açma, slogan atma, çekim yapma ve stant açmak yasaklandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rigths Watch) dava öncesinde "Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne Karşı 2024’ten Bu Yana Yapılan Başlıca Hamlelerin Kronolojisi" adı ile yayınladığı raporda yaşanan gelişmeleri derledi.

Ekrem İmamoğlu kimdir?

2024

31 Mart

2024 yerel seçimlerinde, kısa süre önce genel başkan seçilen Özgür Özel’in liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ülke genelinde oyların yüzde 37,8’ini alarak 22 yıl sonra ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP) geride bıraktı. CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığına ikinci kez seçildi.

2 Ekim

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Haziran 2022 ile Ekim 2024 arasında Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Akın Gürlek’i İstanbul Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak atadı. İBB’ye ve İBB Başkanı İmamoğlu’na karşı başlatılan başlıca soruşturmaların tamamının, ayrıca CHP’ye karşı açılan İstanbul merkezli diğer soruşturmaların gözetim ve denetimini Akın Gürlek yürüttü.

22 Ekim

AKP il başkanlarına yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel’in CHP genel başkanlığına seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayın “şaibeli” biçimde yapıldığını öne sürerek Özel’in liderliğini sorguladı. Erdoğan bu iddiayı 27 Ekim’de, ardından 27 Kasım’da birer kez daha yineledi.

30 Ekim

İstanbul’un Esenyurt ilçesinin CHP’li belediye başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle silahlı Kürdistan İşçi Partisi’ne (PKK) “üyelik” iddiasıyla gözaltına alındı. Mahkeme Özer’in tutuklanmasına karar verdi; yerine ise atanmış bir devlet memuru olan İstanbul Vali Yardımcısı, hükümet tarafından “kayyım” olarak getirildi.

1 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt’ta 31 Ekim’de düzenlenen ve Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ve görevden alınmasına tepki olarak yapılan mitingde dile getirdikleri eleştiriler nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını talep etti; ayrıca bu isimlere karşı manevi tazminat davası açtı.

2025

13 Ocak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinin CHP’li belediye başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı verdi. Karar, ana sanığı iş insanı Aziz İhsan Aktaş olan; Beşiktaş’ta ve diğer CHP’li belediyelerde ihalelere fesat karıştırma iddiası ile başka suçlamaları da içeren organize suç ve yolsuzluk soruşturması kapsamında alındı.

17 Ocak

Mahkeme, Akpolat, Aktaş ve diğer bazı kişiler hakkında tutuklama kararı verdi. Erdoğan aynı gün yaptığı bir konuşmada Özel ve CHP’yi hedef alarak, “daha turpların büyüğü heybede. Telaşlarının sebebi bu” dedi. Üç gün sonra, Esenyurt’un tutuklu CHP’li belediye başkanı Özer hakkında, aynı yolsuzluk soruşturması kapsamında ikinci bir tutuklama kararı daha verildi.

20 Ocak

İBB Başkanı İmamoğlu, bir panelde yaptığı konuşmada, CHP’nin Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın Akın Gürlek’in eleştirildiği bir videoyu paylaştığı tweet nedeniyle o gün gözaltına alınmasını eleştirdi. Gürlek’in “zihnini” “çürümüş” diye niteledi ve Gürlek’i sorumlu tuttuğu şafak vakti gözaltına alma uygulamasını kınadı. Gürlek de aynı gün, İmamoğlu hakkında “tehdit,” “hakaret” ve “terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme” suçlarından soruşturma başlattı.

27 Ocak

İmamoğlu, düzenlediği bir basın toplantısında, CHP’li belediyeleri ilgilendiren soruşturmalarda hep aynı bilirkişinin görevlendirildiğini ve bu bilirkişinin her seferinde kötü niyetle aleyhte görüş belirttiğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sözler üzerine derhal İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı; 14 Şubat’ta ise “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 ila 4 yıl hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi ve İmamoğlu hakkında siyasi yasak talep etti.

31 Ocak

İmamoğlu, 20 Ocak’ta Akın Gürlek’e yönelik sözleri, 27 Ocak’ta ise bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye çağrıldı. Ardından 5 Şubat’ta, “terörle mücadelede görev alan kişiyi hedef gösterme,” “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla hakkında iddianame düzenlendi.

İmamoğlu’nun ifade verdiği gün CHP’nin seçim otobüsünün adliyeye yaklaşması engellendi; polis, İmamoğlu’na destek için toplanan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı ve 8 Mayıs’ta, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile 25 CHP’li yetkili hakkında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet dahil çok sayıda suçlamayla iddianame düzenledi.

10 Şubat

Erdoğan’ın, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP kurultayını Ekim ve Kasım aylarındaki konuşmalarında “şaibeli” olarak nitelemesinden aylar sonra, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak CHP’nin 2023 olağan kurultayına ilişkin açılmış bir soruşturma bulunduğunu duyurdu.

11 Şubat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki suçlamalarla bir soruşturma başlattı. Polis bunun ardından İstanbul’un Kartal ve Ataşehir ilçelerinin CHP’li başkan yardımcılarını, ayrıca Tuzla, Adalar, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar, Sancaktepe ve Fatih belediyelerinden yedi CHP’li belediye meclis üyesini gözaltına aldı. 13 Şubat’ta mahkeme, “terör örgütüne üyelik” şüphesiyle bu kişilerin tutuklanmasına karar verdi. 6 Mart’ta ise aynı suçlamayla haklarında iddianame düzenlendi.

12 Şubat

Adalet Bakanı, NTV televizyon kanalına verdiği bir röportajda, CHP’nin Kasım 2023’teki kurultayından sonra Özgür Özel’in genel başkan seçildiği sürecin “şaibeli” olduğuna ilişkin söylentilerin başladığını belirterek, “Somut delil elde edilmesi halinde dosyanın genişletileceğini” söyledi.

21 Şubat

İmamoğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak parti içi ön seçime katılmak üzere başvuruda bulundu.

22 Şubat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla “resmi belgede sahtecilik” suçundan bir soruşturma başlattı ve 26 Şubat’ta ifade vermeye davet etti. Üniversite mezunu olmak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın cumhurbaşkanı adaylığı için aradığı şartlar arasında yer alıyor.

27 Şubat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’un Beykoz ilçesinin CHP’li belediye başkanı Alaattin Köseler hakkında; organize suç, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma şüphesiyle gözaltı kararı verdi. 3 Mart’ta mahkeme, Köseler ile birlikte 12 kişi hakkında daha tutuklama kararı verdi; Köseler İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

4 Mart

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023’te yapılan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile diğer bazı isimlerin seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi’nde oy verme işleminin usulsüz şekilde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattı.

18 Mart

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun üniversite diplomasını, CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı için seçilmesine dört gün kala iptal etti.

19 Mart

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine, sabahın erken saatlerinde organize suç, yolsuzluk ve terörle iltisak şüphesiyle evinden gözaltına alındı. İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen bu ilk gözaltı dalgasında, İstanbul’un Şişli ilçesinin CHP’li belediye başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü ilçesinin CHP’li belediye başkanı Murat Çalık ile 100’ü aşkın belediye çalışanı, bürokrat ve başka siyasetçiler de gözaltına alındı.

20 Mart

Eski AKP milletvekillerine yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’na yöneltilen yolsuzluk iddialarına atıfla, “Yolsuzluk yok, diploma alın teriyle alındı diyemiyorlar” dedi.

23 Mart

İmamoğlu, CHP tarafından düzenlenen ön seçimde partinin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiği gün, İstanbul’daki bir mahkeme tarafından yolsuzluk ve organize suç şüphesiyle tutuklandı. Mahkeme ayrıca, CHP’li Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları ile 40’tan fazla kişi hakkında daha tutuklama kararı verdi. İçişleri Bakanlığı, İmamoğlu ile diğer iki belediye başkanını görevden aldı.

26 Mart

AKP TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok kollu bir ahtapot benzetmesi yaparak, “Bütün şehri adeta bir ahtapot gibi saran rüşvet ve haraç çarkıyla devam eden rezilliklerin boyutu son operasyonla beraber gün yüzüne çıkmış oldu…. Başı İstanbul’da olan ahtapotun kollarının nerelere uzandığı elbette yakında görülecektir” dedi.

15 Nisan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin Kasım 2023 kurultayına ilişkin yürütülen ceza soruşturması kapsamında, aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 86 kişiyi ifade vermeye çağırdı.

17 Nisan

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin Kasım 2023 kurultayının iptalini talep eden eski bir CHP’li belediye başkanının Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı davada duruşmalar başladı. Mahkeme, 24 Ekim’deki duruşmada davayı reddetti. Parti politikalarına temelden aykırılık gerekçesiyle Aralık 2024’te partiden ihraç edilen davacı, partinin önde gelen isimlerinin delegelere para ödeyerek oy topladığını ileri sürmüştü.

26 Nisan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın aldığı kararla, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 52 İBB görevlisi ile bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler hakkında ikinci bir gözaltı dalgası başladı. Mahkeme, bunlardan 18’i hakkında tutuklama kararı verdi.

8 Mayıs

İmamoğlu’nun 9,7 milyon takipçili Türkçe X hesabı, X’in Türkiye’de verilen bir mahkeme kararına uyması üzerine Türkiye’de erişime engellendi.

14 Mayıs

AKP TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasına ilişkin olarak, “İstanbul’da yürüyen soruşturma Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir. Yapılan işlerin yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor” dedi.

20-23 Mayıs

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik soruşturması kapsamında üçüncü ve dördüncü gözaltı dalgaları gerçekleştirildi. Üçüncü dalgada, jandarma aralarında belediyeyle bağlantılı şirketlerde halkla ilişkiler, medya ve kültür faaliyetleri alanlarında çalışanların da bulunduğu 22 kişi gözaltına aldı. Mahkeme, bunlardan yedisi hakkında tutuklama kararı verdi. Dördüncü dalgada ise 49 kişi gözaltına alındı; mahkeme bunlardan 25’ini tutukladı.

24 Mayıs

Yetkisi olmamasına rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) belediyenin toplu taşıma sisteminde ve reklam panolarında İmamoğlu’nun fotoğrafının, videosunun ve sesinin yer aldığı içeriklerin kullanılmasını yasaklamasını talep etti. İBB bu talebe uydu.

25 Mayıs

İstanbul’da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve diğerlerinin içinde yer aldığını iddia ettiği suç ağı ve faaliyetleri tanımlamak için çok kollu ahtapot benzetmesini yineledi: “Neredeyse her gün suç örgütünün bir hırsızlığı, sahtekarlığı ortaya çıkıyor. İstanbul kaynaklarının nasıl yağmalandığı ortaya çıkıyor. İstanbul’dan Türkiye’ye ve yurt dışına uzanan ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor.”

27 Mayıs

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, İBB operasyonunun dördüncü dalgasında gözaltına alınanların savcılık ifadesi için getirildiği İstanbul Adliyesi’ne girmek istediğinde, buna izin vermeyen güvenlik görevlilerini tehdit ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

30 Mayıs

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kasım 2023’teki CHP kurultayında Özgür Özel’i genel başkan seçtirmek için para dağıtarak oy topladıkları iddiasıyla İmamoğlu ve 11 CHP’li yetkili hakkında muğlak tanık beyanlarına dayanarak iddianame düzenledi. Siyasi Partiler Kanunu’nu ihlal ederek bir parti kurultayında oy kullanımını usulsüz şekilde etkileme fiili 1 ila 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor.

31 Mayıs

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’un Büyükçekmece, Avcılar ve Gaziosmanpaşa ilçelerinin CHP’li belediye başkanları hakkında gözaltı kararı verdi; ayrıca Adana’nın Ceyhan ve Seyhan ilçelerinin CHP’li belediye başkanlarının gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmesine karar verdi.

4 Haziran

Gözaltına alınan 38 kişiden, aralarında beş belediye başkanı da bulunan 17’si İstanbul’daki bir mahkeme tarafından tutuklandı.

Beş belediye başkanının tutuklandığı gün, yine İstanbul’daki bir mahkeme, İstanbul’daki ve diğer CHP’li ilçe belediyelerindeki belediye ihalelerine ilişkin suç faaliyetleri ve suç örgütü liderliği şüphesiyle soruşturulan tutuklu iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın tutukluluğuna son vererek ev hapsine aldı. İmamoğlu’na yönelik davalarda başlıca delili oluşturan beyanları veren diğer iş insanlarında olduğu gibi Aktaş da, aynı soruşturmada adı geçen diğer şüpheliler hakkında bilgi vermesi karşılığında cezada indirim imkânı sağlayan “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlandı.

5 Haziran

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında, CHP’li belediye başkanları ve diğer kişilere yönelik beşinci gözaltı dalgasına ilişkin televizyonlarda yayımlanan görüntüleri eleştirdiği konuşmasında Başsavcı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle “yargı görevini engellemeye teşebbüs” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Söz konusu görüntülerde, gözaltına alınan kişilerin çok sayıda polis ve jandarma eşliğinde tek sıra halinde sevk edildiği görülüyordu.

19 Haziran

İmamoğlu’nun başlıca savunma avukatı Mehmet Pehlivan, müvekkiline atfedilen suçlarla ilişkilendirildiği bir tanık beyanına dayanan İstanbul Başsavcılığı’nın talebi üzerine, İstanbul’daki bir mahkeme tarafından tutuklandı.

5 Temmuz

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li belediye başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Temmuz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li belediye başkanı Zeydan Karalar tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında Adıyaman’ın CHP’li belediye başkanı Abdurrahman Tutdere ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Temmuz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şile’nin CHP’li belediye başkanı Özgür Kabadayı’nın gözaltına alınması talimatını verdi. 14 Temmuz’da ise mahkeme, organize suç ve yolsuzluk şüphesiyle Kabadayı ile dört belediye görevlisi hakkında tutuklama kararı verdi.

16 Temmuz

İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik eleştirileri nedeniyle açılan davada “tehdit” ve “kamu görevlisine hakaret” suçlarından 1 yıl 7 ay hapis cezasına mahkum edildi; “terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme” suçlamasından ise beraat etti. Dava, bu satırlar yazıldığı sırada istinaf aşamasındaydı.

14 Ağustos

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir basın toplantısında CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda adil olmayan ve hukuka aykırı uygulamalar yapıldığını öne sürerek, savcıların gözaltındakilere İmamoğlu ve diğer belediye görevlileri aleyhine ifade vermeleri ve serbest bırakılma karşılığında gerçeğe aykırı ifade vermeleri için baskı yaptığını iddia etti. CHP, bu iddiaları içeren ve ilgili savcılar hakkında soruşturma talep eden bir dilekçeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu’na sundu.

15 Ağustos

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç faaliyeti ve yolsuzluk şüphesiyle İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin belediye başkanı İnan Güney ile 43 kişi hakkında polis tarafından gözaltı işlemi yapılması talimatını verdi. 19 Ağustos’ta ise belediye başkanı ile 16 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

28 Ağustos

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel hakkında, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 27 Ağustos’ta düzenlenen mitingde Akın Gürlek’i eleştiren sözleri nedeniyle soruşturma başlattı. Özel, “Eğer, ‘hukuk insanıyım’ diyorsan, ‘yolsuzluğun peşindeyim’ diyorsan, ‘namusum var, ben herkese eşit davranırım’ diyorsan, hadi bakalım Aziz İhsan Aktaş’ın çalıştığı AK Partili belediyelere git de göreyim” demişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Özel hakkında, Akın Gürlek’e yönelik “kamu görevlisine hakaret” ve “tehdit” suçlamalarıyla ayrıca soruşturma başlattı.

2 Eylül

CHP’li İstanbul ilçe belediye başkanları hakkında açılan yolsuzluk davalarından ilki, ihaleye fesat karıştırma gibi organize suç faaliyetleriyle suçlanan Beykoz’un CHP’li belediye başkanı Alaattin Köseler ile 25 kişinin yargılanmasıyla başladı. Köseler 6 Eylül’de tahliye edildi; ancak savcının tahliye kararına itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’ni iptal etti; İl Başkanı Özgür Çelik ile yönetim kurulunu görevden alarak yerlerine kayyım atadı. Karar, CHP’nin Kasım 2023’teki olağan kurultayına benzer biçimde, il kongresinde de yönetimin seçildiği oylamada usulsüzlük yapıldığını ileri süren bir CHP üyesinin başvurusu üzerine verildi.

İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 2023’te yapılan İl Kongresi’nde Siyasi Partiler Kanunu kapsamında “oylamaya hile karıştırma” ve kanunun ihlali iddialarıyla düzenlenen iddianameyi kabul etti. Savcılık, Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 10 parti yöneticisi ile başka organize suç ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası talep ediyor. Davanın ilk duruşması 6 Ocak 2026’da görüldü. Dava, bu satırlar yazıldığı sırada sürüyordu.

7 Eylül

Polis, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının çevresini kuşatarak binaya girişleri engelledi; mahkeme tarafından kayyım olarak atanan Gürsel Tekin ise bir gün sonra binaya girerek görevine başladı. İstanbul Valiliği, binanın çevresindeki altı ilçede 72 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.

12 Eylül

İstanbul’daki bir mahkeme, İstanbul Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında, organize suç ve yolsuzluk suçlamalarıyla ikinci kez tutuklama kararı verdi.

19 Eylül

Bölge adliye mahkemesi, İmamoğlu hakkında, dönemin İçişleri Bakanı’nın kendisine “ahmak” demesine yanıt olarak “31 Mart [2019 İstanbul belediye başkanlığı] seçimini iptal edenler ahmaktır” sözleriyle Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) hakaret ettiği iddiasıyla verilen mahkumiyet kararını ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay’a gitti, karar onanırsa, İmamoğlu hakkında siyasi yasak da uygulanabilir.

24 Eylül

İmamoğlu, İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinin belediye başkanlığını yaptığı 2014-2019 dönemine ilişkin ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla yargılandığı suçlamalardan beraat etti. Dava 2023 Ocak’ında başlamıştı.

20 Ekim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme tarafından 5 Kasım’da kabul edilen ancak kabulünden önce medyaya yansıyan bir iddianameyle, iş insanı Aziz İhsan Aktaş ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın yanı sıra altı CHP’li belediye başkanı ve yaklaşık 200 diğer sanık hakkında dava açtı. İddianamede Aktaş’a suç örgütü kurma ve yönetme, usulsüz alınan kamu ihaleleri yoluyla zimmet, rüşvet ve başka suçlamalar yöneltildi; Akpolat’a ise suç örgütüne üyelik ve çok sayıda yolsuzluk suçlaması isnat edildi.

Yaklaşık 200 sanık arasında Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de bulunuyordu. İddianamede “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” ifadesi kullanıldı. İmamoğlu bu iddianamede sanık olarak yer almıyordu. Dolayısıyla bu ifade İBB dosyasında İmamoğlu hakkında Kasım 2025’te düzenlenen sonraki iddianamede benimsenecek suç teorisine önceden işaret ediyordu.

24 Ekim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında yeni bir “siyasi casusluk” soruşturması başlattı ve bazı kişilerle birlikte İmamoğlu’nu da savcılığa ifade vermeye çağırdı. 27 Ekim’de mahkeme, İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyalarının direktörlüğünü üstlenen Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 328/1. maddesi kapsamında siyasi casusluk şüphesiyle yeni bir tutuklama kararı verdi. Soruşturma, aynı dosyada daha önce tutuklanan şüphelilerden Hüseyin Gün’ün belediyeye ait verilerin başka ülkelere paylaşıldığı yönündeki iddialarına dayanıyordu.

4 Kasım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da defalarca gündeme getirdiği, CHP’nin Kasım 2023 kurultayındaki oylamada usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine İmamoğlu ve 11 diğer CHP’li yetkili hakkında Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan ceza davasında ilk duruşma yapıldı. Dava, bu satırlar yazıldığı sırada sürüyordu.

11 Kasım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek düzenlediği bir basın toplantısında İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu soruşturmanın tamamlandığını ve İmamoğlu ile 105’i tutuklu 406 kişi hakkında iddianame düzenlendiğini duyurdu. İddianamede İmamoğlu’na, Gürlek’in ve iddianamenin “haksız kazanç amaçlı İmamoğlu suç örgütü” olarak nitelediği bir örgütün liderliği ile yolsuzluk ve rüşvetle bağlantılı çok sayıda suçlama yöneltiliyor.

3.741 sayfalık iddianamede, suç örgütünün amacının İmamoğlu’na maddi zenginleşme sağlamak ve CHP’nin kontrolünü ele geçirip Türkiye’nin cumhurbaşkanı olarak siyasi iktidara ulaşmak olduğu ileri sürülüyor. İddianamenin ilk paragrafında “haksız kazanç amaçlı İmamoğlu suç örgütü” çok kollu bir ahtapota benzetiliyor. Bu benzetmeyi, İBB soruşturması hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan Mart ayında ilk kez kullanmış, Mayıs ayında da yinelemişti.

Mahkum olması halinde, İmamoğlu 1929 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulduğu anda basına da servis edilen iddianame, mahkeme tarafından 25 Kasım’da kabul edildi. İlk duruşmanın 9 Mart 2026’da yapılması bekleniyor.

Ayrı olarak, Ocak ayında ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla ikinci kez tutuklanan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğu, 11 Kasım’da bir mahkeme kararıyla kaldırıldı ve tahliyesine karar verildi. Özer, hakkında terörle mücadele yasası kapsamında açılan davada da Temmuz ayında tahliye edilmişti. Bu ikinci tahliye kararı, davaları sürse de cezaevinden çıkmasını sağladı.

25 Kasım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, hükümete yakın bir yayın organı olan Yeni Şafak gazetesine verdiği röportajda İmamoğlu’nu açıkça bir suç örgütünün lideri olarak niteledi ve bu yapıyı tarif ederken çok kollu ahtapot benzetmesini yineledi. Aynı gün İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti; dava bu mahkemede görülecek.

2026

23 Ocak

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “terör örgütüne üyelik” suçundan mahkum edilerek 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkumiyet kararı, bu satırlar yazıldığı sırada istinaf aşamasındaydı.

27 Ocak

Aralarında yedi CHP’li belediye başkanının da bulunduğu yaklaşık 200 sanığın yolsuzluk iddialarıyla yargılandığı, bir ay sürmesi beklenen davada ilk duruşma başladı. Sanıklar arasında iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de bulunuyor. Zeydan Karalar 6 Şubat’ta tahliye edildi.

4 Şubat

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla iddianame düzenledi. İddianamede kampanya direktörü Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ’ın yanı sıra, 30 Haziran 2025’ten bu yana casusluk faaliyetleri iddiasıyla tutuklu bulunan Hüseyin Gün de sanık olarak yer aldı. Gün, İstanbullu seçmenlere ilişkin verilerin yabancı ülkelere sızdırıldığını ileri sürerek İmamoğlu aleyhinde ifade verdi. Davanın 11 Mayıs’ta başlaması bekleniyor.

10 Şubat

Başsavcı Akın Gürlek, bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adalet Bakanı olarak atandı. Bu atamayla Gürlek, Türkiye’de yargı ve savcılık teşkilatını yöneten başlıca kurum olan ve üyelerinin büyük kısmı yürütme tarafından atanan Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) da doğal başkanı oldu. 20 Şubat’ta ise terör ve organize suçlardan sorumlu İstanbul Başsavcı Vekili Can Tuncay, Adalet Bakan Yardımcılığına atandı. Tuncay’ın adı, İmamoğlu hakkındaki İBB ve casusluk iddianamelerinin altında imzası olan savcılar arasında yer alıyordu.

18 Şubat

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediyesi’nin 11 eski yetkili hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla iddianame düzenledi. İddianamede, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde (2014-2019) belediye encümeninin, İmamoğlu’nun kendisine ait bir aracın makam aracı olarak kullanımına ilişkin masraf giderlerinin karşılanmasına karar vererek yetkisini aştığı ileri sürülüyor. Bu davada mahkumiyet halinde, İmamoğlu ve diğer sanıklar altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Duruşma tarihi henüz açıklanmadı.

(Mİ)