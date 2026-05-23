CHP’li Tanal'dan "mutlak butlan" kararını veren hakimlerin bilgisayarları incelensin talebi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye “mutlak butlan” kararı kapsamında yeniden görevlendirilmesinin ardından CHP Genel Merkezi hareketli bir güne sahne oldu.

Özgür Özel, büyükşehir belediye başkanlarını topladı

Genel merkezde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu gelişmeleri yakından takip ederken, çok sayıda milletvekili ile büyükşehir belediye başkanları da binada hazır bulundu.

Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kapalı grup toplantısında yapılan oylamada 96 milletvekilinden 95’inin oyunu alarak yeniden CHP TBMM Grup Başkanı seçildi. Bir oy geçersiz sayıldı.

Toplantıya hastalık, cenaze ve yurt dışı programları nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de Özel’e desteklerini iletti.

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, bianet’e yaptığı açıklamada “mutlak butlan” kararını veren hakimlerden birinin adının FETÖ soruşturmalarında geçtiğine ilişkin iddialar bulunduğunu söyledi.

Tanal, söz konusu yargı sürecinin yalnızca CHP’yi değil, Türkiye’nin demokrasi geleceğini ve hukuk devletini hedef aldığını savunarak, “Burası Ringo’nun ahırı değil, muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir” dedi.

Kararın hukuki meşruiyetinin bulunmadığını ileri süren Tanal, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 394. maddesine işaret ederek, tedbir kararlarında tarafların dinlenmesi gerektiğini söyledi. Mahkemenin usule aykırı davrandığını savunan Tanal, 20 sayfalık kararın bir gün içinde hazırlanamayacağını belirterek, karar metninin önceden yazıldığı iddiasında bulundu.

“Bilgisayar kayıtları incelensin”

Hakim ve savcıların kullandığı bilgisayarlardaki kayıtların incelenmesi çağrısı yapan Tanal, kararın Nisan ayından bu yana hazır bekletildiğini iddia etti. “Hangi gün yazıldığı, hangi gün imzalandığı bilgisayarlarda saat saat çıkar” diyen Tanal, ilgili hakimlerin görevlerini kötüye kullandığını öne sürdü.

Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlatan Tanal, “O dönem hukuku tanımayan yargı mensupları nasıl yargılandıysa, bunlar da bağımsız ve tarafsız yargı önünde hesap verecek” ifadelerini kullandı.

“FETÖ taktikleriyle bizi yıldıramazlar”

Açıklamasında sık sık “FETÖ taktikleri” vurgusu yapan Tanal, CHP’nin bu süreçten geri adım atmayacağını söyledi. CHP’nin 102 yıllık bir parti olduğunu belirten Tanal, “Demokrasi kuralları içinde kalarak bunlara hukuk dersini vereceğiz. Türk demokrasisini çınar gibi yaşatacağız” dedi.

Özgür Özel vurgusu

Tanal, açıklamasında CHP içindeki görev dağılımına da değindi. Mahkemenin verdiği tedbir kararı doğrultusunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalnızca olağanüstü kurultaya hazırlık görevi bulunduğunu ifade eden Tanal, parti propagandası ve seçim çalışmalarının ise Özgür Özel tarafından yürütüldüğünü söyledi.

CHP’nin seçim sürecine hazırlandığını belirten Tanal, “Partinin vaatlerini sahada anlatacak isim Genel Başkanımız Özgür Özel’dir. Meclis’te grup konuşmalarını yapmak, birlik ve ahengi sağlamak da onun görevidir” diye konuştu.

(EMK)