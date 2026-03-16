İBB davasında mahkemeden yeni karar: Salona girişler sınırlandı

İBB davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma salonuna kimlerin girebileceğine ilişkin yeni tedbirler talep etti.

Avukat Aynur Tuncel Yazgan, İBB davasını anlattı: Sanıklar insan onuruna aykırı uygulamalara maruz kalıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası kronolojisi

Mahkeme, sanık savunmalarının tamamlanması ve duruşma faaliyetlerinin usul kurallarına uygun biçimde yürütülmesi gerekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı gönderdi. Yazıda, davanın 1’inci celsesinin 6’ncı oturumuna yalnızca sanıklar, sanıkların avukatları, müştekiler ve müşteki vekillerinin girmesi istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bu talebi onayladı.

İBB davası 5.gün: 7 dakika sürdü, sözlü tartışma sonrası duruşma yarına ertelendi

İBB davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyeti, bugün yaşanan “vekalet” tartışmasının ardından duruşmayı sonlandırdı. Heyet, duruşmanın ertelenmesinin hemen ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazdı. Heyetin talep ettiği tedbirler yürürlüğe girerse CHP’liler duruşma salonuna giremeyecek.

Mahkeme yeni tedbirler talep etti

Mahkeme, duruşmanın 6’ncı oturumu öncesinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda, yargılamanın sağlıklı biçimde yürütülmesi, sanık savunmalarının tamamlanması ve duruşma faaliyetlerinin usul kurallarına uygun sürmesi için salona alınacak kişilere yönelik tedbirler talep etti.

Mahkeme yazısında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sanıkların savunma haklarını gözettiğini belirtti. Bu çerçevede mahkeme, yargılamanın duruşma düzenine uygun şekilde yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Sanıklar, avukatlar, gazeteciler ve bir yakın

Yazıya göre davanın 1’inci celsesinin 6’ncı oturumuna sanıklar, sanıkların vekalet ilişkisi bulunan müdafileri, müştekiler ve müşteki vekilleri katılacak. Mahkeme ayrıca daha önce belirlenen kapsam çerçevesinde basın mensuplarının da duruşmayı takip etmesine izin verdi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların 1’inci veya 2’nci derece yakınlarından yalnızca bir kişinin duruşma salonuna girmesini istedi. Mahkeme, bu kişiler dışındaki kişilerin salona girmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Başsavcılık talebi onayladı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebini onayladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman imzalı yazıda, mahkemenin ara kararının uygulanması, belirlenen sınırlamaya uygun tedbirlerin mevzuat çerçevesinde alınması ve Silivri Kaymakamlığı’nın yazısının da dikkate alınması istendi. Yazıda ayrıca yerleşke çevresinde ve duruşma salonunun bulunduğu bina girişinde, duruşmanın ses ve davranışlarla aksatılmaması için gerekli özenin gösterilmesi ve suç teşkil edebilecek eylemler konusunda başsavcılıktan talimat alınması gerektiği ifade edildi.