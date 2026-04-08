HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.04.2026 10:58 8 Nisan 2026 10:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 09:03 9 Nisan 2026 09:03
Okuma Okuma:  3 dakika

İBB davasında 18. gün sona erdi

Geçen hafta tahliye edilen İBB Zabıta Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli de duruşmayı takip etmek için salona geldi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: Evrim Kepenek/bianet 9 Mart 2026 davanın ilk günü

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu İBB davası 18’inci gününde devam ediyor. Dava beşinci haftaya girdi. Toplam 414 sanık yargılanıyor. Sanıkların 92’si tutuklu.

Duruşmalar, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülüyor. Yargılama Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No’lu salonda yapılıyor.

Mahkeme 2 Nisan’da tutukluluk incelemesi yaptı. 18 kişi tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Kadriye Kasapoğlu da yer aldı. Geçen hafta tahliye edilen İBB Zabıta Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli de duruşmayı takip etmek için salona geldi.

Fotoğraf: Nazan Başelli ve kızı Doğa Turap, fotoğrafı Ali Deniz Çakır'ın X hesabından aldık.

Tutuklu sanıklar alkışlarla salona girdi. Duruşma, Erdoğdu ve avukatlarının savunmasıyla devam ediyor.

Erdoğdu, 11 yıldır CHP’de bilgi işlem sorumlusu olarak görev yaptığını söyledi. Savcılıkta kendisine eski İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Naim Erol Özgüner’e veri gönderip göndermediğinin sorulduğunu söyledi. “Veri göndermedim, gönderemem çünkü öyle bir veri yok” dedi. İddianame geldiğinde şaşırdığını belirten Erdoğdu, olmayan bir şeyi göndermiş gibi gösterildiğini söyledi.

“Oğlumun nikahını erteledik”

Savcılıkta 35 saat aç ve susuz bırakıldıktan sonra ifade verdiğini söyledi. 2,5 yıl önceki bir olayı hatırlamasının beklendiğini söyledi. Cezaevinde olduğu için oğlunun nikahını ertelediklerini söyledi. Tahliyesini talep etti.

İBB Başkan Danışmanı Necati Özkan, Erdoğdu’ya “Sizinle ne zaman tanıştık? 10 kampanyada bilgi işlem sorumlusuydunuz, sizden veri talep ettim mi?” diye sordu. Erdoğdu “Hayır” dedi.

“Yaşlılara biz bakıyoruz"

Ulaş Yılmaz cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Koğuşlarında iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Birinin hastalıktan götürüldüğünü, diğerinin ise kalp krizi geçirerek yanında hayatını kaybettiğini anlattı. Koğuş koşullarını eleştirdi. “10 kişi burada kalıyor, çoğu hasta. Yaşlılara biz bakıyoruz. Duş yapamıyorlar, ilaçlarını alamıyorlar” dedi.

Erdoğdu’nun avukatı Egemen İnaltay savunmaya başladı. Müvekkilinin 68 yaşında olduğunu söyledi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin adli bir birim olmadığını, danışmanlık yaptığını belirtti. USOM’la çalışılmasının soru işareti yarattığını söyledi. Etkin pişmanlıktan yararlananların ifadelerinin dikkate alınmaması gerektiğini, baskı altında ifade verildiğini düşündüklerini söyledi.

Ulaş Yılmaz’ın savunma yaptı. “Kamuya verilen zararı kendime verilmiş sayarım” dedi. Kişisel verilerin usulsüz elde edilmesi, kaydedilmesi ve yayılmasına neden olmadığını söyledi. Hiçbir örgütle bağlantısı olmadığını belirtti. Suçlamaları ispatlamanın savcılığın görevi olduğunu, ancak bunun yükünün kendisine yüklendiğini söyledi.

Yılmaz’ın savunması sonrası Necati Özkan söz aldı. Yılmaz’a herhangi bir geliştirme sürecinde dahlinin olup olmadığını sordu. Yılmaz “Görmedim” dedi. Özkan’ın Hüseyin Gün’ü tanıyıp tanımadığı sorusuna Yılmaz, sunum için davet edildiğini söyledi. Projenin yetersiz olduğunu, daha ucuza yapılabileceğini söylediklerini belirtti. Bunun üzerine Özkan, “Sepetledik adamı” dedi.

Bugünkü duruşmada, Reklam İstanbul çalışanı Yusuf Utku Şahin, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan ve İBB Dijital Yayınlar Koordinatörü Ulaş Yılmaz savunma yaptı. Tüm iddiaları reddettiler ve cezaevi koşullarını anlattılar.

Ulaş Yılmaz: Bir mailde CC’deyim diye 6 aydır tutukluyum
Bugün 08:56
Orhan Gazi Erdoğan: Olmayan bir veriyi gönderdiğim iddiasıyla 6 aydır tutukluyum
Bugün 08:47
Öte yandan İnan Güney hakkındaki iddianame ana dosya ile birleştirildi. Bu birleşme sonrası davadaki toplam sanık sayısı 414’e yükseldi.
İBB davasında 17. gün: İmamoğlu ve savcı arasında gerginlik
7 Nisan 2026
İBB davası: Elif Güven, “hastaneye götürüleceği” söylenerek ambulansla adliyeye götürüldü
2 Nisan 2026

(EMK)

Orhan Gazi Erdoğan: Olmayan bir veriyi gönderdiğim iddiasıyla 6 aydır tutukluyum
Bugün 08:47
İBB davasında 17. gün: İmamoğlu ve savcı arasında gerginlik
7 Nisan 2026
İmamoğlu'na İBB davasında kullandığı sözler nedeniyle ikinci soruşturma
7 Nisan 2026
İnan Güney'in dosyası İBB davasıyla birleştirildi
7 Nisan 2026
İBB davasında beşinci hafta: İmamoğlu adil yargılama çağrısı yaptı
6 Nisan 2026
İBB davası: Elif Güven, "hastaneye götürüleceği" söylenerek ambulansla adliyeye götürüldü
2 Nisan 2026
İBB davasında hukuki tartışma: Etkin pişmanlık nasıl uygulandı?
2 Nisan 2026
18.00'DAN SONRAKİ BÖLÜM
İBB davasında bir itirafçı daha beyanını geri çekti
1 Nisan 2026
Cihaner İBB davasını yorumladı: İktidar için yeni bir siyasal hikâye kurma aracı
1 Nisan 2026
18.00'DAN ÖNCEKİ BÖLÜM
İBB davası 14. gün: Avukatlar Mehmet Pehlivan için de tahliye istedi
1 Nisan 2026
