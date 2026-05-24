CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesi: Özel ve partililer binadan ayrıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından, partinin Genel Merkez binası polis müdahalesiyle tahliye edildi.

‘Mutlak butlan’ nedir?

Polis müdahale etti, bina boşaltıldı

İstinafın, Özgür Özel ve parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve görevin Kemal Kılıçdaroğlu ile eski yönetime devredilmesine karar vermesinin ardından, Kılıçdaroğlu ekibinin bugün Genel Merkez’in tahliye edilmesine ilişkin kararı tebliğ etmek istemesiyle gerginlik tırmandı.

Ankara Valiliği, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in başvurusu üzerine “mahkeme kararının yerine getirilmesi” için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verdi.

Polis, saat 14.20 sularında müdahaleye başladı. Otopark girişindeki zincirleri demir makasıyla kesen polis, demir kapıyı da kırarak bahçeye girdi. Bina önündeki partililere ve gazetecilere müdahale eden polis, bina içine de göz yaşartıcı gaz kapsülü ve plastik mermi sıktı. Daha sonra 12. kattaki Genel Başkanlık makamına çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, makam odasında kendisine ulaştırılan, Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek yırttı.

Dakika dakika CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar:

15.50 CHP lideri Özel ve partililer, Genel Merkez binasından ayrılıp Meclis'e doğru yürüyüşe geçti. Polis müdahalesinin ardından bina içinden görüntüler.

15:40 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, binadan ayrılmadan önce açıklama yaptı:

"Biz CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Herkes kendisine yakışanı yapıyor. Çok üzgünüm. Ancak baba ocağına bir daha kimsenin el uzatamayacağı şekilde geri alınmak üzere çıkıyoruz. Bir daha buraya geldiğimizde ne bu iktidar ne de bu iktidarın işbirlikçileri bir daha buna cesaret edemeyecekler. Yapmayın dedik, partiyi kişisel hırslarınızdan dolayı, bir yenilgiyi kabul edemediğiniz için AK Parti'ye teslim etme planının parçası, öznesi olmayın dedik. Dinletemedik."

15.10 Çok sayıda milletvekili ve partili ile gazeteciler binadan çıkarıldı. Bina önünde "Direne direne kazanacağız" sloganı atılıyor.

14.54 Polis, bina önündeki gazetecilere müdahale ederek alandan uzaklaştırdı.

14.52 Bina içindeki partililer pencerelere çıkarak "Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" sloganı atıyor.

14.44 Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, polis eşliğinde binaya girdi.

14.41 Polis, basın mensuplarını bina önünden uzaklaştırmaya devam ederken, müdahale öncesi kırdıkları araç kapısını da kaldırıyor.

14.31 CHP Milletvekili Sibel Suiçmez'den polislere tepki: "Hepiniz suç işliyorsunuz."

14.30 Bina içine gaz bombaları atıldı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal bina önündeki polislerle tartışıyor.

14.27 Partililer bina içine girdi, kapıya barikat kurdu. Çevik kuvvet ekipleri de binaya girmeye çalışıyor.

14:36 Bina içindekilere yönelik müdahale sürüyor. Polis, bianet editörü Evrim Kepenek'in de aralarında bulunduğu basın mensuplarını ve yurttaşları bina önünden uzaklaştırdı.

14:20 CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesi başladı. Bina bahçesine giren polis, gaz bombası ve plastik mermiyle CHP'lilere müdahale ediyor.

14.15 CHP'li Murat Emir ve Suat Özçağdaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yle görüşme sonrası açıklama yaptı:

"Bizim açımızdan son derece yararlı bir görüşme oldu. İki hususu özellikle arz ettik: İlki, icra talebi, usule aykırı olarak Genel Merkezimize yapılmaya çalışıldı. İkincisi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvurumuz olduğunu ilettik. Yargıtay'ın şu anda sitesinde de CHP Genel Başkanı'nın Sayın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir. Bunun sebebi de 'mutlak butlan' kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir.

"Hem bu hukuki aksaklıkları hem de bir siyasi parti genel merkezine polis zoruyla, copla, gazla girilmesinin Türkiye demokrasisine ve milletimizin hayrına olmayacağını izah ettik. Sayın İçişleri Bakanımızdan, güvenlik güçlerimizin, Genel Merkezimize güç kullanarak girmemesini özellikle arz ettik."

13.52 CHP Parti Meclisi Üyesi Emine Uçak Erdoğan, bianet'e konuştu

"Bu mesele sadece CHP’nin iç meselesi değildir. Yaşananlar yargı ve iktidar eliyle yapılmış bir darbe girişimidir. Bu yaşananları kabul etmiyoruz, sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz."

13:15 CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Merkez'de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler önce İstanbul’da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP’nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler bu saldırı hukuksuzdur, haksızdır dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Bu, bizim açımızdan darbe girişimidir; sandığın kaçırılmasıdır. Buradan çıkışın tek çözümü kurultaydır. Bizim arayışımız, beklentimiz bu iken bir yerlerden buldukları “mafya bozuntuları” ile sabahın köründe boy göstererek kapımıza dayandılar. Bu saldırı girişimini püskürttük, uzlaşı arayışındayız. İçişleri Bakanı’ndan randevumuzu aldık, görüşmeye gideceğiz.

11:16 ANKA'nın haberine göre; Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin tahliye başvurusundan saatler önce Genel Merkez personelini arayarak “Genel Merkez’de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin” dediği öğrenildi.

Personelle yapılan görüşmelerde, “Tahliye işlemleri başladığında Genel Merkez’de olursanız sözleşmeniz feshedilecek, binayı terk edin” denildiği öne sürüldü.

Bu uyarıların ardından bazı personelin binadan ayrıldığı öğrenildi. Genel Merkez çevresindeki bekleyiş ise sürüyor.

11.42 Kılıçdaroğlu destekçilerinden CHP'li Müslim Sarı, Genel Merkez önünde açıklama yaptı:

"CHP açısından üzücü bir tablo bu. Ama içerideki arkadaşlarımız ısrarlarımıza rağmen kapıyı açmadı. Uzlaşmaya kapalılar. Kimseye 12’de buluşma gibi bir randevu verilmedi. Arkadaşlarımız doğruyu söylemiyor. Biz sabah geldik, oturup konuşalım diye. Ancak bir türlü mesafe kat edilemedi. Biz uzlaşıya açığız."

11:00 Genel Merkez'de polis müdahalesi ihtimaline karşı partililer bina kapısına barikat kurdu. Olası müdahale öncesi partililere gaz maskeleri dağıtıldı, bahçedeki bekleyiş sürüyor.

10:32 Ankara Valiliği, Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in başvurusu üzerine CHP Genel Merkezi’ne müdahale edilmesi için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiğini açıkladı.

10:16 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne verdiği ikinci dilekçede "Parti Genel Merkezi'nin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz." denildi.

Kılıçdaroğlu, basın danışmanı Atakan Sönmez aracılığıyla "Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır." mesajı verdi.

09:51 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde giriş kapıları kilitli tutulurken, kapı önlerinde araçlar bekletiliyor. Bahçede partililerin bekleyişi sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri yolun karşı tarafında bekliyor. Genel Merkez’in bulunduğu sokak polis bariyerleriyle kapatılırken, yol boyunca çok sayıda çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

08:56 Partililer, CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile il ve ilçe başkanları da sabah itibarıyla da CHP Genel Merkezi önündeki bekleyişini sürdürüyor. CHP Genel Merkezi'nin kapısına "Kayyıma, darbeye geçit yok" yazılı döviz asıldı.

08.52 Kılıçdaroğlu destekçilerinden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat:

"Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi en kısa süre içerisinde kurultayımızı yapacağız. Fakat arkadaşlarımız anlayamadığımız bir inatla, partinin üyelerini ve milletvekillerini alıp, genel başkanımızın, parti meclisimizin ve MYK'mizin odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar."

08:49 CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Genel Merkez önünde açıklama yaptı. CHP lideri Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında dün akşam saatlerinde iletişim kurulduğunu söyledi.

Emir, kurultay tarihinin belirlenmesi için taraflardan ikişer temsilcinin öğle saatlerinde bir araya gelmesinin planlandığını aktardı. Ancak bazı çevrelerin “Genel Merkez’in kapısına dayanmayı tercih ettiğini” belirten Emir, "Mafyavari gruplarla gelinmesini kabul etmiyoruz. Bu dayatmayı kabul etmiyoruz, bu zorbalığa boyun eğmeyiz" ifadelerini kullandı.

08:40 CHP Genel Merkezi etrafındaki polis sayısı artırılırken, parti otobüsleri Genel Merkez bahçesine çekildi. Kapılar kilitlendi, polis CHP Genel Merkezi’ni ablukaya aldı.

