Hevşaredarên Bajarê Mezin ê Amedê mazbata wergirtin

Hevşaredarên Bajarê Mezin ê Amedê yên Partiya Demokrasî û Wekheviyê ya Gelan(DEM Parti) Serra Bûcak û Dogan Hatûn û hevşaredarên navçeyan li Lijneya Hilbijartinê ya Amedê mazbata wergirtin.

Bûcak, Hatûn, Parlamenterên DEM Partiyê yên Amedê, rêveberên bajar yên DEM Partiyê, hevserokên şaredariyên navçeyan û Dayikên Aştiyê saet di 11.00 de hatin ber avahiya Edliyeya Amedê ku lijneya hilbijartinê ya navendê li wir e.

Piştî Hevşaredarên Bajarê Mezin Bûcak û Dogan, Hevşaredarên navçeyên navendî yê Rezanê Siraç Çelîk - Leyla Ayaz, Hevşaredarên Bajarê Nû Safiye Akdag- Mehmet Ergûn, Hevşaredarên Peyasê Bêrîvan Gulşen Sincar- Cengîz Dûndar û Hevşaredarên Navçeya Sûrê Fatma Gulan Onkol- Adnan Orhan mazbataya xwe wergirtin.

Bûcakê piştî mazbata wergirt daxuyaniyeke kurt da û got, “Bila keda tevahî gelê Amedê sax be. Bila 5 salên pêş me ji bo gelê Amedê pîroz be û bila bibe sedema karên herî baş.

Hevşaredaran piştî mazabata wergirtin li ber edliyeyê bi komî fotograf kişandin. Hevşaredar ji vir çûn Qada Dagkapiyê û dê bi gel re heta avahiya Şaredariya Bajarê Mezin bimeşin.

