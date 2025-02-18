Gazeteci Beritan Canözer’e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Beritan Canözer’in “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın ilk duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Canözer'in katılmadığı duruşmada avukatı hazır bulundu. Erbey yaptığı savunmada “Bölgedeki gazetecilik faaliyeti suç sayılıyor. Soruşturmaya tabi tutuluyor, gözaltı gerekçesi yapılıyor. Hükümeti eleştiren, bölgedeki olayları haber yapan gazeteciler suçlu olarak görülüyor. Gazetecilik faaliyeti suç sayılıyor” dedi.

Suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını belirten Erbey, müvekkilinin beraatını talep etti.

Ardından kararını açıklayan mahkeme, daha önce "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla verilen ve hükmün açıklanması geriye bırakılması (HAGB) ile ertelenen 1 yıl 3 ay hapis cezası hükmünün açıklanmasına karar verdi.

Çakırözer, 2015’de Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasakları döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanıyordu.

Beraat etti, yeniden yargılandı

Beritan Canözer, 2016’da Diyarbakır’da haber takibi yaparken gözaltına alındı. 3 ay cezaevinde kaldı.

Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasakları döneminde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve haberler gerekçe gösterilerek hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla dava açıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı, beraat etti. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) kararı bozdu. “Örgüt propagandası” iddiasıyla bir kez daha yargılandı ve 2018’de 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı bir başka ‘örgüt propagandası’ davasında Canözer 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çaptırıldı. Yargıtay’ın bu cezayı onaması üzerine Mahkeme Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine de mahkeme, HAGB kararının kaldırılmasına ve Beritan Canözer’in yeniden yargılanmasına karar verdi.