ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Şubat 2025 13:22
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2025 13:25
2 dk Okuma

Gazeteci Beritan Canözer’e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Çakırözer, 2015’de Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasakları döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanıyordu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gazeteci Beritan Canözer’e 1 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Beritan Canözer’in “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla yeniden yargılandığı davanın ilk duruşması Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Canözer'in katılmadığı duruşmada avukatı hazır bulundu. Erbey yaptığı savunmada “Bölgedeki gazetecilik faaliyeti suç sayılıyor. Soruşturmaya tabi tutuluyor, gözaltı gerekçesi yapılıyor. Hükümeti eleştiren, bölgedeki olayları haber yapan gazeteciler suçlu olarak görülüyor. Gazetecilik faaliyeti suç sayılıyor” dedi.

Suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını belirten Erbey, müvekkilinin beraatını talep etti.

Ardından kararını açıklayan mahkeme, daha önce "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla verilen ve hükmün açıklanması geriye bırakılması (HAGB) ile ertelenen 1 yıl 3 ay hapis cezası hükmünün açıklanmasına karar verdi.

Çakırözer, 2015’de Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasakları döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanıyordu.

Beraat etti, yeniden yargılandı

Beritan Canözer, 2016’da Diyarbakır’da haber takibi yaparken gözaltına alındı. 3 ay cezaevinde kaldı.

Sur’da ilan edilen sokağa çıkma yasakları döneminde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve haberler gerekçe gösterilerek hakkında “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamasıyla dava açıldı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı, beraat etti. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) kararı bozdu. “Örgüt propagandası” iddiasıyla bir kez daha yargılandı ve 2018’de 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı bir başka ‘örgüt propagandası’ davasında Canözer 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çaptırıldı. Yargıtay’ın bu cezayı onaması üzerine Mahkeme Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine de mahkeme, HAGB kararının kaldırılmasına ve Beritan Canözer’in yeniden yargılanmasına karar verdi.

Haber Yeri
İstanbul
gazeteci yargılamaları beritan canözer
ilgili haberler
Gazeteci Beritan Canözer'e hapis cezası
22 Kasım 2024
/haber/gazeteci-beritan-canozer-e-hapis-cezasi-302068
Savcı, ilk duruşmada gazeteci Beritan Canözer’e ceza istedi
25 Ekim 2023
/haber/savci-ilk-durusmada-gazeteci-beritan-canozere-ceza-istedi-286941
Gazeteci Beritan Canözer hakkında tahliye kararı
23 Haziran 2023
/haber/gazeteci-beritan-canozer-hakkinda-tahliye-karari-280744
Gözaltındaki gazeteci Beritan Canözer serbest
16 Ağustos 2021
/haber/gozaltindaki-gazeteci-beritan-canozer-serbest-248875
JinNews muhabiri Beritan Canözer’e yine gözaltı
13 Ağustos 2021
/haber/jinnews-muhabiri-beritan-canozer-e-yine-gozalti-248725
Gazeteci Beritan Canözer'in Evine 'Sosyal Medya' Baskını
11 Ekim 2019
/haber/gazeteci-beritan-canozer-in-evine-sosyal-medya-baskini-214309
Gazeteci Beritan Canözer Tahliye Edildi
29 Mart 2016
/haber/gazeteci-beritan-canozer-tahliye-edildi-173432
VİDEO: Arkadaşları Tutuklu Gazeteci Beritan Canözer'in "Heyecanını" Anlattı
26 Mart 2016
/haber/video-arkadaslari-tutuklu-gazeteci-beritan-canozer-in-heyecanini-anlatti-173383
JİNHA Muhabiri Beritan Canözer Tutuklandı
20 Aralık 2015
/haber/jinha-muhabiri-beritan-canozer-tutuklandi-170354
Gazeteci Beritan Canözer "Heyecanlı" Olduğu İçin Gözaltına Alınmış
18 Aralık 2015
/haber/gazeteci-beritan-canozer-heyecanli-oldugu-icin-gozaltina-alinmis-170317
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gazeteci Beritan Canözer'e hapis cezası
22 Kasım 2024
/haber/gazeteci-beritan-canozer-e-hapis-cezasi-302068
Savcı, ilk duruşmada gazeteci Beritan Canözer’e ceza istedi
25 Ekim 2023
/haber/savci-ilk-durusmada-gazeteci-beritan-canozere-ceza-istedi-286941
Gazeteci Beritan Canözer hakkında tahliye kararı
23 Haziran 2023
/haber/gazeteci-beritan-canozer-hakkinda-tahliye-karari-280744
Gözaltındaki gazeteci Beritan Canözer serbest
16 Ağustos 2021
/haber/gozaltindaki-gazeteci-beritan-canozer-serbest-248875
JinNews muhabiri Beritan Canözer’e yine gözaltı
13 Ağustos 2021
/haber/jinnews-muhabiri-beritan-canozer-e-yine-gozalti-248725
Gazeteci Beritan Canözer'in Evine 'Sosyal Medya' Baskını
11 Ekim 2019
/haber/gazeteci-beritan-canozer-in-evine-sosyal-medya-baskini-214309
Gazeteci Beritan Canözer Tahliye Edildi
29 Mart 2016
/haber/gazeteci-beritan-canozer-tahliye-edildi-173432
VİDEO: Arkadaşları Tutuklu Gazeteci Beritan Canözer'in "Heyecanını" Anlattı
26 Mart 2016
/haber/video-arkadaslari-tutuklu-gazeteci-beritan-canozer-in-heyecanini-anlatti-173383
JİNHA Muhabiri Beritan Canözer Tutuklandı
20 Aralık 2015
/haber/jinha-muhabiri-beritan-canozer-tutuklandi-170354
Gazeteci Beritan Canözer "Heyecanlı" Olduğu İçin Gözaltına Alınmış
18 Aralık 2015
/haber/gazeteci-beritan-canozer-heyecanli-oldugu-icin-gozaltina-alinmis-170317
Sayfa Başına Git