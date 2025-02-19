İsrail ordusu, Suriye’nin güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, dün (18 Şubat) gece saatlerinde Suriye’nin güneyine hava saldırısı düzenledi
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısının başkent Şam’ın kırsalında yer alan Sasa bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.
Saldırıda, eski Suriye rejiminden kalan silahların hedef alındığı ileri sürüldü. Açıklamayla birlikte hava saldırısının görüntüleri de paylaşıldı.
İsrail ordusu, benzer gerekçelerle Suriye’ye sık sık hava saldırıları düzenliyor.
כלי טיס של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר, בהכוונת אוגדה 210 אמצעי לחימה של המשטר הסורי הישן במרחב סעסע שבדרום סוריה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 18, 2025
צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל pic.twitter.com/sA0Dl8DpfV
İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve işgali
Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesiyle eşzamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları yoğunlaştı.
İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkânları imha ederek, Suriye topraklarında yer alan Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletti.
İsrail ordusu, sık sık 8 Aralık sonrası işgalini genişlettiği Dera ve Kuneytire illeri kırsalında, sivil yerleşimi tahrip ederek kontrol noktaları kuruyor.
(VC)