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Yayın Tarihi: 19 Şubat 2025 11:40
 ~ Son Güncelleme: 19 Şubat 2025 11:47
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İsrail ordusu, Suriye’nin güneyine hava saldırısı düzenledi

Saldırıda, eski Suriye rejiminden kalan silahların hedef alındığı ileri sürüldü.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İsrail ordusu, Suriye’nin güneyine hava saldırısı düzenledi
Fotoğraf: AA Arşiv

İsrail ordusu, dün (18 Şubat) gece saatlerinde Suriye’nin güneyine hava saldırısı düzenledi

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısının başkent Şam’ın kırsalında yer alan Sasa bölgesine gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda, eski Suriye rejiminden kalan silahların hedef alındığı ileri sürüldü. Açıklamayla birlikte hava saldırısının görüntüleri de paylaşıldı.

İsrail ordusu, benzer gerekçelerle Suriye’ye sık sık hava saldırıları düzenliyor.

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları ve işgali

Suriye’de 8 Aralık 2024’te Esad ailesinin 53 yıllık yönetimi ve Baas Partisi’nin 61 yıllık hâkimiyetinin sona ermesiyle eşzamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırıları yoğunlaştı.

İsrail ordusu, hava saldırıları ile Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkânları imha ederek, Suriye topraklarında yer alan Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletti.

İsrail ordusu, sık sık 8 Aralık sonrası işgalini genişlettiği Dera ve Kuneytire illeri kırsalında, sivil yerleşimi tahrip ederek kontrol noktaları kuruyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu Suriye
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