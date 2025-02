Wênesaz Nûrhîn El Hisên: Ez dixwazim bi xêzên xwe dengê kurdan bidim bihîstin

Wênesaz Nûrhîn El Hisên destnîşan kir û got, “Ez dixwazim bi tabloyên xwe pirsgirêka kurd û çanda kurdî derxim pêş û tiştên ku her roj tên serê me ji hemû cîhanê re ragihînim.”