Li 10 bajaran li dijî HDKê operasyon: Rojnameger jî di nav de gelek siyasetmedar hatin desteserkirin

Polîsan vê sibehê li Stenbolê bi ser gelek malan de girtin. Di encama serdegirtinên malan de gelek endamên EMEP, SYKP û HDKê hatin desteserkirin.

Di nava kesên hatin desteserkirin de Seroka EMEPê ya Stenbolê Sema Barbaros jî heye. Her wiha MLSAyê ragihand ku Derhênera Weşana Giştî ya Kaos GLê Yildiz Tar jî di çarçoveya heman operasyonan de li Enqereyê hatiye desteserkirin û anîne Stenbolê. Hat zanîn ku rojnameger Elîf Akgul û Ercûment Akdenîz û Serokê Giştî yê DSİPê Şenol Karakaş hatine desteserkirin.

Her weha, pisporê payebilind ê Navenda Polîtîkayên Stenbolê yê Zanîngeha Sabanciyê û koordînatorê lêkolînên avhewayê, nivîskarê Yeşil Gazeteyê, Bernamegerê Açik Radyoyê Dr. Ûmît Şahîn û Endamê PMê yê SYKPê Halît Elçî û Ahmet Saymadî jî hatin desteserkirin.

"Serbest berdin"

MLSAê weha gotiye:

"Hat zanîn ku rojnameger Yildiz Tara ku li Enqereyê di çarçoveya operasyona Stenbolê de hatiye desteserkirin birine TEMa Enqereyê. Tê payîn ku Tarê bînin Stenbolê."

Partiya Kedê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanî daye û gotiye: "Di saetên sibehê de Seroka me ya Stenbolê Sema Barbaros û endamên partiya me hatin desteserkirin. Em vê operasyona neqanûnî qebûl nakin! Divê hevalên me demildest bên berdan."

Partiya Çep a Kesk jî li ser medyaya civakî daxuyanî daye û gotiye ku endamê wan ê MYKê Nacî Sonmez hatiye desteserkirin.

SYKP: Rêhevalên me berdin

Daxuyaniya SYKP'ê wiha ye: "Endamê me yê MYKê yê DEM Partiyê Mehmet Saltoğlu, rêhevalên me endamên PMê yên SYKPê Halît Elçî û Ahmet Saymadi di saetên sibehê de di serdegirtina malan de hatin desteserkirin. Em ê serî li ber van êrîşên dewletê yên li hemberî sosyalîst, welatparêz û şoreşgeran çog nedin. Rêhevalên me demildest serbest berdin.”

Komeleya Hawirdorê ya Mûnzûrê jî diyar kir ku hunermend Pinar Aydinlar hatiye desteserkirin û wiha got: "Îro danê sibehê saet di 05:30an de di serdegirtina malê de endama komeleya me, hevala me ya hêja hunermend Pinar Aydinlar hat desteserkirin."

Her weha Partiya Sosyalîst a Bindestan(ESP) jî daxuyanî daye û gotiye ku rêhevala wan û endama MYKya Dem Partiyê Semîha Şahîn hatiye desteserkirin.

DSİPê jî daxuyanî daye û diyar kiriye ku di çarçoveya operasyona Stenbolê de li Îzmîrê Serokê Giştî yê DSÎPê Şenol Karakaş hatiye desteserkirin.

(EMK/AY)