Bucak ve Hatun mazbatayı aldı: Artık halkın iradesini gasp edemeyecekler

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun ile ilçe belediye eş başkanları Diyarbakır İlçe Seçim Kurulu’nda mazbatayı aldı.

Bucak, Hatun, DEM Parti Diyarbakır milletvekilleri, DEM Parti il yöneticileri, ilçe belediye eş başkanları ile Barış Anneleri saat 11.00'de merkez ilçe seçim kurulunun bulunduğu Diyarbakır Adliyesi ek hizmet binasına geldi.

Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Bucak ve Doğan'ın ardından merkez ilçe Bağlar Eş Başkanları Siraç Çelik - Leyla Ayaz, Yenişehir Belediye Eş Başkanları Safiye Akdağ- Mehmet Ergün, Kayapınar Belediye Eş Başkanları Berivan Gülşen Sincar- Cengiz Dündar ile Sur Belediye Eş Başkanları Fatma Gulan Önkol- Adnan Örhan mazbatalarını aldı.

Mazbatayı aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan Bucak, “Tüm Diyarbakır halkının emeğine sağlık. Diyarbakır halkı için önümüzdeki beş yıl hayırlı uğurlu olsun, en güzel işlere vesile olsun” dedi.

Mazbatalarını alan belediye eş başkanları daha sonra adliye önünde toplu fotoğraf verdi. Buradan Dağkapı Meydanı'na geçen eş başkanlar, halkla birlikte Büyükşehir Belediye binasına yürüyecek.

Kayyım, Diyarbakır'da mazbata saatine toplantı koydu

"Hilelere rağmen kazandık"

Dağkapı Meydanı'nda halkla bir araya geldi. Buradan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne doğru yürüyüşe geçildi.

Belediye binası önünde bekleyen halk eş başkanları çiçeklerle karşıladı.

Çekilen halayların ardından ilk açıklamayı DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Pınar Sakık Tekin yaptı.

Sakık- Tekin, "Zaferin mükafatı olan mazbatamızı almış bulunuyoruz. Eşit olmayan, demokratik olmayan binlerce hilenin döndüğü zeminde seçime gittik. Biz tüm bu kirliliklere rağmen kazandık, yüzyıllardır Kürtleri inkar edenlere karşı kazandık. Sadece Kürt halkı değil, kazanan Türkiye halkları oldu."

"Bu halk mücadelesi bitmeyecek"

Eş Başkan Serra Bucak ise konuşmasına teşekkür ederek başladı ve şöyle dedi:

"Belediye sizin, emeklerinize sağlık. 2016'da kayyım atandığında Gültan başkan ve Fırat başkan hukuksuz bir şekilde cezaevine konuldu. 2019'da kayyım atandığında Hülya başkan ve Selçuk başkan mazbatalarını aldılar ama burası onlara çok görüldü, ikisi de cezaevinde. Buradan, iradelerine darbe yapılmak istenen tüm eş başkanlarımıza, onların nezdinde selamlarımızı yolluyoruz. Bu halk mücadelesi bitmeyecek. Artık halkın iradesini gasp edemeyecekler. Amed belediyesinin kapısı her zaman sonuna kadar sizlere açık."

Belediye binası önünde yapılan açıklamaların ardından, belediyede ilk görevlendirme toplantısı yapıldı. Bucak burada yaptığı açıklamada tüm meclis toplantılarının canlı yayınlanacağını ve kararların Diyarbakır halkıyla paylaşılacağını belirtti.



Toplantının ardından büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanlarının da yer aldığı heyet, ilçe belediyelerini ziyaret etti.

(İY/RT)