Gülistan Doku soruşturması: Gözaltındaki Vali Tuncay Sonel kimdir?

Tuncay Sonel’in adı bugün, klasik bir bürokrat özgeçmişinin çok ötesinde, Gülistan Doku dosyasının en ağır ve en karanlık şüpheleriyle birlikte anılıyor.

GÜNCELLENİYOR Kronoloji: Gülistan Doku’ya ne oldu?

1970 yılında Adana’da doğan Sonel, uzun yıllar kaymakamlık ve valilik yaptı devlet kademelerinde yükselerek son olarak vali-mülkiye başmüfettişliği görevine kadar geldi.

Fakat kamuoyunda artık onu öne çıkaran şey kariyeri değil, Gülistan Doku’nun kayboluşuna ilişkin dosyada karşısına çıkan iddialar ve etrafında büyüyen kuşku zinciri oldu.

Sonel, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde Tunceli valisiydi. 2017’de başladığı bu görevini 2020’ye kadar sürdürdü.

Gülistan Doku dosyasında da adı, olayın uzağındaki bir kamu görevlisi olarak değil, soruşturmanın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak geçti.

Doku’nun yazışmalarının silinmesi

Dosyada, dönemin valisi olarak sahip olduğu idari güç ile soruşturmanın seyri arasında bir bağ kuruluyor. Gözaltına alınması, yakın korumasının dosyada yer alması ve oğlunun soruşturma kapsamında tutuklanması, bu bağın tesadüfi değil, doğrudan merkezî bir ilişki ağına işaret ettiği izlenimini güçlendiriyor.

Dosyanın en sarsıcı taraflarından biri, Gülistan Doku’ya ait dijital verilerin silindiği iddiası. Metne göre gözaltına alınan eski polis Gökhan Ertok, savcılık ifadesinde Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine Sonel’in yakın koruması Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini söyledi. Aynı ifadede, WhatsApp yazışmalarıyla sosyal medya mesajlarının silinmesi yönündeki talimatın Tuncay Sonel’den geldiği de belirtildi.

Bu, sıradan bir ihmal ya da görev kusuru iddiası değil delillerin ortadan kaldırılmasına yönelik bilinçli bir müdahale şüphesidir. Dosyanın ağırlığı da tam burada artıyor.

Hastane kayıtları veri tabanında yok

İddialar bununla da sınırlı değil. Paylaşılan metinde, Gülistan Doku’nun verilerinin silinmesi için Ankara’daki bir siber yapıya 10 bin dolar ödeme yapıldığı bilgisi yer alıyor. SIM kartın bir polis telefonuna takılarak içindeki bilgilerin silindiği anlatılıyor. Bütün bunlar bir araya geldiğinde, ortada yalnızca kayıp bir kadının dosyası değil, delilleri karartmak için devreye sokulmuş bir mekanizma ihtimali beliriyor. Bu ihtimal de Tuncay Sonel’in ismini dosyanın en kritik yerine yerleştiriyor.

Bir başka çarpıcı başlık ise hastane kayıtları. Dosyadaki teknik tespitlere göre Gülistan Doku’nun 31 Aralık 2019’da hastaneye giriş yaptığı bilgisi POLNET sisteminde görünüyor. Buna rağmen aynı güne ait kayıtlar hastanenin veri tabanında yok. Üstelik sadece belirli bir tarihin eksik olması, önceki ve sonraki günlerin kayıtlarının sistemde yer alması, bu kaybın sıradan bir teknik arıza gibi açıklanmasını zorlaştırıyor.

Log kayıtlarının eksikliği, verilerin seçilerek silinmiş olabileceği kuşkusunu büyütüyor. Bu yüzden mesele artık sadece “ne oldu” sorusu değil; “kim neyi görünmez kılmak istedi” sorusuna dönüşüyor.

Sonel’in çevresine uzanan hat da dosyanın ağırlığını artırıyor. Oğlunun soruşturma kapsamında tutuklanması, yakın korumasının aynı dosyada adı geçen kişiler arasında olması, olayın bireysel değil, korunan ve iç içe geçmiş bir çevre içinde şekillendiği düşüncesini güçlendiriyor.

Gülsüm Taç ve Esme K.

Bu tablo, Tuncay Sonel’in adını dosyanın kenarında duran bir isim olmaktan çıkarıp, merkezde duran bir güç odağına dönüştürüyor.

Sonel’in Dersim’de görev yaptığı döneme ilişkin karanlık tablo da bu şüpheleri besliyor. Aynı yıllarda kadınlara yönelik şiddet, şüpheli ölümler ve faili belirsiz olaylar arka arkaya yaşandı. Gülsüm Taş’ın öldürülmesi, Esma K.’nin şüpheli ölümü ve bir kadının zorla araca bindirilip darbedilmesi gibi vakalar, Tunceli’deki yönetim döneminin güvenlik ve adalet açısından nasıl bir atmosfer yarattığı sorusunu büyüttü. Bu olayların her biri ayrı dosyalar olsa da, hepsi birlikte okunduğunda Sonel döneminin ardında baskı, cezasızlık ve karanlık ilişkiler bıraktığı duygusu daha da güçleniyor.

Siyasi çizgisine dair işaretler de bu tabloyu tamamlıyor. Milliyetçi paylaşımları, Alparslan Türkeş’e yönelik mesajları ve kamuoyuna yansıyan dili, Sonel’in MHP çizgisine yakın bir siyasi duruş taşıdığı izlenimini veriyor. Resmî üyelikten bağımsız olarak bu ideolojik yakınlık, devlet gücüyle siyasi aidiyet görüntüsünün iç içe geçtiği bir profil ortaya koyuyor. Gülistan Doku gibi ağır bir dosyada bu profil, tarafsız bir kamu yöneticisinden çok, nüfuzunu kullanan bir güç figürü görüntüsünü öne çıkarıyor.

Bugün Tuncay Sonel hakkında asıl dikkat çeken şey, geçmiş görev listesi değil. Adı kaybolan bir genç kadının ardından silinen veriler, eksik hastane kayıtları, yakın çevresine uzanan soruşturma halkası ve devlet içindeki koruma mekanizmalarıyla birlikte anılıyor.

Ortaya çıkan tablo, bir bürokratın kariyer hikâyesinden ziyade, kamu gücünün nasıl kapalı bir düzene dönüşebildiğini gösteren ağır hak ihlaleri ve suçları içeren bir dosyaya işaret ediyor.

bianet çeteleye yansıyan veriler

Dersim’de 5 Ocak’tan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun soruşturmasında baş şüheli olarak adı geçen dönemin valisi Tuncay Sonel, 2017–2020 yılları arasında görev yaptı. Tunceli Valiliği’nin duyurusuna göre ataması 13 Haziran 2017 tarihli kararnameyle yapıldı ve göreve 30 Haziran 2017 itibarıyla başladı. Biyografi kayıtlarında da Tunceli’deki görev süresi 13 Haziran 2017 – 9 Haziran 2020 olarak geçiyor.

İddialara göre, Sonel döneminde kentte kadınalra yönelik bir şiddet ağının kurulduğu ve büroksaride üst yönetimle iş birliği yatı-

bianet erkek şiddeti çetelesine göre, Nisan 2019’da failimeçhul bir cinayet kayıtlara geçti.

Dersim Pertek ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Gülsüm Taş'ın cenazesi, Elazığ'da yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

Nisan 2020: Şüpheli ölüm

Dersim’de gölde bulunan cesedin 11 Mart’ta kaybolan Esma K.’ye (28) ait olduğu tespit edildi.

Dersim’de kimliği belirlenmemiş kişiler bir kadını zorla arabaya bindirdi ve darp etti. Kadının kocasının da kendisine şiddet gösterdiği açıklandı. Olayla ilgili bir erkek gözaltına alındı, kadın korumaya alındı.

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EMK)