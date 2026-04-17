Gülistan Doku soruşturması: Dönemin valisi Tuncay Sonel ve eski başhekim gözaltında

Halk TV’nin haberine göre, Gülistan Doku’nun kaybolmasına dair Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada baş şüphelilerden olan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel Elazığ’da gözaltına alındı.

Sonel'in, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan gözaltına alındığı iddia edildi.

Ayrıca, Gülistan Doku’ya ait kayıtları sildiği gerekçesiyle Tunceli Devlet Hastanesi'nin eski Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı.

“Gülistan Doku dosyasında üst düzey kamu görevlisi olarak kodlanan fail Tuncay Sonel’dir”

İddialar Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan, eski polis Gökhan Ertok savcılıkta verdiği ifadede, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun verdiğini söylemişti. Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'nun WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini de kaydetmişti. İddialarla ilgili Gökhan Ertok tutuklanırken Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Gülistan Doku dosyasında daha önce soruşturma yeniden açılmış, Dersim merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ ve İzmir’de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Söz konusu operasyon kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hastane hakkında soruşturma

Ayrıca, Gülistan Doku’nun, gittiği hastanedeki kayıtlarının sistemden silindiği şüphesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından Tunceli Devlet Hastanesi hakkında inceleme başlatıldı.

Soruşturma dosyasına giren teknik rapora göre, Gülistan Doku’nun 31 Aralık 2019 tarihinde hastaneye giriş yaptığı bilgisi emniyetin POLNET sisteminde yer alıyor. Ancak aynı tarihe ait kayıtların hastane veri tabanında bulunmadığı tespit edildi. Sistem üzerinde diğer günlere ait veriler mevcutken yalnızca bu tarihe ilişkin bilgilerin eksik olması dikkat çekti.

Yapılan teknik incelemelerde, kayıtların kaybolmasının sıradan bir sistem hatasıyla açıklanamayacağı, bunun yerine belirli bir güne ait verilerin özellikle hedef alınmış olabileceği ihtimali öne çıktı. Değerlendirmelerde, söz konusu kayıtların yetkisiz bir müdahale sonucunda silinmiş olabileceği yönünde güçlü bulgular bulundu.

Raporda ayrıca 31 Aralık 2019 günü için hiçbir hastaya ait log kaydının sistemde yer almadığı, buna karşın önceki ve sonraki tarihlere ait logların eksiksiz şekilde bulunduğu belirtildi. Aynı gün hastaneye başvuran bazı kişilerin işlem kayıtlarının görünmesine rağmen, bu işlemlere ait teknik izlerin (logların) bulunmaması da dikkat çekici bir başka unsur olarak değerlendirildi. Bu durum, verilerin seçici biçimde ortadan kaldırılmış olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili firmaya gönderilen yazıda, POLNET kayıtlarının resmi belge niteliği taşıdığı vurgulanarak, Gülistan Doku’nun belirtilen tarihte hastaneye giriş yaptığı bilgisinin kesin kabul edildiği belirtildi. Bu kapsamda, söz konusu kaydın 7-9 Ocak 2020 tarihleri arasında kim tarafından ve hangi yöntemle silindiğinin ayrıntılı şekilde araştırılması istendi.

Başsavcılık ayrıca, belirli saat aralığında sisteme giriş yapan kullanıcı ve cihaz bilgileri ile birlikte, hastanede gerçekleştirilen işlemlerin açık ve anlaşılır biçimde raporlanmasını talep etti.

Dosyada yer alan bazı verilerde gebelikle ilgili olabileceği değerlendirilen başlıkların bulunmasına rağmen, bu bilgilerin neye dayandığının ve somut karşılığının net olmadığı da belirtildi. Bu nedenle, Gülistan Doku’nun hastaneye başvuru nedenleri ve yapılan işlemlerin fiziki kayıtlarla birlikte yeniden incelenmesi istendi.

Kronoloji: Gülistan Doku'ya ne oldu?

(EMK)