ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.04.2026 08:50 14 Nisan 2026 08:50
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.04.2026 08:59 14 Nisan 2026 08:59
Okuma Okuma:  1 dakika

Gülistan Doku soruşturmasında 11 gözaltı

Dersim’de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamında 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı

Görseli Büyüt
Dersim’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren haber alınamaması ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken; İstanbul, Ankara, Dersim, Antalya ve Elazığ'da yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Dönemin Tunceli valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ile soruşturmanın baş şüphelisi Zeinal Abakarov da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

BAŞ ŞÜPHELİNİN ÜVEY BABASI İÇİN YAKALAMA KARARI
Hakkında gözaltı kararı verilen kişiler şöyle: “Zeinal Abakarov, Engin Yücer (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası), Cemile Yücer (Zeinal’ın annesi), Uğurcan Açıkgöz (Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı), Erdoğan Elaldı (O dönem Tunceli İl Özel İdare'de çalışan kişi), Mustafa Türkay Sonel, Gökhan Ertok (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla soruşturma sürecinde irtibatı olan kişi), Savaş Gültürk (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli), Süleyman Önal (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli), Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Şükrü Eroğlu (Vali Tuncay Sonel’in koruması).”

(Mİ)

Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git