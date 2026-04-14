Gülistan Doku soruşturmasında 11 gözaltı

Dersim’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden itibaren haber alınamaması ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken; İstanbul, Ankara, Dersim, Antalya ve Elazığ'da yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Dönemin Tunceli valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ile soruşturmanın baş şüphelisi Zeinal Abakarov da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

BAŞ ŞÜPHELİNİN ÜVEY BABASI İÇİN YAKALAMA KARARI

Hakkında gözaltı kararı verilen kişiler şöyle: “Zeinal Abakarov, Engin Yücer (Zeinal’ın eski polis olan üvey babası), Cemile Yücer (Zeinal’ın annesi), Uğurcan Açıkgöz (Mustafa Türkay Sonel'in arkadaşı), Erdoğan Elaldı (O dönem Tunceli İl Özel İdare'de çalışan kişi), Mustafa Türkay Sonel, Gökhan Ertok (İhraç olan eski polis memuru, Vali ve korumasıyla soruşturma sürecinde irtibatı olan kişi), Savaş Gültürk (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli), Süleyman Önal (Munzur Üniversitesinde kameralardan sorumlu görevli), Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Şükrü Eroğlu (Vali Tuncay Sonel’in koruması).”

(Mİ)