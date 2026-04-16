Kronoloji: Gülistan Doku’ya ne oldu?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun Dersim'de 5 Ocak 2020’de kaybolmasının ardından başlatılan soruşturma, aradan geçen yıllara rağmen net bir sonuca ulaşmadı.

İlk günlerden itibaren “intihar” denilerek üstü kapatılmaya çalışılan, bu iddia üzerinden yürütülen aramalar, ortaya çıkan bulgular ve raporlarla çürütülürken, dosyada adı geçenler, eksik bırakılan incelemeler ve geciken işlemler kamuoyunda tartışma yarattı. Ailenin ve kadın örgütleri “Gülistan Doku’ya ne oldu?” diye sormaya devam etti.

Yıllardır süren adalet arayışı, hukuk mücadelesi ve kamuoyu baskısıyla dosya farklı aşamalardan geçti, yeni deliller ortaya çıktı ve son olarak 13 kişi gözaltına alındı.

Gülistan Doku dosyasında öne çıkan gelişmelerin kronolojik akışı:

5 Ocak 2020 (kaybolduğu gün)

Gülistan Doku’nun KYK yurduna dönmemesi üzerine durum emniyete bildirildi. Kent genelindeki MOBESE kayıtları incelendi. Saat 11.29’da Sihenk (Atatürk) Mahallesi’nde minibüs durağından üniversite aracına bindiği tespit edildi; ancak araçtan nerede indiği belirlenemedi.

6 Ocak 2020

Doku’dan haber alınamaması üzerine arama ve inceleme çalışmaları devam etti.

7 Ocak 2020

Uzun Çayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü çevresinde “intihar” ihtimali üzerinden arama çalışmaları başlatıldı, ancak sonuç alınamadı.

17 Haziran 2020

Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zaynal Abarakov’un şüpheli olarak tutuklanması için Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verildi.

22 Haziran 2020

Abla Aygül Doku, ifade vermek üzere Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

Ağustos 2020

Ulusal Kriminal Büro raporunda, Dinar Köprüsü’nde intihar ihtimalini destekleyecek herhangi bir hareketlilik olmadığı belirtilerek “intihar” ihtimali çürütüldü.

Aynı süreçte, Gülistan Doku’nun en son görüştüğü kişinin Zaynal Abarakov olduğu tespit edildi. Abarakov ve babası Engin Yücer dosyada şüpheli olarak yer aldı.

1 Aralık 2020

Ailenin avukatı bianet’e konuşarak soruşturmada yapılması gereken 5 acil talebi sıraladı.

21 Ocak 2021

Engin Yücer, Gülistan Doku’nun bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

27 Şubat 2021

Kamuoyu baskısı sonrası, Abarakov’un daha önce incelenmeyen telefonuna savcılık talimatıyla el konuldu.

2021 (soruşturmanın ilk günü)

Engin Yücer’e ait ve Doku’nun zorla bindirilmeye çalışıldığı iddia edilen aracın, soruşturmanın başladığı gün şehir dışına çıkarıldığı belirlendi.

2021 (11 ay sonra)

Engin Yücer görevden açığa alındı.

22 Temmuz 2021

Gülistan Doku ve Abarakov’un birlikte son görüldükleri görüntüler bilirkişi tarafından incelendi. Raporda Abarakov’un “ihtar-ikaz-izah anlamında bedensel hareketler” sergilediği ifade edildi.

Abarakov ifadeye çağrılsa da ifadesinin alınmadığı ortaya çıktı.

2 Ocak 2022

Doku ailesi, Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı.

20 Ocak 2022

Engin Yücer’e aynı suçlamayla 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

22-23 Şubat 2022

Aile Ankara’ya giderek Adalet Bakanlığı ile görüşmek istedi. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ görüşme talebini reddetti.Aile Adalet Bakanlığı önünde eylem yaptı ve gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı.

Aynı gün HDP, araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. CHP ve İYİ Parti destek verdi, ancak önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

17 Mart 2022

Zaynal Abarakov Antalya’da gözaltına alındı.

18 Mart 2022

Abarakov, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 Ekim 2022

Abarakov’un adli kontrol kararının aylarca “adreste bulunamadı” denilerek tebliğ edilmediği ortaya çıktı.

6 Kasım 2023

Aygül Doku, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ile görüşmek istedi ancak talebine yanıt alamadı.

9 Kasım 2023

Aygül Doku, Vali ve İl Emniyet Müdürü ile görüştü. Dosyanın yeniden inceleneceği bilgisi paylaşıldı.

31 Ekim 2025

Savcının değişmesinin ardından, kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait 700 saatlik kamera görüntüsü dosyaya eklendi.

7 Şubat 2026

Aile, sosyal medya üzerinden faillerin 6 yıl sonra ortaya çıktığını belirterek adalet talebinde bulundu.

13 -15 Nisan 2026

Ailenin ve kadın örgütlerinin mücadelesi sonucunda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Tunceli Adliyesi'ndeki işlemleri sürüyor. Ayrıca, basın toplantısı düzenlemek isteyen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e kimse mekan vermedi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel de var.

