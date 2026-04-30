Gülistan Doku soruşturması: Aileden DNA örneği alınacak

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturma sürüyor. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında yeni bir adım atıldı.

Soruşturma çerçevesinde Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku ve babası Halit Doku’nun, mağdur sıfatıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadelerinin alınmasına karar verildi. Ancak daha sonra bu işlemin yerine aileden DNA ve doku örneği alınması talep edildi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Gülistan Doku’nun ailesi Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Bürosu’na giderek bazı örnekler verecek. Ardından Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda DNA ve doku örnekleri alınacak.

Alınan örnekler, soruşturmanın baş şüphelisi olarak değerlendirilen Mustafa Türkay Sonel’in olay günü kullandığı araçta tespit edilen DNA ve doku bulgularıyla karşılaştırılacak. Söz konusu araç, DNA incelemesi için daha önce İstanbul’a getirilmiş, ardından Ankara’ya gönderilmişti. İncelemelerin Ankara’da sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in de aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında işlem yapıldığı, dosyanın yetki düzenlemeleri nedeniyle Erzurum’da yürütüldüğü öğrenildi.

11 kişi tutuklandı

Dersim'de üniversite öğrencisi olan Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den başlayarak haber alamayan yakınları, yaşadıkları Diyarbakır'dan Dersim'e gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuşlar, ancak arama çalışmaları sonuç vermemişti.

İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında gerçekleştirilen atamaların ardından Gülistan Doku dosyasında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesi'nin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

(EMK)