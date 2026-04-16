Kadınlar adliye önlerinde: Gülistan Doku dosyası aydınlatılsın

5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için kadınlar, birçok kentte adliye önleri başta olmak üzere sokaklara çıkarak adalet talebini yükseltti. Gülistan Doku dosyasına ilişkin 13 Nisan’da yaşanan yeni gelişmelerin ardından eş zamanlı açıklamalar düzenlenirken, kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerinin politik olduğuna dikkat çekildi ve adalet çağrısı yinelendi.

Batman’da yapılan açıklamada konuşan, şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rojvelat Kızmaz’ın kardeşi Roza Kızmaz ise, “3 gün boyunca yaşayan ablamı bulamadılar” sözleriyle yaşanan ihmale tepki gösterdi.

Şırnak (Cizre)

Şırnak’ın Cizre ilçesinde adliye önünde yapılan açıklama, yoğun katılımla gerçekleşti. Kadın örgütlerinin öncülüğünde düzenlenen eyleme siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda yurttaş katıldı. Açıklama sırasında Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş’in fotoğrafları taşınırken, “Gülistan Doku için adalet” pankartı açıldı.

Konuşmalarda, dosyanın yıllardır sonuçlandırılmamasına tepki gösterilerek, hakikatin açığa çıkarılması için mücadeleden vazgeçilmeyeceği vurgulandı. Kadın cinayetlerinin münferit değil sistematik olduğuna dikkat çekilen açıklamada, cezasızlık politikalarının bu tür olayların artmasına neden olduğu ifade edildi. Açıklama, sloganlarla son buldu.

Diyarbakır

Diyarbakır Adliyesi önünde yapılan açıklamada, Gülistan Doku dosyası başta olmak üzere tüm şüpheli kadın ölümleri gündeme getirildi. Açıklamaya kadın örgütleri, baro temsilcileri ve kayıp yakınları katıldı.

MA'nın haberine göre, Konuşmalarda, dosyada delillerin yeterince değerlendirilmediği ve soruşturmanın gecikmeli yürütüldüğü belirtildi. Hukukçular, yıllar sonra atılan adımların önemli olmakla birlikte, sürecin başından itibaren etkin bir soruşturma yürütülmediğini ifade etti. Ayrıca bu ihmallerin yalnızca Gülistan Doku dosyasıyla sınırlı kalmadığı, benzer olaylarda da tekrarlandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin bu tür dosyalar üzerinden açıkça görüldüğü vurgulandı. Kadın örgütleri, sorumlular yargılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Batman

MA'nın haberine göre, Batman Adliyesi önünde yapılan açıklamada, “Gülistan Doku nerede?” sorusu bir kez daha yinelendi. Açıklamaya çok sayıda kişi katılırken, kadın örgütleri kayıp ve şüpheli ölümlere dikkat çekti.

Rojvelat Kızmaz’ın kardeşi Roza Kızmaz, yaptığı konuşmada yaşanan süreci ayrıntılı şekilde anlattı. Ablasının evden ayrıldıktan sonra kaybolduğunu ve hemen yetkililere başvurduklarını belirten Kızmaz, arama çalışmalarının zamanında yapılmadığını söyledi.

“3 gün sonra cansız bedenine ulaştık. Kendi imkânlarımızla bütün şehri aradık ama hiçbir sonuç alamadık” diyen Kızmaz, otopsi sonucunda ablasının günlerce hayatta olduğunun ortaya çıktığını ifade etti. “Polisin 1 saatlik işi 3 güne yayıldı. 3 gün boyunca yaşayan ablamı bulamadılar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kızmaz ayrıca, olayın yeterince ciddiye alınmadığını düşündüklerini belirterek, ihmallerin üzerinin örtülmemesi gerektiğini söyledi.

Adana

Adana Adliyesi önünde yapılan açıklamada, Gülistan Doku dosyasının aydınlatılması talebi dile getirildi. Kadın platformları adına yapılan konuşmalarda, olayın intihar olarak gösterilmek istendiğine yönelik iddialara dikkat çekildi.

Açıklamada, ailenin ve kadın örgütlerinin yıllardır sürdürdüğü mücadelenin önemine vurgu yapılarak, soruların cevapsız bırakılmayacağı ifade edildi. Ayrıca benzer dosyalar hatırlatılarak, etkin ve sonuç alıcı soruşturmalar yürütülmesi çağrısı yapıldı. Kadınlara yönelik şiddete karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Mersin

Mersin Adliyesi önünde yapılan açıklamada, kadınlara yönelik şiddetin ve şüpheli ölümlerin sistematik bir sorun olduğu ifade edildi. Kadın örgütleri, her bir dosyanın titizlikle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmalarda, kadınların yaşam hakkını hedef alan bu olaylara karşı mücadelenin büyütüleceği belirtilerek, “Her kaybın, her dosyanın takipçisi olacağız” mesajı verildi. Açıklama, dayanışma ve mücadele çağrılarıyla sona erdi.

Urfa

Şanlıurfa Adliyesi önünde yapılan açıklamada, Gülistan Doku dosyasındaki son gelişmeler değerlendirilerek, etkin bir soruşturma yürütülmesi talep edildi. Kadın örgütleri, sürecin şeffaf yürütülmesi ve tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, yalnızca bu dosyanın değil, tüm şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılmasının toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Mardin (Artuklu)

Mardin’in Artuklu ilçesinde yapılan açıklamada, “Vazgeçmedik, Gülistan Doku nerede?” yazılı pankart taşındı. Açıklamaya siyasi parti temsilcileri ve kadın örgütleri katıldı.

Konuşmalarda, gerçek adaletin yalnızca bir kişinin cezalandırılmasıyla sağlanamayacağı, olayların arkasındaki ihmallerin ve yapısal sorunların da ortaya çıkarılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekilerek, toplumsal duyarlılık çağrısı yapıldı.

Van

Van Adliyesi önünde yapılan açıklamada, kadın cinayetleri ve şüpheli ölümler protesto edildi. Katılımcılar, çeşitli döviz ve pankartlar taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

Yapılan konuşmalarda, cezasızlık politikalarının kadınlara yönelik şiddeti artırdığı belirtilerek, bu durumun tesadüfi olmadığı vurgulandı. Kadın örgütleri, sistematik sorunlara dikkat çekerek, adalet sağlanana kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

Açıklamalar, birçok kentte “Kadın cinayetleri politiktir” ve “Jin, jiyan, azadî” sloganlarıyla sona erdi.

(EMK)