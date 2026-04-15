Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisiyken kaybettirilen ve 5 Ocak 2020’den bu yana akıbeti bilinmeyen 21 yaşındaki Gülistan Doku’nun dosyasında, dün (13 Nisan) yaşanan yeni gelişmeyle 13 kişi gözaltına alındı.

Gülistan Doku dosyasının avukatı Ali Çimen, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Gülistan Doku dosyasında üst düzey kamu görevlisi olarak kodlanan fail Tuncay Sonel’dir,” dedi.

Tuncay Sonel, dönemin Tunceli Valisi idi. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınanlar arasında Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel de var.

Gülistan DOKU dosyasında üst düzey kamu görevlisi olarak kodlanan fail Tuncay SONEL dir. — Ali ÇİMEN (@av_cmn) April 15, 2026

Gülistan Doku soruşturmasında 11 gözaltı

Dosyanın avukatından açıklama

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Doku’nun kullandığı telefona ait sim kartının, 18 Ocak 2020’de bir polis memurunun telefonuna takıldığını ve gece saat 04.00’da Doku’ya ait sosyal medya hesaplarındaki verilerin silindiğini aktaran Çimen, şöyle dedi:

“Bunu gerçekleştiren kişi daha önce bize mail yoluyla başvuran bir itirafçı. Şu an gözaltında. Bu gözaltındaki kişiyle Tuncay Sonel’in bağlantı içinde olduğu HTS ve banka kayıtlarıyla sabit hâle geldi. Sonel hakkında daha önce de şikâyetlerimiz söz konusuydu. Onun hâlâ mülkiye müfettişi olarak görev yapmasını dosya açısından çok sakıncalı olarak görüyoruz. Dosyaya müdahaleleri söz konusu. Bu nedenle bir an önce açığa alınıp, gerçekleştirdiği suçlarla ilgili gözaltına alınıp, tutuklanmasını talep ediyoruz.”

Verileri silen polisin Gökhan Ertok olduğunu söyleyen Çimen, açıklamasının devamında şöyle dedi:

“Gökhan Ertok’un özelliği hacker olması, siber bir çeteye hizmet etmesidir. Dolayısıyla Sonel’in de bu siber çeteyle ilişkilenip, Gülistan Doku dosyasında kendileri aleyhine olabilecek olası delilleri silmesi için siber çeteyle bir ilişkiye girdiği görülüyor. Aralarında para trafiği de var. Birbirleriyle görüştüklerine dair HTS kayıtları da var. Bu yönüyle Tuncay Sonel’in eylemi artık gerçekleşmiştir. Yargılanmasını talep ediyoruz.”

Doku ailesi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aile olarak adliye önündeyiz, bütün kadınlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz, Gülistan karanlıkta bizi bekliyor,” diyerek dayanışma çağrısı yaptı. (TY)