Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 9’a yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden aralarında Zeinal Abakarov’un da olduğu 5'i ‘suç delillerini gizleme ve yok etme’den, 1’i de abla Aygül Doku’ya karşı ‘yağma’ suçundan tutuklandı.

Tutuklu sayısı 9'a yükseldi

Tutuklananlar arsında Abarakov’un polis olan üvey babası olan Engin Yücer de var.

6 yıldır kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bugün ifadeleri alınan şüpheliler Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Güven, Cemile Yücer hakkında tutuklama kararı verildi.

Gülistan Doku soruşturması: Dönemin valisi Tuncay Sonel ve eski başhekim gözaltında

Dönemin AKP Tunceli İl Başkanı ve şu anki AKP İzmir İl Yönetim Kurulu üyesi Cihan Açıkgöz'ün yeğeni Uğurcan Açıkgöz ise yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu da hakimlikte yeniden yapılan sorgusunun ardından tutuklandı.

Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 9’a yükseldi.

Dün adliyeye çıkarılan Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in işlemleri ise devam ediyor.

Dün neler oldu? Soruşturmada adı geçen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada açığa alındığı ifade edilen Sonel'in Elazığ'da gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturmada "delilleri yok etme" suçundan tutuklanan Gökhan Ertok'un ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği öğrenildi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı "hastane kayıtlarının silindiği" iddiaları üzerine ilgili hastaneye yönelik soruşturma başlattı ve Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir Bursa’da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen dönemin valisi Tuncay Sonel ve hastanede kayıtları sildirdiği düşünülen hastane başhekimi Çağdaş Özdemir'in sorguları devam ediyor.

(NÖ)