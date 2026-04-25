KADIN
YT: Yayın Tarihi: 25.04.2026 11:40 25 Nisan 2026 11:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.04.2026 11:44 25 Nisan 2026 11:44
Okuma Okuma:  2 dakika

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bulgular: SIM kart ve hastane kayıtları incelemede

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu, inceleme izni alındı. Siber suçlar uzmanları tarafından analizler devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni veriler elde edildiğini aktardı. SIM kartın başka bir ilde baz verdiğinin tespit edilmesi üzerine araştırma genişletildi, zincirleme incelemelerle farklı bilgilere ulaşıldı.

SIM kartın takıldığı cihaz bilgisi dosyada yer almasına rağmen bu cihazın daha önce kimler tarafından kullanıldığının araştırılmadığı görüldü. Yapılan incelemeler bu hattın geçmiş kullanımına odaklandı ve süreç bazı şüphelilere uzandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının nasıl başladığını ve süreci anlattı. TRT Haber'e konuştu.

Sahada aramalar sürüyor

Arama çalışmaları Dersim enelinde dağlık ve ormanlık alanlar dahil olmak üzere geniş bir bölgede devam ediyor. Sığınak, mağara ve ulaşılması zor noktalar teknik ekipmanlarla tarandı. Başsavcı Cansu da çalışmalara doğrudan katıldı. Ankara’dan gönderilen JASAT ekipleri ve teknik cihazlarla desteklenen yaklaşık 30 kişilik ekip sahadaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Dijital veriler ve yeni kayıtlar inceleniyor

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu, inceleme izni alındı. Siber suçlar uzmanları tarafından analizler devam ediyor. Daha önce dosyada bulunan HTS ve PTS kayıtlarına ek olarak yeniden ihtiyaç duyulan kişiler için yeni başvurular yapıldı ve bu veriler de incelemeye alındı.

Hastane kayıtlarında çelişki tespit edildi

Soruşturma sürecinde dikkat çeken bir diğer başlık ise hastane kayıtları oldu. Gülistan Doku’nun tedavi evrakları istendiğinde belgelerde tarih uyumsuzluğu ortaya çıktı. POLNET kayıtlarında hastane girişi görünen bir tarih, hastane evraklarında yer almadı. Bu durum şüpheli bulundu. Sağlık Bakanlığı müfettişleri hastanedeki kayıtlar üzerinde inceleme yürütüyor.

(EMK)

