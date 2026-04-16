Gülistan Doku için Meclis çağrısı: Kordu’dan iki önerge, “delil karartma” vurgusu

DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, 2020 yılından bu yana akıbeti aydınlatılamayan Gülistan Doku dosyasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yeni bir girişimde bulundu.

Kordu, hem Meclis araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi hem de Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yazılı olarak yanıtlanması talebiyle soru önergesi sundu.

Kordu, yaptığı açıklamada, “Gülistan Doku soruşturması kapsamında son gelişmeler doğrultusunda, adaletin eksiksiz sağlanması için Meclis araştırma önergemizi ve Adalet Bakanlığına yönelik soru önergemizi TBMM Başkanlığı’na ilettik” dedi.

Önergelerde, soruşturmanın başından itibaren gündeme gelen delil karartma iddialarının, sürecin nasıl yönlendirildiğinin ve özellikle soruşturma dışında bırakıldığı öne sürülen üst düzey kamu görevlilerinin sorumluluğunun açığa çıkarılmasının talep edildiği belirtildi.

5 Ocak 2020’de Dersim’de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada son dönemde yaşanan gelişmelerin, dosyada ciddi usulsüzlük iddialarını yeniden gündeme taşıdığı ifade edildi. Kordu’nun önergesinde, yürütülen operasyonlarda aralarında dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasının, soruşturmanın “cinayet” şüphesi doğrultusunda ilerlediğine işaret ettiği kaydedildi.

Bulgular soruşturulsun

Önergede ayrıca, Doku’ya ait telefonun SIM kartının adli emanete alınmak yerine dönemin valisine verildiği ve ardından üçüncü kişilere ulaştırıldığı yönündeki iddialar hatırlatılarak, dijital deliller üzerinde oynama yapıldığına dair bulguların soruşturulması gerektiği vurgulandı.

Akın Gürlek'e sorular

HTS kayıtları, banka hareketleri, kamera görüntüleri ve hastane kayıtlarına ilişkin manipülasyon iddialarının da aydınlatılması talep edildi.

Kordu, soru önergesinde Adalet Bakanı Gürlek’e şu başlıklar altında sorular yöneltti: dijital delillerin silindiği iddialarına ilişkin yapılan işlemler, delil karartma karşılığında para transferi iddiaları, hastane ve kamera kayıtlarının silinip silinmediği, soruşturmanın kasten yönlendirilip yönlendirilmediği ve üst düzey kamu görevlileri hakkında neden işlem yapılmadığı.

Meclis araştırma önergesinin gerekçesinde ise Gülistan Doku dosyasının yalnızca bireysel bir kayıp vakası olmadığı, aynı zamanda kadınlara yönelik şiddet, cezasızlık ve örtbas edildiği iddia edilen benzer olayların anlaşılması açısından kritik bir örnek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kapsamlı bir Meclis araştırmasının hem olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasına hem de benzer vakaların önlenmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Akın Gürlek'in yanıtlamasını istediği sorular 1- Gülistan Doku dosyasında dijital delillerin silindiği iddiaları hakkında bugüne kadar hangi adli işlemler yapılmıştır? 2- HTS ve banka kayıtlarında ortaya çıkan delil karartma karşılığında para transferi yapıldığı iddiası hakkında hangi incelemeler yapılmıştır? 3- Hastane kayıtlarının silindiği iddiası doğru mudur? Bu konuda herhangi bir kamu görevlisi hakkında işlem yapılmış mıdır? 4- Munzur Üniversitesinde kamera kayıtlarının değiştirildiği iddiası kapsamında üniversite ve kamu görevlileri hakkında hangi işlemler yapılmıştır? 5- Cinayetin yurtdışındaki başka bir şüpheli üzerine yıkılmaya çalışıldığı iddiaları kapsamında, soruşturmanın kasten yanlış yönlendirilip yönlendirilmediğine dair herhangi bir inceleme başlatılmış mıdır? 6- Dönemin Valisi Tuncay Sonel başta olmak üzere ve bu süreçte sorumluluğu olan dönemin Başsavcısı, Emniyet Müdürü ve Munzur Üniversitesi Rektörü dahil üst düzey birçok kamu görevlisi tüm iddialara ve delillere rağmen neden halen soruşturma kapsamında değildir?