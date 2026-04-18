Gülistan Doku soruşturması: Dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı

Dersim'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından Mustafa Türkay Sonel ve Şükrü Eroğlu, bir süre sonra geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı bir otobüse bindirildi ve cezaevine gönderildi.

İddialar ve tutuklanan isimler

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan isimler ve isnat edilen suçlar şöyle:

"Mustafa Türkay Sonel, Erdoğan Elaldı 'kasten öldürme', Ferhat Güven 'yağma', Zeinal Abakarov, Cemile Yücer, Engin Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Şükrü Eroğlu 'suç delillerini gizleme ve yok etme', Gökhan Ertok 'kişisel verilerin yasadışı yollarla ele geçirilmesi ve suç delillerini gizleme ve yok etme'."

Diğer şüpheliler Süleyman Ö., Savaş G. ve Uğurcan A. ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İtiraf videosu dosyada

Soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen, ABD’de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli Umut Altaş'ın ağabeyi S.A.'nın, Doku ailesinin avukatıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girmişti.

S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, şöyle demişti:

“Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. Umut’un sorgusundan aldığım Türkay demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti.”

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 9’a yükseldi

