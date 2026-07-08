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KADIN
YT: Yayın Tarihi: 08.07.2026 08:00 8 Temmuz 2026 08:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.07.2026 08:25 8 Temmuz 2026 08:25
Okuma Okuma:  8 dakika

ERKEK ŞİDDETİ ÇETELESİ HAZİRAN 2026

Erkekler Haziran'da 30 kadını öldürdü

Erkekler, Haziran’da en az 45 kadını yaraladı, 19 kız ve oğlanı istismar etti.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

*bianet'in derlemesine göre erkekler Haziran 2026'da en az 30 kadını öldürdü, 45 kadını yaraladı, 13 kadını taciz etti, 19 çocuğu istismar etti ve 78 kadını seks işçiliğine zorladı. Haziran'da ayrıca 45 kadının ve altı çocuğun ölümü şüpheli olarak basına yansıdı.

*2026'nın ilk altı ayında erkekler toplam 142 kadını öldürdü. Öldürülen kadınların çoğu koca, sevgili veya eski nişanlı gibi yakın çevrelerinden erkekler tarafından, ateşli silah veya kesici aletle, ev içinde katledildi.

*Cinayetlerin başlıca nedenleri ayrılık, barışma talebinin reddedilmesi ve kıskançlıktı. Haziran'da aydınlatılan eski cinayetler arasında 2006, 2008 ve 2016 yıllarına ait vakalar bulunuyor. Erkekler aynı ay iki çocuğu da öldürdü. Kadınları öldüren 32 failden 19'u tutuklandı, beş fail intihar etti.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Haziran’da en az 30 kadını ve çocuğu öldürdü. Erkekler, kadınların yanındaki en az 5 erkeği de öldürdü. 

Erkekler, Haziran’da en az 43 kadını yaraladıen az 19 kız ve oğlanı istismar etti, 13 kadını taciz etti. Erkekler, 78 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, 2026’nın yarısında 142 kadını öldürdü.

Erkekler trans bir kadını intihara sürükledi. İstanbul’da bir kadın meşru müdafaa hakkını kullandı.

Haziran’da en az 45 kadının ve altı çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Haziran’da basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri

Adana (3), Afyon (2), Ağrı (1), Antalya (2), Aydın (3), Burdur (2), Bursa (2), Çankırı (1), Diyarbakır (1), Elazığ (1), Eskişehir (2),  Giresun (1), Hatay (1), Isparta (2), İstanbul (2), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kocaeli (2), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (1), Mersin (1), Muğla (1), Nevşehir (1), Niğde (1), Ordu (2), Sakarya (2), Samsun (1), Şırnak (1), Uşak (1). Zonguldak (1).

Haziran’da basına yansıyan şüpheli çocuk ölümleri

Batman (1), Diyarbakır (1), Manisa (1), Mardin (1), Muğla (1) Tekirdağ (1)

2026-2022 erkek şiddeti

2026’nın ilk altı ayında erkekler 142 kadını öldürdü, 98 kadını taciz etti, 136 çocuğu istismar etti, 270 kadına şiddet uyguladı, üç kadına tecavüz etti. Erkekler en az 712 kadını seks işçiliğine zorladı. 267 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 14 çocuğu öldürdü.

2025’in ilk altı ayında erkekler 145 kadını öldürdü, 88 kadını taciz etti, 140 çocuğu istismar etti, 329 kadına şiddet uyguladı, dört kadına tecavüz etti. Erkekler en az 691 kadını seks işçiliğine zorladı. 215 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 30 çocuğu öldürdü.

2024’ün ilk altı ayında erkekler 193 kadını öldürdü, 35 kadını taciz etti, 78 çocuğu istismar etti, 274 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 199 kadını seks işçiliğine zorladı. 149 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 21 çocuğu öldürdü.

2023’ün ilk altı ayında erkekler 152 kadını öldürdü, 27 kadını taciz etti, 64 çocuğu istismar etti, 357 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 173 kadını seks işçiliğine zorladı. 128 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 13 çocuğu öldürdü.

2022’nin ilk altı ayında erkekler, 163 kadını öldürdü, 72 kadını taciz etti, 146 çocuğu istismar etti, 391 kadına şiddet uyguladı, 15 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 351 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk beş ayında 105 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk altı ayında en az 22 çocuğu öldürdü.

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Cinayet

Erkekler, Haziran’da en az 30 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 14 idi.

Haziran’da erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri

Adilşah G., Ahfer Karakayışlı, Arzu P., Aslıhan Ö.B., Ayşe S., Banu Özdağ, Beyza T., Birsen Y., Deniz Demir, Elif K., Emine K., Feyza T., Habiba Demir, Hamide Ç., Havva Karayel, Hedla Çin, Heriman Altundağ, K. Abdullaeva, Lamiya Azazi, Müjde G., Nurgül S., Nuran Şenli, S.G., S.K., Saniye Yaşar, Şeyma Azın, Ulviye Y., Y.D., Yüksel S., Zahide S.

Erkekler, dokuz kadını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için öldürdü. İki kadını kıskandığı için öldüren erkekler, iki kadını kızı/kardeşi ayrılmak istediği için öldürdü. Erkekler bir kadını gasp etmek için bir kadını da oğlunu korumak isterken öldürdü. Erkeklerin, 15 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

18 kadını kocası, sevgilisi, eski nişanlısı erkekler, üç kadını oğlu akrabası olan erkekler, bir kadını eski damadı, bir kadını hırsız, bir kadını komşusu, bir kadını da arkadaşı öldürdü. En az beş kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 21 kadını ev içinde, dokuz kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 17 kadını ateşli silahlarla, yedi kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler bir kadını yaktı, bir kadını boğdu. Erkekler bir kadını balkondan attı ve üç kadını darp ederek öldürdü.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller

Ankara (2), Antep (1), Antalya (1), Bursa (4), Edirne (1), Erzincan (1), Gümüşhane (1), Hakkari (4), Hatay (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (2), Malatya (2), Manisa (2), Mardin (1), Muğla (1), Urfa (2).

Hukuki Süreç

Kadınları öldüren en az 32 fail vardı. 19 fail erkek tutuklandı. Sekiz fail gözaltına alındı. En az beş fail intihar etti.

Haziran Ayında Aydınlatılan Cinayet

Samsun’da 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı isimli kadına ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul’da 2016 yılında Aynur Kanbur (49) isimli kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da Mart ayından beri kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım (19) isimli kadının öldürüldüğü ve dere yatağına gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Urfa’da 2023 yılında intihar olarak değerlendirilen Türkan K. isimli kadının öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K. ve S.K. tutuklanırken E.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır’da 16 yıl önce beraber kaçan Ceylan A. ve Arif U.'nun kaybolmasına ilişkin, 2018'de kapatılan dosya, yeniden açıldı. Savcılık, çiftin töre saikiyle öldürülüp mağaraya gizlendiğini belirtti. Ceylan A.’nın dini nikâhlı kocası R.A.’nın babası Ö.A. (59) tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 11'i adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Aydın’da 2008 yılında kaybolan Naciye A.'ya ilişkin dosyanın yeniden incelenmesiyle olayın planlı bir cinayet olduğu değerlendirildi. İzmir, İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Haziran 2026'da en az iki çocuğu öldürdü. Geçen yıl bu sayı dört idi.

Bir çocuğu iki tartıştığı iki erkek. Bir çocuğu da çatışan iki grup öldürdü.

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi

Erdem Demir, Ayaz Çumru

Erkeklerin çocuğu öldürdüğü şehir

Ankara (1), İzmir (1).

Hukuki Süreç

Çocukları öldüren altı erkek vardı. Tutuklandılar.

Taciz

Haziran’da erkekler en az 13 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 18 idi.

Erkekler, 13 kadını ev dışında taciz etti.

Bir kadını ev sahibi, bir kadını iş arkadaşı, bir kadını esnaf, bir kadını hastane görevlisi, bir kadını öğretmen taciz etti. En az sekiz kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi  basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller

Antalya (2), Aydın (1), Bartın (1), Denizli (1), Edirne (1), İstanbul (4), Kocaeli (1), Muğla (1), Sakarya (1).

Hukuki Süreç

Kadınları taciz eden 13 fail erkek vardı. Dört fail tutuklandı. Beş fail gözaltına alındı. Bir fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Bir faile ev hapsi verildi. Bir fail adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Haziran’da basına yansıyan bir tecvüz/cinsel saldırısı vakası olmadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Mayıs’ta en az 19 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 13 idi.

Erkekler, çocukları ev dışında okul, park gibi yerlerde istismar etti.

Bir çocuğu servis çalışanı, bir çocuğu öğretmen, bir çocuğu ağabeyi, bir çocuğu babası ve dedesi, bir çocuğu tiyatro kurucusu ve yönetmeni istismar etti. 14 çocuğu taciz eden yedi erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller

Adana (2), Antalya (1), Batman (1), Burdur (1), Çanakkale (1), İstanbul (3), Kütahya (1), Muğla (1), Sakarya (7), Samsun (1).

Hukuki Süreç

Çocukları istismar eden 19 fail vardı. Dokuz fail tutuklandı, sekiz fail gözaltına alındı. Bir fail adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir failin hukuki süreci de basına yansımadı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Haziran’da en az 45 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 68 idi.

En az altı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 26 kadını kocası/eski sevgilisi/nişanlısı erkekler yaraladı, üç kadını arkadaşı/iş arkadaşı, iki kadını veli, iki kadını CHP il başkanlığına atanan kayyım erkek, üç kadını da komşusu erkekler yaraladı.  Dokuz kadını yaralayan erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az 16 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. İki kadını kıskandığı için yaraladı. Erkeklerin, 27 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 26 kadını ev içinde, 19 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler 37 kadını darp ederek, dört kadını ateşli silahla, bir kadını kesici aletle yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller

Adana (1), Ankara (3), Antalya (2), Aydın (1), Burdur (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Edirne (15), Eskişehir (2), İstanbul (3), İzmir (3), Kocaeli (3), Konya (1), Manisa (1), Muğla (3), Samsun (3), Zonguldak (2).

Hukuki Süreç

Kadınları yaralayan en az 44 fail vardı. 25 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Sekiz fail gözaltına alındı. Altı fail tutuklandı. İki fail intihar etti. Üç failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Haziran’da erkekler, en az 78 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 128 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller

Aydın (8), Çanakkale (6), Eskişehir (26), Kastamonu (5), Kocaeli (15), Kocaeli (18)

Hukuki Süreç

Kadınları seks işçiliğine zorlayan 53 fail vardı. 34 fail tutuklandı. 19 fail gözaltına alındı.

Açıklama

bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz.

Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz.

Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz.

Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz.

Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz.

İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz.

Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz.

Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor.

Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi.

Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler...

bianet Kadın Haberleri editörü (2018). bianet Kadın ve LGBTİ+ Haberleri editörü (Ekim 2018-Şubat 2025). Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. TGS İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Cumhuriyet, BirGün, İMC TV, DİHA, Jinha, Jin News için muhabirlik yaptı. Rize’de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergilerinde haber ve yazıları yayımlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. “Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri”, “Sırtında Sepeti”, “Medya ve Yalanlar” isimli kitaplara yazılarıyla katkı sundu. bianet stajyeri (2000). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun.

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