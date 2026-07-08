Erkekler Haziran'da 30 kadını öldürdü

*Cinayetlerin başlıca nedenleri ayrılık, barışma talebinin reddedilmesi ve kıskançlıktı. Haziran'da aydınlatılan eski cinayetler arasında 2006, 2008 ve 2016 yıllarına ait vakalar bulunuyor. Erkekler aynı ay iki çocuğu da öldürdü. Kadınları öldüren 32 failden 19'u tutuklandı, beş fail intihar etti.

*2026'nın ilk altı ayında erkekler toplam 142 kadını öldürdü. Öldürülen kadınların çoğu koca, sevgili veya eski nişanlı gibi yakın çevrelerinden erkekler tarafından, ateşli silah veya kesici aletle, ev içinde katledildi.

*bianet'in derlemesine göre erkekler Haziran 2026'da en az 30 kadını öldürdü, 45 kadını yaraladı, 13 kadını taciz etti, 19 çocuğu istismar etti ve 78 kadını seks işçiliğine zorladı. Haziran'da ayrıca 45 kadının ve altı çocuğun ölümü şüpheli olarak basına yansıdı.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Haziran’da en az 30 kadını ve çocuğu öldürdü. Erkekler, kadınların yanındaki en az 5 erkeği de öldürdü.

Erkekler, Haziran’da en az 43 kadını yaraladı, en az 19 kız ve oğlanı istismar etti, 13 kadını taciz etti. Erkekler, 78 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, 2026’nın yarısında 142 kadını öldürdü.

Erkekler trans bir kadını intihara sürükledi. İstanbul’da bir kadın meşru müdafaa hakkını kullandı.

Haziran’da en az 45 kadının ve altı çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Haziran’da basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri Adana (3), Afyon (2), Ağrı (1), Antalya (2), Aydın (3), Burdur (2), Bursa (2), Çankırı (1), Diyarbakır (1), Elazığ (1), Eskişehir (2), Giresun (1), Hatay (1), Isparta (2), İstanbul (2), Kastamonu (1), Kayseri (1), Kocaeli (2), Kütahya (1), Malatya (1), Manisa (1), Mersin (1), Muğla (1), Nevşehir (1), Niğde (1), Ordu (2), Sakarya (2), Samsun (1), Şırnak (1), Uşak (1). Zonguldak (1).

Haziran’da basına yansıyan şüpheli çocuk ölümleri Batman (1), Diyarbakır (1), Manisa (1), Mardin (1), Muğla (1) Tekirdağ (1)

2026-2022 erkek şiddeti 2026’nın ilk altı ayında erkekler 142 kadını öldürdü, 98 kadını taciz etti, 136 çocuğu istismar etti, 270 kadına şiddet uyguladı, üç kadına tecavüz etti. Erkekler en az 712 kadını seks işçiliğine zorladı. 267 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 14 çocuğu öldürdü. 2025’in ilk altı ayında erkekler 145 kadını öldürdü, 88 kadını taciz etti, 140 çocuğu istismar etti, 329 kadına şiddet uyguladı, dört kadına tecavüz etti. Erkekler en az 691 kadını seks işçiliğine zorladı. 215 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 30 çocuğu öldürdü. 2024’ün ilk altı ayında erkekler 193 kadını öldürdü, 35 kadını taciz etti, 78 çocuğu istismar etti, 274 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 199 kadını seks işçiliğine zorladı. 149 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 21 çocuğu öldürdü. 2023’ün ilk altı ayında erkekler 152 kadını öldürdü, 27 kadını taciz etti, 64 çocuğu istismar etti, 357 kadına şiddet uyguladı, altı kadına tecavüz etti. Erkekler en az 173 kadını seks işçiliğine zorladı. 128 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 13 çocuğu öldürdü. 2022’nin ilk altı ayında erkekler, 163 kadını öldürdü, 72 kadını taciz etti, 146 çocuğu istismar etti, 391 kadına şiddet uyguladı, 15 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 351 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022'nin ilk beş ayında 105 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, yılın ilk altı ayında en az 22 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Haziran’da en az 30 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 14 idi.

Haziran’da erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri Adilşah G., Ahfer Karakayışlı, Arzu P., Aslıhan Ö.B., Ayşe S., Banu Özdağ, Beyza T., Birsen Y., Deniz Demir, Elif K., Emine K., Feyza T., Habiba Demir, Hamide Ç., Havva Karayel, Hedla Çin, Heriman Altundağ, K. Abdullaeva, Lamiya Azazi, Müjde G., Nurgül S., Nuran Şenli, S.G., S.K., Saniye Yaşar, Şeyma Azın, Ulviye Y., Y.D., Yüksel S., Zahide S.

Erkekler, dokuz kadını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için öldürdü. İki kadını kıskandığı için öldüren erkekler, iki kadını kızı/kardeşi ayrılmak istediği için öldürdü. Erkekler bir kadını gasp etmek için bir kadını da oğlunu korumak isterken öldürdü. Erkeklerin, 15 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

18 kadını kocası, sevgilisi, eski nişanlısı erkekler, üç kadını oğlu akrabası olan erkekler, bir kadını eski damadı, bir kadını hırsız, bir kadını komşusu, bir kadını da arkadaşı öldürdü. En az beş kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 21 kadını ev içinde, dokuz kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 17 kadını ateşli silahlarla, yedi kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler bir kadını yaktı, bir kadını boğdu. Erkekler bir kadını balkondan attı ve üç kadını darp ederek öldürdü.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Ankara (2), Antep (1), Antalya (1), Bursa (4), Edirne (1), Erzincan (1), Gümüşhane (1), Hakkari (4), Hatay (1), İstanbul (1), İzmir (1), Kayseri (1), Kocaeli (1), Konya (2), Malatya (2), Manisa (2), Mardin (1), Muğla (1), Urfa (2).

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 32 fail vardı. 19 fail erkek tutuklandı. Sekiz fail gözaltına alındı. En az beş fail intihar etti.

Haziran Ayında Aydınlatılan Cinayet Samsun’da 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin, kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı isimli kadına ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. İstanbul’da 2016 yılında Aynur Kanbur (49) isimli kadının öldürülmesiyle ilgili soruşturmada B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. isimli toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Malatya’da Mart ayından beri kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım (19) isimli kadının öldürüldüğü ve dere yatağına gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. Urfa’da 2023 yılında intihar olarak değerlendirilen Türkan K. isimli kadının öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K. ve S.K. tutuklanırken E.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor. Diyarbakır’da 16 yıl önce beraber kaçan Ceylan A. ve Arif U.'nun kaybolmasına ilişkin, 2018'de kapatılan dosya, yeniden açıldı. Savcılık, çiftin töre saikiyle öldürülüp mağaraya gizlendiğini belirtti. Ceylan A.’nın dini nikâhlı kocası R.A.’nın babası Ö.A. (59) tutuklandı. Diğer şüpheliler ise 11'i adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor. Aydın’da 2008 yılında kaybolan Naciye A.'ya ilişkin dosyanın yeniden incelenmesiyle olayın planlı bir cinayet olduğu değerlendirildi. İzmir, İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Haziran 2026'da en az iki çocuğu öldürdü. Geçen yıl bu sayı dört idi.

Bir çocuğu iki tartıştığı iki erkek. Bir çocuğu da çatışan iki grup öldürdü.

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi Erdem Demir, Ayaz Çumru

Erkeklerin çocuğu öldürdüğü şehir Ankara (1), İzmir (1).

Hukuki Süreç Çocukları öldüren altı erkek vardı. Tutuklandılar.

Taciz

Haziran’da erkekler en az 13 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 18 idi.

Erkekler, 13 kadını ev dışında taciz etti.

Bir kadını ev sahibi, bir kadını iş arkadaşı, bir kadını esnaf, bir kadını hastane görevlisi, bir kadını öğretmen taciz etti. En az sekiz kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Antalya (2), Aydın (1), Bartın (1), Denizli (1), Edirne (1), İstanbul (4), Kocaeli (1), Muğla (1), Sakarya (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 13 fail erkek vardı. Dört fail tutuklandı. Beş fail gözaltına alındı. Bir fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Bir faile ev hapsi verildi. Bir fail adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Haziran’da basına yansıyan bir tecvüz/cinsel saldırısı vakası olmadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Mayıs’ta en az 19 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı 13 idi.

Erkekler, çocukları ev dışında okul, park gibi yerlerde istismar etti.

Bir çocuğu servis çalışanı, bir çocuğu öğretmen, bir çocuğu ağabeyi, bir çocuğu babası ve dedesi, bir çocuğu tiyatro kurucusu ve yönetmeni istismar etti. 14 çocuğu taciz eden yedi erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Adana (2), Antalya (1), Batman (1), Burdur (1), Çanakkale (1), İstanbul (3), Kütahya (1), Muğla (1), Sakarya (7), Samsun (1).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden 19 fail vardı. Dokuz fail tutuklandı, sekiz fail gözaltına alındı. Bir fail adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir failin hukuki süreci de basına yansımadı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Haziran’da en az 45 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 68 idi.

En az altı kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 26 kadını kocası/eski sevgilisi/nişanlısı erkekler yaraladı, üç kadını arkadaşı/iş arkadaşı, iki kadını veli, iki kadını CHP il başkanlığına atanan kayyım erkek, üç kadını da komşusu erkekler yaraladı. Dokuz kadını yaralayan erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az 16 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. İki kadını kıskandığı için yaraladı. Erkeklerin, 27 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 26 kadını ev içinde, 19 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler 37 kadını darp ederek, dört kadını ateşli silahla, bir kadını kesici aletle yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Ankara (3), Antalya (2), Aydın (1), Burdur (1), Bursa (1), Diyarbakır (1), Edirne (15), Eskişehir (2), İstanbul (3), İzmir (3), Kocaeli (3), Konya (1), Manisa (1), Muğla (3), Samsun (3), Zonguldak (2).

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 44 fail vardı. 25 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Sekiz fail gözaltına alındı. Altı fail tutuklandı. İki fail intihar etti. Üç failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Haziran’da erkekler, en az 78 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 128 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller

Aydın (8), Çanakkale (6), Eskişehir (26), Kastamonu (5), Kocaeli (15), Kocaeli (18)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 53 fail vardı. 34 fail tutuklandı. 19 fail gözaltına alındı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)