8,5 metrekarede 22 saat: "Dar Hücre" uygulamasına karşı açlık grevi 90. gününde

Marmara 2 No'lu L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan bilgisayar mühendisi, Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) üyesi ve Grup Yorum emekçisi Barış Yüksel, gazetemize gönderdiği mektupta cezaevlerinde devam eden açlık grevlerini ve mahpusların taleplerini anlattı.

Geçen ay düzenlenen operasyonlarda tutuklandığını belirten Yüksel, aynı soruşturma kapsamında Grup Yorum emekçilerinin yanı sıra avukatlar ve öğretmenlerin de tutuklandığını ifade etti.

"Kuyu tipi cezaevlerine karşı üç yılı aşkın süredir mücadele sürüyor"

Yüksel, mektubunda "kuyu tipi" olarak adlandırılan yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutulan devrimci mahpusların üç yılı aşkın süredir sevk talepleriyle açlık grevleri ve ölüm oruçları gerçekleştirdiğini belirtti. Bu süreçte çok sayıda sevk talebinin kabul edildiğini aktaran Yüksel, Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 267 gün açlık grevi yapan Gürkan Türkoğlu'nun sevk edildikten sonra tedavisi sürerken 5 Temmuz'da yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Yüksel, Türkoğlu'nun ardından Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde açlık grevindeki Tuğçenur Özbay'ın taleplerinin kabul edilerek Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildiğini söyledi.

Aynı cezaevinde bulunan Gözin Tolga'nın ise cezaevi idaresinin "mahkûm kimliği" uygulamasının kaldırılması talebiyle süresiz açlık grevini sürdürdüğünü belirten Yüksel, Tolga'nın sağlık sorunları nedeniyle durumunun yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

"Beş mahpus 90'ıncı güne yaklaşan açlık grevinde"

Mektubunda Marmara 6 No'lu L Tipi Cezaevi'nde yaşananlara da yer veren Yüksel, sekiz kişilik koğuşta bulunan mahpusların ortak yaşam alanındaki güvenlik kamerasını kapattıkları gerekçesiyle dar hücrelere alındığını aktardı.

Bu hücrelerde kalan mahpusların günde yalnızca iki saat havalandırmaya çıkarıldığını, günün geri kalanını yaklaşık 8,5 metrekarelik hücrelerde geçirmek zorunda bırakıldığını ifade eden Yüksel, uygulamanın sona erdirilmesini istedi.

Yüksel'in aktardığına göre Cem Dursun, Tacettin Erol Şahin, Hasan Basri Yıldız, Cemil Kurt ve Emircan Yazı bu uygulamaların kaldırılması talebiyle 90'ıncı günlere yaklaşan süresiz açlık grevini sürdürüyor.

Mektupta ayrıca açlık grevindeki Grup Yorum emekçisi Can Kaba'nın geçen hafta tahliye edildiğini e eylem sürecinde 13 kilo verdiği bilgisi de paylaşıldı.

"Basın bu direnişlere ses olsun"

Barış Yüksel, mektubunun sonunda Grup Yorum'a yönelik baskıların sürdüğünü belirterek, sanat çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezi'nin sık sık polis baskınlarına maruz kaldığını ve çok sayıda Grup Yorum emekçisinin cezaevinde bulunduğunu ifade etti.

Mektubunu basın emekçilerine çağrıyla tamamlayan Yüksel, cezaevlerinde süren açlık grevlerinin, tecrit uygulamalarına yönelik itirazların ve mahpusların taleplerinin kamuoyuna taşınmasını istedi.

"Anlatmaya çalıştığım bu hak gasplarına ve keyfi uygulamalara karşı siz basın emekçilerinin de ses olmaya, adaletsizliğin karşısında durmaya, direnişleri gündeme taşımaya davet ediyorum."

(EMK)