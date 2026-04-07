Erkekler Mart’ta 32 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Mart 2026’da en az 32 kadını ve dört çocuğu öldürdü.

Erkekler, Mart’ta en az 37 kadını yaraladı, en az 11 kız ve oğlanı istismar etti, 28 kadını taciz etti. Erkekler, 19 kadını seks işçiliğine zorladı.

Mart’ta 58 kadının ve 14 çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Mart’ta basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri Afyon (2), Aksaray (1), Ankara (1), Antalya (3), Aydın (2), Balıkesir (1), Burdur (1), Bursa (3), Çorum (2), Denizli (1), Edirne (1), Erzurum (1), Eskişehir (2), Hakkari (3), Isparta (2), İstanbul (9), Karabük (1), Karaman (1), Kastamonu (2), Kayseri (2), Manisa (3), Mardin (3), Muğla (2), Muş (1), Ordu (1), Samsun (1), Sinop (1), Sivas (1), Tekirdağ (2), Van (2). Mart’ta basına yansıyan şüpheli çocuk ölümleri Adıyaman (1), Aydın (3), Bolu (1), Eskişehir (1), Giresun (1), Hatay (1), İstanbul (3), İzmir (1), Malatya (1), Siirt (1)

Meşru müdafaa Ayrıca Kocaeli’de bir kadın S.M. (25) isimli kadın, kendisine tecavüz ettiğini bildirdiği eski kocasının arkadaşı E.Ç. isimli erkeği adliye önünde bıçaklayarak öldürdü. Kadın tutuklandı.

Cinayet

Erkekler, Mart’ta en az 32 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 24 idi.

Mart’ta erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri Aleyna Yaray, Ayşe Eken, Aynur K., Başak Zeliha Y., Emel A., Fatma Nur Çelik, Fatma Girgin, Gamze S., Gamze Y., Havva Çubukçu, Hayal Alkış, İrem B., Kısmet E., Meryem Ateş, Meryem A., Mizgin Karademir, Nagihan Karadeniz, Nasıra Saigi, Nazire K., Nesrin A., Nigar Aslan, Nur Almuhammet, Özge D., Sakine A., Semanur A., Semiha D., Sermin B., Shaımas A., Songül A., Şadiye Nur, Şükran Cengiz, Vesile E.

Erkekler, 12 adını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için öldürdü. İki kadını kıskandığı, bir kadını da gasp etmek için öldürdü. Erkeklerin 17 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı. İki kadını öldüren fail 18 yaşın altındaydı.

Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri Cezayirli (Nasıra Saigi), Suriyeli idi (Shaımas A.).

20 kadını kocası, sevgilisi / eski kocası, 2 kadını akrabası, 4 kadını oğlu/ağabeyi, torunu, bir kadını iş arkadaşı, bir kadını damadı, bir kadını öğrencisi öldürdü. İki kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 23 kadını ev içinde, dokuz kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 18 kadını ateşli silahlarla, sekiz kadını kesici aletle öldürdü. Üç kadını darp ederek öldüren erkekler, iki kadını yaktı, bir kadını da boğdu.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (1), Aksaray (1), Aydın (3), Batman (1), Bursa (3), Diyarbakır (3), Hatay (1), İstanbul (5), İzmir (1), Kayseri (1), Manisa (2), Mersin (4), Muğla (3), Nevşehir (1), Niğde (1), Samsun (1), Trabzon (1)

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 42 fail vardı. 26 fail erkek tutuklandı. Beş fail gözaltına alındı. Yedi fail intihar etti. Dört failin hukuki süreci basına yansımadı.

Mart Ayında Aydınlatılan Cinayet Bolu’da 2 yıl önce bulunan kafatası ve kemik parçalarının 2016'da öldürülen Türkiye vatandaşı olmayan M.M. ve M.Y. isimli 2 kadına ait olduğu belirlendi. Kadınları öldürdüğü tespit edilen F.Y. ve Y.D. isimli 2 erkeğin başka bir cinayetten cezaevinde oldukları ortaya çıktı. Erkekler ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan bir kez daha tutuklandı. Eskişehir’de evinde ölü bulunan Sevim Ö. (50) isimli kadını kocası M.K. (58) isimli erkeğin öldürdüğü daha sonra 7. kattan atlayarak intihara teşebbüs ettiği belirlendi. Erkek, suçunu itiraf ederek tutuklandı. İstanbul’da 3 Temmuz 2019’da Özbekistan vatandaşı Khurriyat Tursun Boeva (35) isimli kadını, kocası E.Y. (37)’nin sopayla darp ederek evde öldürdüğü daha sonra cansız bedenini parçalara ayırarak çöpe attığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan erkek tutuklandı

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Mart 2026'da en az dört çocuğu öldürdü. Geçen yıl bu sayı 10’du.

İki çocuğu babası öldürdü, iki çocuğu öldüren altı erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. Erkekler iki çocuğu darp ederek, iki çocuğu da kesici aletle öldürdü. Erkekler iki çocuğu ev içinde, iki çocuğu da ev dışında öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Adana (1), Eskişehir (1), Kocaeli (1), Mardin (1)

Erkeklerin öldürdüğü çocukların isimleri Deniz Bilmez, Erdoğan T., Zehra Ü., Zuhal S.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren sekiz fail vardı. Yedi fail tutuklandı, bir fail intihar etti.

Taciz

Mart’ta erkekler en az 28 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 20 idi.

Erkekler, kadınları ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını öğretim üyesi taciz etti. Kadınları taciz eden 11 erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Ankara (1), Ardahan (1), Burdur (1), Düzce (2), Hatay (15), İstanbul (5), İzmir (3).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 14 fail erkek vardı. Sekiz fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Beş fail hakkında tutuklama kararı verildi. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Mart’ta 11 çocuğu istismar etti. Geçen yıl bu sayı 15 idi.

Erkekler, beş çocuğu ev içinde, 10 çocuğu da ev dışında istismar etti.

Üç çocuğu devlet memuru, iki çocuğu akrabası, iki çocuğu öğretmeni, iki çocuğu da destek almaya gittiği profesör psikolog istismar etti. Altı çocuğu istismar eden yedi erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Antep (1), Aydın (2), Bilecik (2), İzmir (1), Mersin (1), Samsun (3), Urfa (1)

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 13 fail erkek vardı. Altı fail tutuklandı, üç fail hakkında adli kontrol kararı verildi. Üç fail gözaltına alındı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Mart’ta erkekler dört kadına tecavüz etti. Geçen yıl bu sayı iki idi.

Bir kadına bir belediye meclis üyesi tecavüz ederken, üç kadına tecavüz eden erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller Ankara (1), Antalya (1), İstanbul (1), Muğla (1).

Hukuki Süreç Kadınlara tecavüz eden yedi fail erkek vardı. Beş fail tutuklandı, iki fail hakkında yasal süreç başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Mart’ta en az 37 kadına şiddet uyguladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 59 idi. Erkeklerin şiddet uyguladığı kadınlar arasında translar da vardı.

En az beş kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

22 kadını kocası, sevgilisi ya da eski kocası, 3 kadını akrabası, 3 kadını arkadaşı, bir kadını hasta yakını, bir kadını komşusu, bir kadını oğlu, bir kadını polisler yaraladı. 5 kadını yaralayan faillerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az 12 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Bir kadını kıskandığı bir kadını da gasp emek için yaraladı. Erkeklerin 23 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 26 darp ederek, altı kadını ateşli silahla, üç kadını kesici aletle yaraladı. Erkekler bir kadını da arabayla ezdi.

Erkekler, 19 kadını ev içinde, 18 kadını ev dışında yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (2), Ankara (2), Antalya (1), Aydın (2), Bolu (1), Burdur (1), Bursa (3), Denizli (1), Edirne (7), Eskişehir (1), Hatay (1), İstanbul (3), İzmir (2), Kayseri (1), Kocaeli (3), Konya (1), Mersin (2), Muğla (1), Samsun (1), Urfa (1).

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 39 fail var. 18 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Sekiz fail gözaltına alındı. Altı fail tutuklandı. İki faile adli kontrol uygulandı. İki fail kaçtı. İki fail serbest bırakıldı. Bir fail intihar etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Mart’ta erkekler, 19 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 56 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. Seks işçiliğine zorlanan kadınların tamamı Türkiye yurttaşıydı.

Erkeklerin kadınları seks işçiliğine zorladığı il Maraş (19)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan en az 13 erkek vardı. 13 erkeğin tamamı gözaltına alındı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. 18 yaşından küçüklerin işlediği cinayetleri ve suçları çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

