Erkekler Nisan'da 28 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Nisan’da en az 28 kadını ve bir çocuğu öldürdü.

Erkekler, Nisan’da az 40 kadını yaraladı, en az 15 kız ve oğlanı istismar etti, 20 kadını taciz etti. Erkekler, 184 kadını seks işçiliğine zorladı.

Nisan’da 40 kadının ve 8 çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Nisan’da basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri Adana (1), Afyon (1), Ağrı (1), Aksaray (4), Amasya (1), Antep (1), Aydın (3), Batman (3), Burdur (3), Bursa (1), Dersim (1), Diyarbakır (1), Düzce (1), Elazığ (1), Eskişehir (1), Hatay (1), Isparta (1), İstanbul (1), Kastamonu (1), Manisa (2), Mardin (1), Niğde (1), Rize (1), Samsun (1), Sinop (1), Sivas (1), Tekirdağ (1), Tokat (1), Urfa (1), Zonguldak (1)

Nisan’da basına yansıyan şüpheli çocuk ölümleri Çankırı (1), Edirne (1), Hakkari (1), Isparta (1), Kars (1), Mersin (1), Urfa (2).

Cinayet

Erkekler, Nisan’da en az 28 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 36 idi. Erkeklerin öldürdüğü kadınlardan biri Azerbaycan vatandaşıydı.

Nisan’da erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri Ayşe Karademir, Bahar A., B.I., Cangül Ç., Ceylinaz Ş., Deniz B., Elif K., Fatma Ekinci, Fatma K., Hatice Kocaefe, Hatice Kübra Duran, Hatice Yeysikan, Kerime A., Maise Bayramova, Medine H., Medine K., Müslümat Özer, Nazlı Yılmaz, Nurcan Ç., Ruhan Çalu, Selver S., Serap Yılmaz, Serpil Özlem Argüden, Sevimgül Bodur, Şahsenem Zoroğlu, Türkan Bildik, Yonca Kölge, Zekiye Z.

Erkekler, altı adını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için öldürdü. İki kadını da gasp etmek için öldürdü. Erkeklerin 20 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

14 kadını kocası, sevgilisi / eski kocası, dört kadını oğlu ve babası gibi aile üyeleri, iki kadını damadı, bir kadını komşusu, üç kadını arkadaşı/akrabası öldürdü. Dört kadını öldüren erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, 20 kadını ev içinde, sekiz kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 21 kadını ateşli silahlarla, beş kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler bir kadını boğdu bir kadını da darp ederek öldürdü.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (2), Afyon (1), Ankara (2), Antep (1), Ardahan (1), Bursa (2), Çanakkale (2), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Hatay (1), Iğdır (1), İstanbul (6), İzmir (2), Maraş (1), Mersin (1), Muğla (2), Samsun (1)

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 34 fail vardı. 24 fail erkek tutuklandı. 10 fail intihar etti.

Nisan Ayında Aydınlatılan Cinayet Antalya’da 2011 yılında öldürülen Havva Yıldırım isimli kadının S.K. isimli erkek tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi. Erkek gözaltına alındı, tutuklandı. Manisa’da Mart ayında evinde ölü bulunan Mürşide Böcüne (69) isimli kadını, altınlarını çalan E.A. (32) isimli erkeğin boğarak öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan erkek tutuklandı. Soruşturma başlatıldı. Dersim'de 5 Ocak 2020’de kaybolan Gülistan Doku isimli kadını, M.T.S. isimli erkeğin tabancayla öldürdüğü belirlendi. M.T.S. gözaltına alındıktan sonra “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında 9 kişi “suç delillerini gizleme ve yok etme” suçundan tutuklandı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Nisan 2026'da en az bir çocuğu öldürdü. Geçen yıl bu sayı iki idi.

Bir çocuğu babası öldürdü. Ateşli silahla ev içinde öldürdü.

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi Irmak Nehir B.

Erkeklerin çocuğu öldürdüğü şehir Ankara (1)

Hukuki Süreç Çocukları öldüren bir fail erkek vardı. İntihar etti.

Taciz

Nisan’da erkekler en az 20 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 15 idi.

Erkekler, kadınları ev dışı alanlarda taciz etti.

Bir kadını belediye çalışanı, üç kadını müdür veya öğretmen arkadaşları, bir kadını akademisyen taciz etti. 15 kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Afyon (1), Edirne (2), İstanbul (5), Kayseri (1), Kocaeli (1), Mardin (1), Muğla (1), Samsun (1), Sakarya (1), Tokat (4), Yalova (1), Zonguldak (1)

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 16 fail erkek vardı. Beş fail hakkında yasal süreç başlatıldı. Altı fail hakkında tutuklama kararı verildi. İki fail hakkında adli kontrol uygulandı. İki fail gözaltına alındı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Nisan’da 15 çocuğu istismar etti. Geçen yıl bu sayı 39 idi. Erkeklerin istismar ettiği çocuklardan biri MESEM öğrencisiydi.

İki çocuğu imam, iki çocuğu arkadaşı/komşusu, bir çocuğu patronu, bir çocuğu okul personeli, bir çocuğu babasının arkadaşı, bir çocuğu babası, bir çocuğu sevgilisi, bir çocuğu kantinci, bir çocuğu öğretmeni istismar etti. İki çocuğu istismar eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Aydın (1), Antep (1), Balıkesir (2), Diyarbakır (3), Kocaeli (2), Konya (1), Muğla (1), Samsun (1), Sakarya (1), Şırnak (2).

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 13 fail erkek vardı. İki fail hakkında adli kontrol kararı verildi. İki fail hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail kaçtı. Sekiz fail tutuklandı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Nisan’da erkekler bir kadına tecavüz etti. Bir kadına yönetmen tecavüz etti.

Erkeklerin kadınlara tecavüz ettiği iller İstanbul (1)

Hukuki Süreç Kadınlara tecavüz eden bir fail vardı. Yasal süreç başlatıldı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Nisan’da en az 50 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 44 idi. Failler arasında da polisler ve astsubaylar da vardı.

En az sekiz kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

En az 30 kadını kocası, sevgilisi erkekler, iki kadını komşusu, iki kadını akrabası, sekiz kadını baba, oğul gibi aile üyeleri yaraladı. Sekiz kadını yaralayan erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az 16 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 34 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 23 kadını ev içinde, 27 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler en az 39 kadını ateşli silahla, beş kadını kesici aletle yaraladı. Bir kadını boğmaya çalıştı, bir kadını yaktılar, dört kadını da ateşli silahla yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (2), Adıyaman (1), Ankara (1), Antep (1), Aydın (1), Bolu (1), Bursa (1), Dersim (1), Diyarbakır (2), Edirne (16), İstanbul (9), Kastamonu (1), Kırıkkale (1), Mersin (1), Muğla (3), Sakarya (3), Samsun (1), Sivas (2), Trabzon (1), Yozgat (1)

Hukuki Süreç Kadınlara şiddet uygulayan en az 49 fail vardı. Sadece altı fail tutuklandı. En az 29 fail hakkında soruşturma başlatıldı. Altı fail kaçtı. Dört fail gözaltına alındı. Sekiz failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Nisan’da erkekler, 184 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 59 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı. Seks işçiliğine zorlanan kadınların tamamı Türkiye yurttaşıydı.

Erkeklerin kadınları seks işçiliğine zorladığı il Adana (9), Ankara (39), Antep (21), Erzurum (23), İstanbul (58), Maraş (21), Nevşehir (7), Samsun (6).

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan en az 143 erkek vardı. 58 fail tutuklandı, 85 fail gözaltına alındı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. 18 yaşından küçüklerin işlediği cinayetleri ve suçları çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. Ruhsal bozuklukları olan kişilerin işledikleri cinayetleri de çeteleye almıyoruz (Şizofreni hastalarının işlediği cinayetler gibi). İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)