İnfografik: Evrim Kepenek

bianet'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncel verilere göre, erkekler, 2025'te en az 299 kadını ve 64 çocuğu öldürdü.

2025’te aralarında transların da olduğu en az 471 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

bianet'in 2018'den bu yana hazırladığı çetelelere buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Erkek Şiddeti Çetelesine de buradan ulaşabilirsiniz.

bianet'in tüm Erkek Şidderi videosu ve infografiklerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. CEİD'e teşekkürler. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

Cinayet Erkekler, 2025'te en az 299 kadını öldürdü. Erkeklerin öldürdüğü en az 11 kadın Türkiye’ye göç eden kadınlardı Shaxnoz L. (Özbekistan), Leeqa Azemi, Valentina Gurgenadze, Vasılahon Usmanova (Özbekistan), Zukaa Mahmoud (Suriye), Nura Zemzem, Shabana Solaıman K. (Afganistan), Muattar Alıeva (Özbekistan), Najiba İ. (Afganistan), Nıgına Sattarova (Özbekistan), Jawhara Aboucheikh (Fas). Erkekler kadınları nerede öldürdü? Erkekler 196 kadını ev içinde, 101 kadını ev dışında öldürdü. Erkeklerin, iki kadını nerede öldürdüğü bilgisi basına yansımadı. Kadınları kim öldürdü? 2025’te 195 kadını kocası, sevgilisi, eski sevgilisi gibi erkekler öldürdü. 58 kadını baba, ağabey gibi aile üyeleri, Dokuz kadını damadı, 10 kadını komşusu, dokuz kadını iş arkadaşı/arkadaşı, üç kadını patronu, iki kadını evine giren hırsızlar, bir kadını uzman çavuş öldürdü. 12 kadını öldüren erkeklerin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler kadınları nasıl öldürdü? Erkekler, 201 kadını ateşli silahla, 68 kadını kesici aletle, 29 kadını darp ederek/boğarak, balkondan atarak, yakarak atarak öldürdü. Erkeklerin n az bir kadını nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı. Erkekler, kadınları hangi "bahanelerle" öldürdü? 2025’te erkekler, 122 kadını barışmak istemediği, evlilik teklifini reddettiği /boşanmak istediği için öldürdü. Erkekler beş kadını gasp etmek, beş kadını da kıskandığı için öldürdü. Erkeklerin 167 kadını öldürme “bahanesi” basına yansımadı. Hukuki Süreç 2025’te kadınları öldüren en az 344 fail vardı. 227 fail tutuklandı. Bir fail serbest bırakıldı. 46 fail gözaltına alındı. 57 fail intihar etti. 12 fail kaçtı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı. Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (14), Adıyaman (2), Afyon (6), Ağrı (4), Aksaray (3), Amasya (2), Ankara (14), Antalya (6), Ardahan (0), Artvin (0), Aydın (4), Balıkesir (3), Bartın (1), Batman (0), Bayburt (0), Bilecik (2), Bingöl (0), Bitlis (0), Bolu (1), Burdur (0), Bursa (6), Çanakkale (3), Çankırı (2), Çorum (3), Denizli (5), Diyarbakır (15), Düzce (0), Edirne (4), Elazığ (1), Erzincan (0), Erzurum (2), Eskişehir (2), Gaziantep (10), Giresun (3), Gümüşhane (0), Hakkari (0), Hatay (7), Iğdır (2), Isparta (1), İstanbul (46), İzmir (16), Kahramanmaraş (3), Karabük (4), Karaman (2), Kars (3), Kastamonu (2), Kayseri (9), Kırıkkale (2), Kırklareli (3), Kırşehir (2), Kilis (0), Kocaeli (6), Konya (8), Kütahya (1), Malatya (4), Manisa (5), Mardin (2), Mersin (8), Muğla (5), Muş (2), Nevşehir (0), Niğde (0), Ordu (0), Osmaniye (3), Rize (0), Sakarya (1), Samsun (7), Siirt (2), Sinop (0), Sivas (0), Şanlıurfa (5), Şırnak (2), Tekirdağ (5), Tokat (2), Trabzon (2), Dersim (0), Uşak (1), Van (1), Yalova (1), Yozgat (1), Zonguldak (5)

Bu illerde 2025’te hiçbir cinayet vakası basına yansımadı: Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kilis, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Dersim

Şiddet Yaralama Erkekler, 2025’te 724 kadını yaraladı. Kadınlar arasında çok sayıda trans ve LGBTİ+ da vardı. Kadınları kim yaraladı? En az 486 kadını kocat, eski koca, sevgili gibi partnerleri, 59 kadını baba, oğul gibi aile üyeleri, 12 kadını arkadaşı ve/veya iş arkadaşı, dört kadını ev sahibi, patron, iki kadını hasta yakını, 18 kadını komşusu erkekler yaraladı. 17 kadını, spor hocası, hırsız, taksici gibi erkekler yaraladı. Aralarında transların da olduğu 11 kadını da polisler yaraladı. 159 kadını yaralayan erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. Erkekler kadınları nasıl yaraladı? Erkekler 588 kadını darp etti, 61 kadını kesici aletle, 59 kadını silahla ve 16 kadını boğma, yakma, araçla çarpma gibi yöntemlerle yaraladı. Erkekler kadınları nerede yaraladı? Erkekler 416 kadını evlerinde, 289 kadını otopark, sokak, metro, toplu taşıma gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin 21 kadını nerede yaraladığı basına yansımadı. Hukuki Süreç Kadınları yaralayan 668 fail erkek vardı. Sadece 93 erkek tutuklandı. 26 erkeğin durumu kaçtı / aranıyor diye yansıdı. 24 fail intihar etti. En az 268 fail hakkında soruşturma / yasal süreç başlatıldı. En az 88 fail gözaltına alındı. 25 fail serbest bırakıldı. Sekiz faile de uzaklaştırma ve para cezası verildi. En az 136 failin hukuki süreci basına yansımadı. Erkeklerin kadınları yaraladığı iller Adana (20), Adıyaman (2), Afyon (3), Ağrı (0), Aksaray (11), Amasya (0), Ankara (23), Antalya (16), Ardahan (0), Artvin (0), Aydın (7), Balıkesir (4), Bartın (3), Batman (4), Bayburt (0), Bilecik (3), Bingöl (1), Bitlis (0), Bolu (3), Burdur (5), Bursa (22), Çanakkale (4), Çankırı (1), Çorum (1), Denizli (4), Diyarbakır (11), Düzce (1), Edirne (237), Elazığ (2), Erzincan (0), Erzurum (4), Eskişehir (6), Gaziantep (8), Giresun (1), Gümüşhane (1), Hakkari (0), Hatay (5), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (140), İzmir (20), Kahramanmaraş (2), Karabük (0), Karaman (5), Kars (0), Kastamonu (1), Kayseri (12), Kırıkkale (0), Kırklareli (2), Kırşehir (1), Kilis (0), Kocaeli (16), Konya (14), Kütahya (5), Malatya (0), Manisa (5), Mardin (2), Mersin (0), Muğla (10), Muş (2), Nevşehir (6), Niğde (0), Ordu (2), Osmaniye (1), Rize (1), Sakarya (5), Samsun (25), Siirt (0), Sinop (0), Sivas (1), Urfa (7), Şırnak (3), Tekirdağ (5), Tokat (1), Trabzon (3), Tunceli (1), Uşak (3), Van (1), Yalova (2), Yozgat (1), Zonguldak (3).

2025’te bu illerde basına yansıyan erkek şiddeti (yaralama) vakası olmadı: Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kars, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Mersin, Niğde, Siirt, Sinop. 2025’te hiçbir şiddet veya cinayetin basına yansımadığı iller: Ardahan, Artvin, Bayburt, Bitlis, Erzincan, Hakkari, Kilis, Niğde, Sinop

Çocuk Cinayeti bianet'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncellenmiş verilere göre, erkekler 2025’te şiddet uyguladıkları kadınlara zarar vermek ve başka başka “bahanelerle” en az 64 çocuğu öldürdü. Öldürülen çocuklar arasında erken yaşta zorla evlendirilip istismar edilenler de vardı. Çocukları kim öldürdü? 21 çocuğu babası, dokuz çocuğu arkadaşı/akranı, 10 çocuğu üvey kardeş, ağabey gibi yakınları, bir çocuğu evlerine giden tamirci, dört çocuğu komşusu, üç çocuğu anne/baba arkadaşı öldürdü. En az 16 çocuğu öldüren erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Erkekler çocukları nasıl öldürdü? Erkekler en az 36 çocuğu ateşli silahla, 12 çocuğu darp ederek veya taşla ezerek öldürdü. Erkekler, dokuz çocuğu kesici aletle öldürdü. Erkeklerin yedi çocuğu nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı. Çocukları öldürenler arasında kendi akranları da vardı. Hukuki Süreç Çocukları öldüren 65 fail vardı. En az 35 fail tutuklandı. 12 fail gözaltına alındı. En az beş fail intihar etti. Beş fail de serbest bıakıldı. En az sekiz failin hukuki süreci basına yansımadı veya “kaçtı”, “aranıyor” diye yansıdı.

Cinsel Saldırı / Tecavüz 2025'te erkekler basına yansıyan bilgilere göre en az 16 kadına tecavüz etti. Kadınlara kim tecavüz etti? Dört kadına tecavüz eden yedi erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı. Dört kadına dört komşusu, bir kadına imam, bir kadına polis, dört kadına akrabaları tecavüz etti. Erkekler kadınlara nerede tecavüz etti? Erkekler, beş kadına ev içinde, dokuz kadına da hastane, sokak, üniversite, ormanlık alan gibi ev dışı alanlarda tecavüz etti. Hukuki Süreç Kadınlara tecavüz eden 21 fail erkek vardı. Sadece yedi fail tutuklandı. Dokuz fail gözaltına alındı. Üç fail serbest bırakıldı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı, bir failin süreci de yasal süreç başlatıldı diye yansıdı.

Taciz Erkekler, 2025’te en az 201 kadını taciz etti. Erkeklerin taciz ettiği kadınlar arasında göçmen kadınlar da vardı. Kadınları kim taciz etti? En az 97 kadını taciz eden erkeklerin (bazı vakalarda bir erkek birden fazla kadını, bazı vakalarda da bir kadını birden fazla erkek taciz etti) kim olduğu bilgisi basına yansımadı. En az 128 kadını aralarında polis, gardiyan, kurye, öğretim üyesi gibi erkekler taciz etti. En az 17 kadını komşusu taciz etti. Erkekler kadınları nerede taciz etti? Erkekler 148 kadını ev dışında, 53 kadını ev içinde taciz etti. Hukuki Süreç Kadınları taciz eden en az 242 fail vardı, sadece 25 fail tutuklandı.

Çocuk İstismarı bianet'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 döneminde Türkiye'deki yerel, ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlendiği güncel verilere göre, erkekler aralarında oğlanlarında olduğu en az 265 çocuğu istismar etti. Çocukları kim istismar etti? En az 10 çocuğu baba, dayı gibi ailesinden erkekle, 176 kadını öğretmen, kuran kursu hocası, müzik öğretmeni, okul çalışanı gibi meslek gruplarından erkekler istismar etti. En az 79 çocuğu istismar eden erkeklerin kim olduğu bilgisi basına yansımadı. Erkekler çocukları nerede istismar etti? Erkekler, en az 236 çocuğu ev dışında, 23 çocuğu ev içinde istismar etti. Erkeklerin altı çocuğu nerede istismar ettiği bilgisi basına yansımadı. Hukuki Süreç Çocukları istismar eden en az 278 fail vardı. Sadece 64 fail tutuklandı.

Seks İşçiliğine Zorlama Erkekler, 2025'te en az 1168 kadını seks işçiliğine zorladı. Seks işçiliğine zorlanan kadınlar arasında 18 yaşının altındaki çocuklar da vardı. Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan en az 516 fail erkek vardı. Sadece 117 fail tutuklandı.

2025'te erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri Ocak: Aysun Y., Ayşe Ç., Burcu Seymen, Canfeda T., D.K., Derya Kozan, Emine Gündüz, Fatma Elif Kutlu, Fatma K., Fatma T., Fatma İnce, Gamze Alır, Gülizar A., Gülnaz A., Hale El şıh İ., Hatice G., Hazal A., Hüsnü T., Latife K., Melisa Ç., Meryem D., Nurgül K., Pınar Z., Semiha T., Sevgi E., Shaxnoz L., Türkan F., Ummuhan K. Şubat: Aynur İ., Behiye T., Beyza Akdoğan, Buket K., Dilek Şen, Fatma Ş., Fener A., Gülcan A., Hatice Çelik, Leeqa Azemi, Necla Özbiber, Ruha Dabul, Sibel G., Selma Yalçın, Seher Güzide, Şadiye Aydın, Servet Nur Şahin. Mart: Cansever S., Damla Bakiler, Dilan A., Fatma Kara, Fatma Y., Fikriye A., Fikriye Turgut, Gülnur A., Halime A., Hatice Göktaş, Hatice Kış, Havva A., Havva Y., Merve Nur Yararlık, Nazan Deniz Bakiler, Nesibe E., Nesrin P., Ö.K., Sabriye Törköz, Sevcan Demir S., Sevcan Y., Sultan U., Şeyma Gökçe, Valentina Gurgenadze. Nisan: Ayşegül B., Aysun Candan, Bahar Tunalu, Betül A., Beste K., Deniz Oktay, Elif C., Emine A., Gülay I., Hanna D., Hatice A.B., Hatice K., Hatice Ünlü, Hazal M., Hüsne H., Kader Küçükosman, Melike G., Nazmiye B., Nazmiye U., Pınar A., Rabia Ş., Selen Sakın, Sevda G., Sevilay Y., Şenaye A., Şerife K., Sinem Çesim, Süreyya A., Vasılahon Usmanova, Yazgülü Coşkun, Zeliha Çimibuk, Zeliha K., Zeliha Y., Zennur A., Zeynep S., Zöhre Yıldırım. Mayıs: Adalet M., Aysel S., Asiye B., Bahar Aksu, Deniz Karakaya, Dilruba Elif Çetin, Diyana M., Elmas Ç., Eser Karaca, Esengül Kaya, Fatma Y., Gülseren Kurtman, Hatice Ç., Hatice Yalman, Hatun Ç., Kadriye Abak, Kudret Polat, Neriman Onur, Nura Zemzem, Rana Çavuş Gökçin, Safiye D., Saliha K., Şevval Çiftçi, Yeter A., Yonca Çavuş, Zeynep Z. Haziran: Elif Nur Tüfekçi, Emir K., Feryal İ., Gülizar Yıldız, Hatice C., Hüsniye M., Leyla D. , Müyesser Kızıloluk, Oya Budak, Sebahat A. , Yaprak Türk , Yasemin B. , Zukaa Mahmoud, Şerife E. Temmuz: A.İ., Ayşe Tokyaz, Aygül Ç., Belkıs Keskin, Demet Akarsu, Devrim S., Dinara Alya U., Emine C., Eylem Y., Fati Asan, Havva Y., Helin Eren, İlayda Alkaş, Kader K., Kezban Demirci, Meliha K., Merve V., Muattar Alıeva, Nazife A., Nazlı Ç., Nazmiye K., Nurcan Özkul, Özlem B., Özlem Ö., Selda K., Semra Çelik, Sevda Türker, Shabana Solaıman K., Sibel N., Songül B., Teslime Ç., Türkan Söylemez Ağustos: Ayten A., Burcu D., Cevahir İnan, Didem Ö.A., Eşe Adamhasan, F.K., Fatıma Rahmani, Gonca A., Kadriye E., Kezban Süne, Najiba İ., Nazlı D., Nazlı S., Neşe K., Nıgına Sattarova, S.A., Semra D., Sevi̇ Yandık, Sevgül U., Sinem S., Songül Perçem, Tuğba S., Çiğdem K. Eylül: Azime Ö., Ayşe K., Ayşegül Çankaya, Başak G., Bülbül Ö., Durgül S., Dursune B., Gülşah G., Elvin Karadeniz, Emine K., Fadik P., Fatma G., Gülşah K., Hafie G., Hanım Biçer, İpek Genç, Jawhara Aboucheikh, Kübra Karadeniz, Leyla Ş., Melek Kişen, Müesser Ü., Selin Angun, Zeynep M., Züleyha E. Ekim: Aysel Karakoç, Belgin A., Binnur G., Burçin Rezak A., Ebru Kaya, Fatma Funda Görkem, Gülben Duru, Gülhanım B., Gülistan Görkem, Hakkı Eren, Hasiba A., Hilal B., İlknur Kertlez, İzade T., Keziban P.A, Meliha Keskin, Mine A., Muradiye Gökmen, Nilay Kotan, Serpil G., Suzan E., Şennur Ç. Kasım: Arzu Khalılova, Aydan Vural, Berna Kaya, Büşra K., Ebru Kekilli, Emine Ç., Fatma G., Feride S., Firdevs A., İlknur T., İsmet B., M.M., Melisa Kölekçi, Meryem Ş., Münire Y., Nermin Tirit, Nuran Şimşek, Nurselen G., Rabia A., Rümeysa Sanpur, Selvi Kavas, Sümeyye Y., Türkan Demirci, Yasemin Bulut, Zehra Ö. Aralık: Aynur Erkenci, Ayşe K., Deniz Şişman, Duygu Tepebaş, Emine A., Eser E., Fadime Y.G., Fatma Ç., Gülhan B., Gülhan Taş, Hilal Aktepe, İmhan S., Kadriye K., Künra A., Melek Gül, Meliha S., Merve Şen, Nazen G., Nilgün Geçer, Remziye Kaya, Rojda Yakışıklı, Rukiye Y., Sevgi Ö., Sultan Değirmenci, Sümeyye D., Şerife Gelmeli, Tülay Ü., Zaide A.

(EMK)