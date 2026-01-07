Erkekler Aralık'ta 28 kadını öldürdü

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Aralık'ta en az 28 kadını ve 4 çocuğu öldürdü.

Erkekler, Aralık'ta en az 51 kadına şiddet uyguladı, en az 59 kız ve oğlanı istismar etti, 14 kadını taciz etti. Erkekler, 153 kadını seks işçiliğine zorladı.

Aralık'ta en az 56 kadının ve dokuz çocuğunun ölümü basına "şüpheli” olarak yansıdı. Şüpheli ölümlerden biri cezaevindeki trans Poyraz'tı.

Şüpheli kadın ölümlerinin illeri Adana (1), Adıyaman (1), Afyon (1), Ağrı (1), Aydın (3), Ankara (1), Antalya (3), Bursa (2), Burdur (2), Çanakkale (4), Çorum (1), Denizli (2), Diyarbakır (1), Edirne (1), Giresun (1), Isparta (1), İstanbul (3), İzmir (1), Kayseri (2), Kilis (1), Konya (1), Malatya (1), Manisa (2), Mardin (1), Muğla (3), Niğde (2), Sakarya (1), Samsun (2), Tokat (1), Urfa (2), Van (1), Zonguldak (2)

Şüpheli çocuk ölümlerinin illeri Antalya (1), Antep (1), Denizli (1), Konya (1), Kocaeli (1), Manisa (1), Mersin (1), Osmaniye (1), Urfa (1).

2025-2020 Erkek Şiddeti Verileri 2025’te erkekler 299 kadını öldürdü, 201 kadını taciz etti, 265 çocuğu istismar etti, 724 kadına şiddet uyguladı, 14 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 1168 kadını seks işçiliğine zorladı. 471 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 64 çocuğu öldürdü. 2024’te erkekler 378 kadını öldürdü, 131 kadını taciz etti, 229 çocuğu istismar etti, 645 kadına şiddet uyguladı, 16 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı. 315 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 43 çocuğu öldürdü. 2023’de erkekler, 333 kadını öldürdü, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti, 745 kadına şiddet uyguladı, 18 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 371 kadını seks işçiliğine zorladı. 270 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 28 çocuğu öldürdü. 2022’de erkekler 327 kadını öldürdü, 156 kadını taciz etti, 238 çocuğu istismar etti, 793 kadına şiddet uyguladı, 32 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 442 kadını seks işçiliğine zorladı. 2022’de 198 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler 39 çocuğu öldürdü. 2021’de erkekler, 324 kadını öldürdü, 424 kadını taciz etti, 208 çocuğu istismar etti, 96 kadına tecavüz etti. Erkekler, en az 772 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 793 kadına da şiddet uyguladı, yaraladı. 2021'de 213 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 34 çocuğu öldürdü. 2020’de erkekler en az 284 kadını öldürdü, 147 kadını taciz etti, 265 çocuğu istismar etti, 96 kadına tecavüz etti. Erkekler en az 818 kadını seks işçiliğine zorladı, en az 792 kadına şiddet uyguladı.

Cinayet

Erkekler, Aralık'ta en az 28 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 19 idi. Erkekler, üç kadını uzaklaştırma kararı varken öldürdü, bir erkek de bir kadını cezaevinden çıktı sonra öldürdü.

Aralık'ta erkeklerin öldürdüğü kadınlar Aynur Erkenci, Ayşe K., Deniz Şişman, Duygu Tepebaş, Emine A., Eser E., Fadime Y.G., Fatma Ç., Gülhan B., Gülhan Taş, Hilal Aktepe, İmhan S., Kadriye K., Künra A., Melek Gül, Meliha S., Merve Şen, Nazen G., Nilgün Geçer, Remziye Kaya, Rojda Yakışıklı, Rukiye Y., Sevgi Ö., Sultan Değirmenci, Sümeyye D., Şerife Gelmeli, Tülay Ü., Zaide A.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adıyaman (1), Ankara (2), Antep (2), Antalya (1), Bursa (1), Çanakkale (2), Diyarbakır (2), Hatay (1), İstanbul (1), Karaman (1), Kayseri (1), Kırıkkale (2), Kırıklareli (1), Manisa (3), Maraş (1), Mersin (1), Samsun (1), Siirt (1), Urfa (1), Zonguldak (2).

Erkekler, 14 kadını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için öldürdü. Erkeklerin 13 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

17 kadını kocası, sevgilisi erkekler, üç kadını damadı, üç kadını komşusu, iki kadını baba/oğul gibi aile üyeleri, bir kadını patronu, bir kadını da emekli polis öldürdü. Bir kadını da 18 yaşın altındaki torunu öldürdü.

Erkekler, 16 kadını ev içinde 12 kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 15 kadını ateşli silahlarla, dokuz kadını kesici aletle öldürdü.İki kadını boğarak öldüren erkekler, bir kadını astı bir kadını da darp ederek öldürdü.

Hukuki Süreç Kadınları öldüren 25 fail erkek vardı. Sadece 21 fail tutuklandı. Dört fail intihar etti. Çocuk gözaltına alındı.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Aralık'ta en az dört çocuğu öldürdü. Geçen yıl aynı ay bu sayı iki idi.

İki çocuğu babası, bir çocuğu ağabeyi, bir çocuğu da dayısı öldürdü.

Erkekler üç çocuğu ateşli silah, bir çocuğu darp ederek öldürdü.

Erkeklerin çocukları öldürdüğü iller Adana (2), Hatay (1), Urfa (1)

Erkeklerin öldürdüğü çocukların ismi A.A., Derin K., Doruk K., M.D.

Hukuki Süreç Çocukları öldüren üç fail vardı. Bir fail tutuklandı. Bir fail kaçtı bir fail de intihar etti.

Taciz

Erkekler Aralık'ta en az 14 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 11 idi.

Erkekler kadınları sokak, üniversite kampüsü, bahçe, hastane gibi ev dışı alanlarda taciz etti.

Erkekler, 14 kadını da sözlü ve fiziki olarak taciz etti.

İki kadını bir yolcu, üç kadını iş arkadaşı, bir kadını partili arkadaşları, bir kadını gazeteci, bir kadını mahpus bir kadını da üniversitedeki öğretim üyesi taciz etti. Beş kadını taciz eden erkeğin yakınlık derecesi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Adıyaman (2), Burdur (1), İstanbul (5), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Muğla (2), Sakarya (1).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 14 fail var. En az 10 fail hakkında soruşturma başlatıldı. Bir fail gözaltına alındı. Üç failin hukuki süreci basına yansımadı.

Çocuk İstismarı

Erkekler,Aralık'ta en az 59 kız ve oğlanı istismar etti. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 20 idi.

Erkekler, 59 çocuğu okul, Meclis, sokak, gibi ev dışı alanlarda istismar etti.

48 çocuğu 2 öğretmeni, 3 çocuğu Meclis personeli, 2 çocuğu arkadaşı, 2 çocuğu kimliği bilinmeyen kişiler, bir çocuğu akrabası, bir çocuğu müzisyen, bir çocuğu spor eğitmeni ve bir çocuğu yolcu taciz etti.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Ankara (5), Balıkesir (1), Diyarbakır (1), İstanbul (1), İzmir (1), Isparta (1), Kocaeli (1), Manisa (23), Samsun (1), Şırnak (23), Zonguldak (1)

Hukuki Süreç

Çocukları istismar eden 14 fail vardı. Dört fail tutuklandı. Beş fail hakkında yasal işlem başlatıldı. Üç fail gözaltına alındı. Bir fail kaçtı ve bir fail serbest bırakıldı.

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Erkekler, Aralık'ta bir kadına tecavüz etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı iki idi.

Bir kadına iş arkadaşı tecavüz etti.

Erkekler bir kadına ev içinde tecavüz etti.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği il Bursa (1)

Hukuki süreç Kadınlara tecavüz eden bir fail vardı. Tutuklandı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Aralık'ta 51 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 53 idi. Dört kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Erkekler, altı kadını uzaklaştırma kararı varken yaraladı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (1), Afyon (1), Aksaray (2), Ankara (1), Antalya (1), Aydın (1), Bartın (1), Çanakkale (2), Denizli (1), Dersim (1), Diyarbakır (2), Edirne (16), İstanbul (9), Karaman (2), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Manisa (1), Muğla (2), Samsun (1), Tekirdağ (1), Urfa (1), Yozgat (1)

34 kadını kocası, eski kocası ya da sevgilisi yaraladı; üç kadını arkadaşı, iki kadını komşusu, bir kadını babası, bir kadını akrabası, bir kadını spor hocası, bir kadını hırsızlar, bir kadını üç kişi, bir kadını beş erkek, bir kadını iki erkek yaraladı. Beş kadını ise kimliği belirlenemeyen erkekler yaraladı.

Erkekler, 12 kadını barışmak istemediği/ayrılmak istediği için yaraladı. Erkeklerin 39 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler 43 kadını darp ederek, beş kadını kesici aletle, iki kadını ateşli silahla yaraladı. Erkekler bir kadını da yaktı.

Erkekler, 31 kadını ev içinde, 20 kadını da sokak, park, hastane gibi ev dışı alanlarda yaraladı. Erkeklerin iki kadını nerede yaraladığı bilgisi basına yansımadı.

Hukuki Süreç 26 fail hakkında yasal işlem başlatıldı, 17 fail tutuklandı, 9 fail gözaltına alındı, üç fail kaçtı, iki fail ise intihar etti.

Seks İşçiliğine Zorlama

Erkekler, Aralık'ta en az 153 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 217 idi. Seks işçiliğine zorlanan 13 kadın Türkiye yurttaşı değildi.

Erkeklerin kadınları seks işçiliğine zorlandığı iller Ankara (64), Antep (9), Dersim (1), Diyarbakır (28), Edirne (23), Hatay (2), Kocaeli (14), Mersin (2), Muğla (9), Sakarya (1).

​Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 136 fail vardı. 117 fail tutuklandı. İki fail serbest bırakıldı, 17 failin hukuki süreci basına yansımadı

Açıklama Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen 'Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I' kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz. bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz.

