Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler: Devletin yetki verdiği erkekleri kim denetleyecek?

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçarslan’ın, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi Hakimi Aslı Kahraman’ı silahla yaraladığı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, 13 Ocak’ta Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde meydana gelen olayda, savcı Kılıçarslan’ın Hakim Aslı Kahraman’ı kasığından vurduğu, ikinci kez ateş etmesinin ise odada bulunan çaycının müdahalesiyle engellendiği hatırlatıldı. Feministlere göre, ikinci kurşunun engellenmemesi halinde Hakim Kahraman’ın hayatta olmayabileceği vurgulandı.

Açıklamada, basına yansıyan bazı haberlerde saldırıyı gerçekleştiren savcının Aslı Kahraman’ın eski eşi olduğunun iddia edildiği ancak bu konuda teyit edilmiş bir bilginin bulunmadığı da vurgulandı.

Kadın Cinayetlerine Karşı Feministler, olayın yalnızca bireysel bir saldırı olarak ele alınamayacağını belirterek, erkek şiddetinin adliye gibi “en güvenli olması gereken” alanlarda dahi sürdüğüne dikkat çekti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir erkek savcı, bir kadın hakimi adliyenin içinde vurarak yaraladı. Yani bir kadın, hakim olsa bile, adliyenin içinde olsa bile erkek şiddetinden korunamıyor.”

Açıklamada, şiddet failleri hakkında soruşturma yürütmekle görevli bir savcının, devletin kendisine verdiği izinli silahla bir kadının hayatına kast edebilmesinin, adalet sistemine duyulan güveni sarstığı belirtildi.

Feministler, saldırının ardından şu soruları yöneltti:

“Böyle bir savcı, kadınlar şiddetten uzaklaşmak istediğinde başvurabilecekleri bir makam olabilir mi?”

“Kadınları öldüren ya da öldürmeye teşebbüs eden erkekler için ceza talep edebilir mi?”

“8 Mart’ta gözaltına alındığımızda hakkımızda mütalaa yazacak kişi bu zihniyette biri mi olacak?”

Açıklama, devletin silah ve yetki verdiği erkeklerin kadınlara yönelik şiddetinin nasıl ve kim tarafından denetleneceği sorusuyla sona erdi:

“Soruyoruz: Devletin eline silah ve yetki verdiği bu erkeklerin kadınlara karşı suç işlemesini kim önleyecek?”

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Barosu: Kadın hakime saldıran erkek savcı görevden alınsın

(EMK)