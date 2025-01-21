Elon Musk’ın hareketi tartışma yarattı

Pazartesi günü (dün) başkent Washington’daki Capitol One Arena’da SpaceX, X ve Tesla’nın sahibi multimilyarder Elon Musk, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni öncesinde bir konuşma yaptı.

Trump destekçilerine yönelik yaptığı konuşmada Musk şunları söyledi:

Bu sıradan bir zafer değil. Bu, insan uygarlığının yol ayrımı. Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Kalbim sizin için atıyor. Uygarlığın geleceği sizin sayenizde güvence altında. Sizin sayenizde. Nihayet güvenli şehirlerimiz olacak. Güvenli sınırlar, mantıklı harcamalar... Temel şeyler. Ve 'DOGE'u Mars'a götüreceğiz. Amerikalı astronotların başka bir gezegene bayrak diktiklerini hayal edin. Bam! Bam!

Hükümet harcamalarını kısmak amacıyla Trump tarafından kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'na (Department of Government Efficiency - DOGE) Elon Musk gayriresmi bakan olarak atanmıştı.

Elon Musk’ın bu sözleri sırasında göğsüne vurarak avuç içi aşağı bakacak şekilde sağ kolunu uzatıp çapraz bir şekilde havaya kaldırması sosyal medyada tartışma yarattı. Pek çok kişi bunun Nazi selamına bir referans olduğunu söyledi.

Antisemitizme karşı kampanya yürüten ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (Anti-Defamation League - ADL) Nazi selamını “avuç içi aşağı bakacak şekilde uzatılmış sağ kolun kaldırılması” olarak tanımlamaktadır.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Musk’ın bu hareketini Nazi Almanyası ile özdeşleşen faşist bir Roma selamı” olarak tanımladı.

New York Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Ruth Ben-Ghiat, X üzerinden yaptığı paylaşımda “Faşizm tarihi alanında çalışan biri olarak konuşuyorum. Bu bir Nazi selamıdır, hatta epey saldırgan bir Nazi selamı” dedi.

İngiltereli gazeteci Owen Jones ise “Doğrusu bu hareket Nazi selamını daha fazla andıramazdı” dedi.

Demokrat Partili kongre üyesi Jerry Nadler, X üzerinden yaptığı paylaşımda Musk’ın hareketini anti-semitik olarak tanımladı ve kınanması gerektiğini söyledi:

Başkanlık mührünün arkasında Heil Hitler selamı gibi görünen bir selamın verileceği günü göreceğimizi hiç hayal etmemiştim. Bu iğrenç hareketin toplumumuzda yeri yoktur ve insanlık tarihinin en karanlık bölümlerine aittir. Tüm meslektaşlarımı antisemitist olan bu nefret dolu hareketi kınama konusunda birleşmeye çağırıyorum.

Tartışma üzerine Elon Musk, sahibi olduğu X üzerinden kendisini eleştirenlere yönelik bir paylaşım yaptı.

Musk, uykulu yüz emojisi atarak “Şu ‘herkes Hitler gibi’ saldırısının artık suyu çıktı. Daha iyi alicengiz oyunlarına ihtiyaçları var.” dedi.

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği’nin (ADL) X üzerinden yaptığı paylaşımda Musk’ın hareketinin Nazi selamı olmadığını söylemesi ise dikkat çekti.

ADL “Bu hassas bir an. Yeni bir gün ve pek çok kişi gergin. Siyasetimiz alevlenmiş durumda ve sosyal medya bu endişeyi daha da arttırıyor. Elon Musk'ın Nazi selamı değil, coşkulu bir anda garip bir hareket yaptığı görülüyor, ancak yine de insanların bu konuda hassas olmasını ve takipte olmasını takdir ediyoruz. Şu anda tüm taraflar birbirlerine biraz nezaket göstermeli, hatta belki de şüpheden faydalanmalı ve bir nefes almalıdır. Bu yeni bir başlangıç. İyileşmeyi umalım ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda birlik için çalışalım.” dedi.

This is a delicate moment. It’s a new day and yet so many are on edge. Our politics are inflamed, and social media only adds to the anxiety.



It seems that @elonmusk made an awkward gesture in a moment of enthusiasm, not a Nazi salute, but again, we appreciate that people are on… — ADL (@ADL) January 20, 2025

Avustralya Yahudi Konseyi’nden Max Kaiser, El Cezire’ye yaptığı açıklamada ADL’nin Musk’ı savunmasını eleştirdi ve Musk’ın “açık bir biçimde” Nazi selamına referans yaptığını söyledi. Kaiser, “Musk’ın bu hareketi, beyaz milliyetçi ve neo-Nazi takipçilerine onların değerleriyle aynı çizgide olduğuna dair verdiği açık bir işaretti.” dedi.

Elon Musk ile AfD lideri

Elon Musk 9 Ocak'ta X üzerinden bir canlı yayın yaparak Almanya'nın protofaşist aşırı sağ AfD partisinin lideri Alice Weidel'i ağırlamıştı. Musk, Şubat ayında Almanya'da gerçekleştirilecek olan genel seçimlerde AfD'nin destekleyeceğini söylemişti.

X platformunda Musk'ın konuğu olan Weidel, Hitler'in “muhafazakar olmadığını, özgürlükçü olmadığını, komünist, sosyalist bir adam olduğunu ve AfD'nin bunun tam tersi olduğumuzu” iddia etmişti. Musk ise bu yoruma katıldığını belirtmişti.

Stern: "Elon Musk - Alice Weidel 'sohbeti' dünya çapında bir yalan rüzgarı estirdi"

MUSK'I AZARLAMA SIRASI İÇİŞLERİ BAKANI'NDA Elon Musk ve Almanya siyasal statükosu arasında atışma sertleşiyor

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