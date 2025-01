Elon Musk’ın hareketi tartışma yarattı

Pazartesi günü (dün) başkent Washington’daki Capitol One Arena’da SpaceX, X ve Tesla’nın sahibi multimilyarder Elon Musk, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni öncesinde bir konuşma yaptı.

Trump destekçilerine yönelik yaptığı konuşmada Musk şunları söyledi:

Hükümet harcamalarını kısmak amacıyla Trump tarafından kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'na (Department of Government Efficiency - DOGE) Elon Musk gayriresmi bakan olarak atanmıştı.

Elon Musk’ın bu sözleri sırasında göğsüne vurarak avuç içi aşağı bakacak şekilde sağ kolunu uzatıp çapraz bir şekilde havaya kaldırması sosyal medyada tartışma yarattı. Pek çok kişi bunun Nazi selamına bir referans olduğunu söyledi.

Antisemitizme karşı kampanya yürüten ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (Anti-Defamation League - ADL) Nazi selamını “avuç içi aşağı bakacak şekilde uzatılmış sağ kolun kaldırılması” olarak tanımlamaktadır.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Musk’ın bu hareketini Nazi Almanyası ile özdeşleşen faşist bir Roma selamı” olarak tanımladı.

New York Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Ruth Ben-Ghiat, X üzerinden yaptığı paylaşımda “Faşizm tarihi alanında çalışan biri olarak konuşuyorum. Bu bir Nazi selamıdır, hatta epey saldırgan bir Nazi selamı” dedi.

İngiltereli gazeteci Owen Jones ise “Doğrusu bu hareket Nazi selamını daha fazla andıramazdı” dedi.

Demokrat Partili kongre üyesi Jerry Nadler, X üzerinden yaptığı paylaşımda Musk’ın hareketini anti-semitik olarak tanımladı ve kınanması gerektiğini söyledi:

Tartışma üzerine Elon Musk, sahibi olduğu X üzerinden kendisini eleştirenlere yönelik bir paylaşım yaptı.

Musk, uykulu yüz emojisi atarak “Şu ‘herkes Hitler gibi’ saldırısının artık suyu çıktı. Daha iyi alicengiz oyunlarına ihtiyaçları var.” dedi.

İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği’nin (ADL) X üzerinden yaptığı paylaşımda Musk’ın hareketinin Nazi selamı olmadığını söylemesi ise dikkat çekti.

ADL “Bu hassas bir an. Yeni bir gün ve pek çok kişi gergin. Siyasetimiz alevlenmiş durumda ve sosyal medya bu endişeyi daha da arttırıyor. Elon Musk'ın Nazi selamı değil, coşkulu bir anda garip bir hareket yaptığı görülüyor, ancak yine de insanların bu konuda hassas olmasını ve takipte olmasını takdir ediyoruz. Şu anda tüm taraflar birbirlerine biraz nezaket göstermeli, hatta belki de şüpheden faydalanmalı ve bir nefes almalıdır. Bu yeni bir başlangıç. İyileşmeyi umalım ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda birlik için çalışalım.” dedi.

