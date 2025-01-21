ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 13:25
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 15:34
4 dk Okuma

Elon Musk’ın hareketi tartışma yarattı

Donald Trump'ın ABD Başkanlığı yemin töreninin hemen öncesinde Elon Musk'ın Trump destekçilerine yönelik yaptığı konuşma esnasında yaptığı hareket büyük tartışma yarattı. Pek çok kişi Musk'ın hareketini Nazi selamına bir referans olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Elon Musk’ın hareketi tartışma yarattı

Pazartesi günü (dün) başkent Washington’daki Capitol One Arena’da SpaceX, X ve Tesla’nın sahibi multimilyarder Elon Musk, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni öncesinde bir konuşma yaptı.

Trump destekçilerine yönelik yaptığı konuşmada Musk şunları söyledi:

Bu sıradan bir zafer değil. Bu, insan uygarlığının yol ayrımı. Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için size teşekkür etmek istiyorum. Kalbim sizin için atıyor. Uygarlığın geleceği sizin sayenizde güvence altında. Sizin sayenizde. Nihayet güvenli şehirlerimiz olacak. Güvenli sınırlar, mantıklı harcamalar... Temel şeyler. Ve 'DOGE'u Mars'a götüreceğiz.

Amerikalı astronotların başka bir gezegene bayrak diktiklerini hayal edin. Bam! Bam!

Hükümet harcamalarını kısmak amacıyla Trump tarafından kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'na (Department of Government Efficiency - DOGE) Elon Musk gayriresmi bakan olarak atanmıştı.

Elon Musk’ın bu sözleri sırasında göğsüne vurarak avuç içi aşağı bakacak şekilde sağ kolunu uzatıp çapraz bir şekilde havaya kaldırması sosyal medyada tartışma yarattı. Pek çok kişi bunun Nazi selamına bir referans olduğunu söyledi.

Antisemitizme karşı kampanya yürüten ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği (Anti-Defamation League - ADL) Nazi selamını “avuç içi aşağı bakacak şekilde uzatılmış sağ kolun kaldırılması” olarak tanımlamaktadır.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Musk’ın bu hareketini Nazi Almanyası ile özdeşleşen faşist bir Roma selamı” olarak tanımladı.

New York Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Ruth Ben-Ghiat, X üzerinden yaptığı paylaşımda “Faşizm tarihi alanında çalışan biri olarak konuşuyorum. Bu bir Nazi selamıdır, hatta epey saldırgan bir Nazi selamı” dedi.

İngiltereli gazeteci Owen Jones ise “Doğrusu bu hareket Nazi selamını daha fazla andıramazdı” dedi.

Demokrat Partili kongre üyesi Jerry Nadler, X üzerinden yaptığı paylaşımda Musk’ın hareketini anti-semitik olarak tanımladı ve kınanması gerektiğini söyledi:

Başkanlık mührünün arkasında Heil Hitler selamı gibi görünen bir selamın verileceği günü göreceğimizi hiç hayal etmemiştim. Bu iğrenç hareketin toplumumuzda yeri yoktur ve insanlık tarihinin en karanlık bölümlerine aittir. Tüm meslektaşlarımı antisemitist olan bu nefret dolu hareketi kınama konusunda birleşmeye çağırıyorum.

Tartışma üzerine Elon Musk, sahibi olduğu X üzerinden kendisini eleştirenlere yönelik bir paylaşım yaptı.

Musk, uykulu yüz emojisi atarak “Şu ‘herkes Hitler gibi’ saldırısının artık suyu çıktı. Daha iyi alicengiz oyunlarına ihtiyaçları var.” dedi.

İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği’nin (ADL) X üzerinden yaptığı paylaşımda Musk’ın hareketinin Nazi selamı olmadığını söylemesi ise dikkat çekti.

ADL “Bu hassas bir an. Yeni bir gün ve pek çok kişi gergin. Siyasetimiz alevlenmiş durumda ve sosyal medya bu endişeyi daha da arttırıyor. Elon Musk'ın Nazi selamı değil, coşkulu bir anda garip bir hareket yaptığı görülüyor, ancak yine de insanların bu konuda hassas olmasını ve takipte olmasını takdir ediyoruz. Şu anda tüm taraflar birbirlerine biraz nezaket göstermeli, hatta belki de şüpheden faydalanmalı ve bir nefes almalıdır. Bu yeni bir başlangıç. İyileşmeyi umalım ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda birlik için çalışalım.” dedi.

Avustralya Yahudi Konseyi’nden Max Kaiser, El Cezire’ye yaptığı açıklamada ADL’nin Musk’ı savunmasını eleştirdi ve Musk’ın “açık bir biçimde” Nazi selamına referans yaptığını söyledi. Kaiser, “Musk’ın bu hareketi, beyaz milliyetçi ve neo-Nazi takipçilerine onların değerleriyle aynı çizgide olduğuna dair verdiği açık bir işaretti.” dedi.

Elon Musk ile AfD lideri

Elon Musk 9 Ocak'ta X üzerinden bir canlı yayın yaparak Almanya'nın protofaşist aşırı sağ AfD partisinin lideri Alice Weidel'i ağırlamıştı. Musk, Şubat ayında Almanya'da gerçekleştirilecek olan genel seçimlerde AfD'nin destekleyeceğini söylemişti.

X platformunda Musk'ın konuğu olan Weidel, Hitler'in “muhafazakar olmadığını, özgürlükçü olmadığını, komünist, sosyalist bir adam olduğunu ve AfD'nin bunun tam tersi olduğumuzu” iddia etmişti. Musk ise bu yoruma katıldığını belirtmişti.

Stern: "Elon Musk - Alice Weidel 'sohbeti' dünya çapında bir yalan rüzgarı estirdi"
Stern: "Elon Musk - Alice Weidel 'sohbeti' dünya çapında bir yalan rüzgarı estirdi"
10 Ocak 2025
Elon Musk ve Almanya siyasal statükosu arasında atışma sertleşiyor
MUSK'I AZARLAMA SIRASI İÇİŞLERİ BAKANI'NDA
Elon Musk ve Almanya siyasal statükosu arasında atışma sertleşiyor
3 Ocak 2025

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
elon musk donald trump abd antisemitizm nazi selamı sosyal medya
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git