Elon Musk ve Almanya siyasal statükosu arasında atışma sertleşiyor

Trump Kabinesi'nde özel yetkili bakan olarak "Hükümet Verimliliği" alanını kontrol edecek olan ABD Başkanı'nın gözdesi, yeni teknolojiler milyarderi Elon Musk Almanya siyasal statükosunun canını sıkmayı sürdürüyor.

Musk'ın X'teki son paylaşımında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i "anti-demokratik bir müstebit (tiran)" olarak nitelemesine yanıt bu kez İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den geldi.

Faeser, Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte "Demokratik devletimizin başkanı anti-demokratik bir müstebit olarak tanımlanıyorsa, bu sadece büyük bir saçmalık değil, aynı zamanda çok açık bir şekilde reddedilmesi gereken bir iftiradır." dedi.

Faeser, "X'teki kimi tartışmaların [Almanya'daki] insanların büyük çoğunluğunu gerçekten ilgilendiren şeyleri bulandırmaması gerektiğini" de ekledi.

Musk Steinmeier'e neden saldırdı?

Steinmeier Almanya Meclisi Bundestag'ı erken seçim yolunu açmak üzere feshettiğini duyurduğu açıklamada "seçim kampanyasının adil ve şeffaf yollardan yürütülmesini" istediğini söylemiş ve ve X platformunun sahibi Elon Musk'ı ima ederek "Dış etki, ister son günlerde Romanya seçimlerinde olduğu gibi örtük, ister halen özellikle X platformunda yoğun olarak yapıldığı gibi açık ve uluorta uygulansın, demokrasi için tehdittir." demişti.

Steinmeier'in eleştirisi Elon Musk'ın fiilen bir ABD devlet görevlisi konumuna gelmiş olmasına karşın Almanya iç siyasetine müdahil olarak, ülkedeki anaakım partilerin olası kolalisyonlarda yer vermemek konusunda mutabakata vardıkları göçmen düşmanı ve Yahudi Soykırımı inkarcısı protofaşist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin "Almanya'nın kurtuluşu için son şans" olduğu yolunda propaganda yürütmesine göndermede bulunuyordu.

Musk'ın buna yanıtı gecikmedi. X'te yayımladığı kısa mesajda Almanya Cumhurbaşkanın "antidemokrat bir müstebit" olduğunu iddia etti ve "utanması gerektiğini" söyledi.