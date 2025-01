Elon Musk ve Almanya siyasal statükosu arasında atışma sertleşiyor

Trump Kabinesi'nde özel yetkili bakan olarak "Hükümet Verimliliği" alanını kontrol edecek olan ABD Başkanı'nın gözdesi, yeni teknolojiler milyarderi Elon Musk Almanya siyasal statükosunun canını sıkmayı sürdürüyor.

Musk'ın X'teki son paylaşımında Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i "anti-demokratik bir müstebit (tiran)" olarak nitelemesine yanıt bu kez İçişleri Bakanı Nancy Faeser'den geldi.

Faeser, Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte "Demokratik devletimizin başkanı anti-demokratik bir müstebit olarak tanımlanıyorsa, bu sadece büyük bir saçmalık değil, aynı zamanda çok açık bir şekilde reddedilmesi gereken bir iftiradır." dedi.

Faeser, "X'teki kimi tartışmaların [Almanya'daki] insanların büyük çoğunluğunu gerçekten ilgilendiren şeyleri bulandırmaması gerektiğini" de ekledi.

Steinmeier is an anti-democratic tyrant! Shame on him.