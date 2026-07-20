AVUKAT SÖNMEZ: YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ
Çiğdem Mater ve Mine Özerden, İzmir Şakran Cezaevi’ne girişleri yapıldı
Gezi Parkı davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Şakran Cezaevi) sevk edildi. Sevkin ardından Mater ve Özerden cezaevine girişleri yapıldı.
Mater ve Özerden, Nisan 2022'den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutuluyordu.
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"Tüm yasal yolları tüketeceğiz"
bianet’e konuşan Çiğdem Mater’in avukatı Hürrem Sönmez, “Tüm yasal yolları tüketeceğiz” dedi.
Sevk kararının gerekçesini henüz öğrenemediklerini belirten Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
Genellikle bu işlemler ailelerin ve avukatların haberi olmadan yapılıyor. Bu insanlar İstanbul’da doğup büyümüş, aileleri ve avukatları burada. Ailelerin ziyaretleri zorlaşacağı gibi, kendileri de orada cezaevinin ötesinde ayrı bir izolasyon yaşayacaklar. Devlet vatandaşına kötülük yapmaz diye düşünmek istiyorum, fakat bu yapılan bir kötülük.
"Keyfi uygulamalara son verilmelidir"
İnsan Hakları Savcunucuları Dayanışma Ağı, karara tepki gösterdi. X sosyla medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Gezi davası düşünce mahkûmları Mine Özerden ve Çiğdem Mater’in İzmir Şakran Hapishanesi’ne sevk edilmesine ilişkin nakil kararı derhal geri alınmalıdır. Yetkililer, aile ve avukat görüşlerine kesintisiz erişimi güvence altına almalı; keyfi uygulamalara derhal son vermelidir."
Ne olmuştu?
Gezi Parkı davasında Nisan 2022’de kararını açıklayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’yı “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan (TCK 312), takdiri indirim uygulamaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Aynı davada yargılanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye ise “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek” suçundan 18’er yıl hapis cezası verildi ve tutuklanmalarına karar verildi.
Gezi'de karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye 18 yıl hapis
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 28 Aralık 2022’de Çiğdem Mater ve diğer sanıklara verilen cezaları yerinde bularak kararları onadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Temmuz 2023’te hazırladığı tebliğnameyi Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndererek mahkûmiyet hükümlerinin onanmasını talep etti.
GEZİ'DE GÖZLER YARGITAY'DA
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Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Eylül 2023’te nihai kararını açıkladı. Daire, Osman Kavala’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku hakkındaki 18’er yıllık hapis cezalarını onadı.
Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı hakkındaki 18’er yıllık hapis cezalarını ise bozdu. Haklarında bozma kararı verilen isimler, yeniden yapılan yargılamanın ardından beraat etti.
Gezi'de karar: Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, 7 kişiye 18 yıl hapis
(EMK)