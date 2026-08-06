Erkekler Temmuz’da 28 kadını öldürdü

*Ayrıca 39 kadının ve sekiz çocuğun ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı. Rapor, sadece basına yansıyan ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet vakalarını içeriyor.

*Cinayetlerin büyük bölümü ev içinde, ateşli silah veya kesici aletle gerçekleşti. Faillerden 23'ü tutuklandı, üçü intihar etti.

*bianet'in derlediği verilere göre Temmuz 2026'da erkekler en az 28 kadını ve bir çocuğu öldürdü, 54 kadını yaraladı, 13 kadını taciz etti, 11 çocuğu istismar etti ve 64 kadını seks işçiliğine zorladı. 2026'nın ilk yedi ayında toplam 170 kadın erkek şiddeti sonucu hayatını kaybetti.

bianet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler Temmuz’da en az 28 kadını ve bir çocuğu öldürdü. Erkekler, kadınların yanındaki en az beş erkeği de öldürdü.

Erkekler, Temmuz’da en az 54 kadını yaraladı, en az 11 kız ve oğlanı istismar etti, 13 kadını taciz etti. Erkekler, 64 kadını seks işçiliğine zorladı.

Erkekler, 2026’nın ilk yedi ayında 170 kadını öldürdü.

Temmuz’da en az 39 kadının ve sekiz çocuğun ölümü basına “şüpheli” olarak yansıdı.

Temmuz’da basına yansıyan şüpheli kadın ölümleri Antalya (3), Aydın (3), Batman (1), Bilecik (1), Burdur (2), Bursa (1), Eskişehir (2), Hakkari (1), Isparta (2), İstanbul (4), Kastamonu (1), Kütahya (1), Malatya (2), Manisa (2), Mardin (1), Mersin (1), Ordu (1), Osmaniye (1), Sakarya (1), Samsun (2), Sinop (1), Urfa (1), Uşak (1), Zonguldak (2). Temmuz’da basına yansıyan şüpheli çocuk ölümleri Antep (1), Maraş (1), Mardin (2), Tokat (1), Urfa (1), Van (2).

2026 - 2024 Erkek Şiddeti 2026’nın ilk altı ayında erkekler 170 kadını öldürdü, 111 kadını taciz etti, 147 çocuğu istismar etti, 324 kadına şiddet uyguladı, dört kadına tecavüz etti. Erkekler en az 776 kadını seks işçiliğine zorladı. 306 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 15 çocuğu öldürdü. 2025’in ilk yedi ayında erkekler 177 kadını öldürdü, 127 kadını taciz etti, 148 çocuğu istismar etti, 414 kadına şiddet uyguladı, dört kadına tecavüz etti. Erkekler en az 764 kadını seks işçiliğine zorladı. 264 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 35 çocuğu öldürdü. 2024’ün ilk yedi ayında erkekler 218 kadını öldürdü, 45 kadını taciz etti, 91 çocuğu istismar etti, 335 kadına şiddet uyguladı, sekiz kadına tecavüz etti. Erkekler en az 230 kadını seks işçiliğine zorladı. 177 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansırken, erkekler, en az 25 çocuğu öldürdü.

Cinayet

Erkekler, Temmuz’da en az 28 kadını öldürdü, geçen yıl aynı ayda bu sayı 32 idi.

Temmuz’da erkeklerin öldürdüğü kadınların isimleri Aysel B., Azize Tekin, BEdriye K., Bilge B., Çisem Çalkantı, Dursuniye Ö., Emine D., Emine G., Emine Kürekçi, Esmanur Ö., Gülay Polat, Gülseven Doğu, Hatice G., Hatice Mine K., Hülya E., Kübra D., Leyla Ö., Naciye B., Özlem Yıldız, Ö.K.O, Saime K., Semra Yılmaz, Sergül Ş., Sevil Işıktekin, Sultan Gürelk G., Tutku Burcu Köseoğlu, Türkan Gökkaya, Yüksel Uçar.

Erkekler, 12 kadını ayrılmak/istediği barışmak istemediği için öldürdü. İki kadını da kıskandığı için öldüren erkeklerin 14 kadını öldürme bahanesi basına yansımadı.

20 kadını kocası, sevgilisi, eski nişanlısı erkekler, altı kadını oğlu akrabası olan erkekler, bir kadını komşusu, bir kadını da damadı öldürdü.

Erkekler, 20 kadını ev içinde, sekiz kadını ev dışında öldürdü.

Erkekler, 14 kadını ateşli silahlarla, sekiz kadını kesici aletle öldürdü. Erkekler üç kadını boğarak iki kadını da darp ederek öldürdü. Erkeklerin bir kadını nasıl öldürdüğü bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin kadınları öldürdüğü iller Adana (2), Ankara (2), Antep (3), Antalya (2), Bitlis (1), Bursa (1), Düzce (2), Isparta (1), İstanbul (3), Karabük (1), Kilis (1), Kırklareli (1), Konya (2), Manisa (1), Muğla (1), Ordu (1), Urfa (2), Yalova (1).

Hukuki Süreç Kadınları öldüren en az 27 fail vardı. 23 fail erkek tutuklandı. Bir fail kaçtı, üç fail de intihar etti.

Temmuz Ayında Aydınlatılan Cinayet

Haziran ayında bianet çetelesinde şüpheli ölüm olarak geçen Kocaeli’de arkadaşlarıyla birlikte olduğu evde başından vurularak ölen Ece Naz Macit’in (18) ölümüyle ilgili gözaltına alınan arkadaşları S.C.G. (19), Y.O. (19) isimli erkekler ve A.A. (17) isimli kız çocuğu tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Haziran ayında bianet erkek şiddeti çetelesine faili belirlenmemiş cinayet olarak yansıyan Antep’te evinde başından vurulmuş olarak bulunan Saniye Yaşar (61) isimli kadını, apartman görevlisi Ö.M. (24) isimli erkeğin öldürdüğü belirlendi. Erkek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Hatay’da 2012’den beri kayıp olarak aranan Selbi U. (32) isimli kadının cansız bedeni portakal bahçesinde bulundu. Kadının 2011 yılında kocasının babasının öldürülmesine iştirak eden karısı H.U. ve Y.T. isimli erkek tarafından öldürülüp portakal bahçesine gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili H.U. isimli kadın, Y.T. isimli erkek ve O.Ç. isimli kişi “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Çocuk Cinayeti

Erkekler, Temmuz 2026'da en az bir çocuğu öldürdü. Geçen yıl bu sayı beş idi.

Bir çocuğu babası öldürdü.

Erkeklerin öldürdüğü çocuğun ismi Öykü Naz

Erkeklerin çocuğu öldürdüğü şehir Kırklareli

Hukuki Süreç Çocuğu öldüren erkek intihar etti.

Taciz

Temmuz’da erkekler en az 13 kadını taciz etti. Bu sayı geçen yıl aynı ay 39 idi. Erkeklerin taciz ettiği iki kadın turist olarak Türkiye’ye gelmişti.

Erkekler, 13 kadını ev dışında taciz etti.

Bir kadını şoför, bir kadını siyasetçi, iki kadını arkadaşı, dokuz kadını taciz eden erkeğin kim olduğu bilgisi yansımadı.

Erkeklerin kadınları taciz ettiği iller Antalya (1), Aydın (1), İstanbul (2), Muğla (1), Sakarya (1), Samsun (3), Sinop (1), Zonguldak (3).

Hukuki Süreç Kadınları taciz eden 13 fail erkek vardı. En az beş fail tutuklandı, üç fail gözaltına alındı. Beş failin hukuki süreci basına yansımadı

Cinsel Saldırı/Tecavüz

Temmuz’da bir tecavüz vakası basına yansıdı.

Erkeklerin kadına tecavüz ettiği il Urfa (1).

Hukuki Süreç Bir kadına tecavüz eden 20 fail erkek vardı. Sadece 14 erkek tutuklandı.

Çocuk İstismarı

Erkekler, Temmuz’da en az 11 kız ve oğlan çocuğunu istismar etti. Geçen yıl aynı ayda bu sayı sekiz idi.

Erkekler, dört çocuğu evde, yedi çocuğu ev dışında okul, park gibi yerlerde istismar etti.

Üç çocuğu babası, bir çocuğu babasının arkadaşı, iki çocuğu akrabası, bir çocuğu ise terzi istismar etti. Dört çocuğu istismar eden erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkeklerin çocukları istismar ettiği iller Ankara (2), Eskişehir (1), İstanbul (1), Kütahya (3), Manisa (1), Sakarya (3)

Hukuki Süreç Çocukları istismar eden sekiz fail vardı. Dört fail tutuklandı, üç fail gözaltına alındı. Bir failin hukuki süreci basına yansımadı.

Şiddet / Yaralama

Erkekler, Temmuz’da en az 54 kadını yaraladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı, 85 idi.

En az dört kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

36 kocası/eski kocası/sevgilisi/ iki kadını oğlu, bir kadını komşusu, bir kadını apartman görevlisi, bir kadını katip, bir kadını polis, bir kadını eski futbolcu, bir kadını ise siyasetçi yaraladı. 10 kadını yaralayan erkeğin kim olduğu bilgisi basına yansımadı.

Erkekler, en az 26 kadını “barışmak istemediği, ayrılmak istediği” için yaraladı. Erkeklerin 28 kadını yaralama bahanesi basına yansımadı.

Erkekler, 34 kadını ev içinde, 20 kadını ev dışında yaraladı.

Erkekler 41 kadını darp etti, beş kadını ateşli silahla, altı kadını kesici aletle yaraladı. Erkekler bir kadının evini, bir kadının da arabasını yaktı.

Erkeklerin kadınlara şiddet uyguladığı iller Adana (2), Aksaray (1), Ankara (2), Antep (1), Antalya (2), Aydın (2), Batman (1), Çorum (1), Edirne (13), Hatay (1), İstanbul (11), İzmir (1), Karaman (1), Kocaeli (1), Manisa (1), Maraş (1), Mersin (2), Muğla (3), Sakarya (4), Samsun (1), Zonguldak (2)

Hukuki Süreç Kadınları yaralayan en az 54 fail vardı. 22 fail hakkında yasal süreç başlatıldı. 10 fail gözaltına alındı. 11 fail tutuklandı. Altı fail kaçtı. İki fail serbest bırakıldı. Üç failin hukuki süreci basına yansımadı.

Seks İşçiliğine Zorlama

Temmuz’da erkekler, en az 64 kadını seks işçiliğine zorladı. Geçen yıl aynı ay bu sayı 74 idi. Seks işçiliğine zorlananlar arasında çocuklar da vardı.

Kadınların seks işçiliğine zorlandığı iller Ankara (20) , Antalya (35), Dersim (9)

Hukuki Süreç Kadınları seks işçiliğine zorlayan 36 fail vardı. 16 fail gözaltına alındı. 20 fail tutuklandı.

Açıklama bianet'in erkek şiddeti çetelesinde basına yansıyan ve sadece erkek şiddeti sonucu hayatını kaybeden kadınlara yer veriyoruz. Toplumsal cinsiyet temelli olmayan şiddet vakalarını ve cinayetleri çeteleye almıyoruz. Faili henüz belirlenememiş kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümlerini sene boyunca aylık çetelelere not ediyoruz ancak başlıktaki sayıya eklemiyoruz. Sene sonunda, çetelelerde yer alan bu faili belirlenememiş cinayetler ve şüpheli ölümlerin akıbetini araştırarak, zaman içinde aydınlatılan vakaları eğer toplumsal cinsiyet temelli ise çeteleye ekliyoruz. Masumiyet karinesi gereği resmi olarak evli çiftlerde kadının ve erkeğin soyadını kısaltarak yazıyoruz. İntihar ve intihara teşebbüs vakalarını sadece kadın geçmişinde şiddet/sistematik şiddete maruz kaldıysa çeteleye dâhil ediyoruz. Bu intihar vakalarına ayrı bir kategoride yer veriyoruz ve başlığa taşıdığımız sayıya dâhil etmiyoruz. Ayrıca kadının doğrudan hedef olmadığı toplu cinayet haberlerini de, eğer tartışmaya sebep olan konu toplumsal cinsiyet temelli değilse çeteleye dâhil etmiyoruz. Çetelelerde yer alan meslek grupları, sadece şiddet olayının meslekle bağlantılı olduğu durumları kapsıyor. Örneğin, "Kadını, evinde, profesyonel asker olan kocası ateşli silahla öldürdü" gibi. Erkeklerin, çocuklara uyguladığı şiddeti de şiddetin boyutlarının görünür olması açısından çeteleye ekliyoruz.

(EMK)