Arkadaşları doğum gününde Çiğdem Mater için özgürlük istedi

Gezi davasından 18 yıla mahkum edilen film yapımcısı Çiğdem Mater’in bugün doğum günü. Arkadaşları sosyal medya paylaşımları ile Mater’in doğum günün kutluyor.

Ayrıca, Çiğdem Mater’e Özgürlük hesabından da şu paylaşım yapıldı:

“Her gülüşünle senin,

bir çiçek daha açıyor,

Gezi Parkı’nda ağaçlar.

Doğum Günün Kutlu Olsun Çiğdem!”

Arkadaşlarının paylaşımları şöyle:

Yasemin Bektaş:

Dördüncü yılımız

@freecigdemmater siz iyi ki doğdun dediğimiz. Suç yok, delil yok, yargi yok.. Çiğdem duvarların bir tarafında biz diğer tarafında. Dört yıldır bitmek bilmeyen bir sacmalik içindeyiz. Dileğimiz belli, adalet. Çiğdem ve tüm dostlarımıza özgürlük. Kocaman sofralarda, neşe ile, kahkaha ile, yan yama olacağımız günlerin umudu ile.

İyi ki doğdun can parem…

İyi ki doğdun …

#FreeCigdemMater

#CigdemMatereOzgurluk"

Melis Behlil:

“Yeter artık, Çiğdem'in doğumgününü Çiğdem'le kutlamak istiyorum!”

Baran Seyhan:

“Haksız ve hukuksuz yere hapiste tutulan sevgili arkadaşım Çiğdem Mater'in doğumgünü bugün.

Onun ömründen bunca günü çalanların da hesabını verecekleri gün, elbette gelecek.”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği:

“Doğum günün kulu olsun sevgili Çiğdem!”

Kadın Koalisyonu:

“Doğum günün özgürlüğe açılsın Çiğdem

#CigdemMatereÖzgürlük"

Gülizar Biçer Karaca:

“Doğum günün kutlu olsun Çiğdem”

Özgür Gürbüz:

“Doğum günün kutlu olsun Sevgili Çiğdem. #CigdemMatereOzgurluk"

Sertaç Çelik:

“Bugün, sinemacı, yapımcı, gazeteci ve insan hakları savunucusu Çiğdem Mater’in 47. Yaş günü!

Çiğdem Mater 1201 gündür çekmediği bir film için cezaevinde!!!

Nice özgür yaşlar diliyorum.”

Gezi Davası mahpuslarına destek için Adalet Nöbeti 1000. gününde

Çiğdem Mater cezaevinden yazdı: Mahkeme hayaletleri

Özgür Özel, Bakırköy’de Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti

(EMK)