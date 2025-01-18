Özgür Özel, Bakırköy’de Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edilen Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gelen Özel, ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yaptı.

Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in 999. gündür hapis olduğunu söyleyen Özel, “Dün Boğaziçi eylemlerinin bininci günüydü. Yarın Hrant Dink'in katledilişinin yıl dönümü. Her gün başka felaketlerin yıl dönümleriyle uyanıyoruz. Bir yandan İstanbul Barosu'na kayyum atanıyor, bir yandan Beşiktaş Belediyesi'ne siyasi darbe girişimi var” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Turpun büyüğü heybede” sözlerine karşılık da, “Siyasi mafyalığa soyunmuş durumda. Bizi tehdit ediyor” deyip “Turplar büyüklüklerine göre bakılıyor ve büyüdükçe endişe artıyorsa turpun büyüğü sandıkta. Korkmuyorsan sandığa gel. Biz CHP olarak, olmamız gereken her yerdeyiz. Dünyanın en büyük barosunun arkasındayız. Mücadelenin bir bütün olarak verilmesi gerektiğinin farkındayız. CHP hem kararlı, hem güçlü, hem de milletin kendine verdiği vazifenin farkında” diye konuştu.

"Bu iş fazla uzadı"

Sözü daha sonra tekrar Gezi mahpuslarına getiren Özel, Mater ve Özerden’in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini verdi ve şunları söyledi:

Moralleri çok iyi. Çünkü haklı olmanın, suçsuz olmanın gücüyle hayata tutunuyorlar. Biz onların dışarıya, içeriye girerken olduğu gibi dimdik çıkacaklarından eminiz. Daha önce nasıl dimdik girenler dimdik çıktıysa arkadaşlarımız da bu şekilde çıkacaklar. Gezi davası, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalarına ve uluslararası anlaşmalar gereği uymak zorunda olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre de Anayasa Mahkemesi kararlarına göre de milletin vicdanına göre de hükümsüzdür. Yoktur. İçerideki tüm arkadaşlarımız boş yere burada tutulmaktadır. Bizim yerimize içeride yatmaktadırlar. Sayın Erdoğan’ın hakaretler ettiği, Gezi’yi destekleyen 10 milyonlarca kadın adına burada iki arkadaşımız yatıyor. Tayfun Kahraman partimin üyesi, benim adıma yatıyor. Türkiye sivil toplumundaki herkes için, İstanbul’u sevdiği için, itiraz eden herkes için orada Can Atalay yatıyor. Orada Osman Kavala yatıyor. O yüzden biz beşine de sahip çıkıyoruz. Ben de Gezi’deydim. Ben ülkenin ana muhalefet lideriyim. Orada yatan arkadaşlar, burada yatan arkadaşlar benim yerime yatıyorlar. Davaları, davamızdır. Gezi olaylarında yaşananların Türkiye’ye verdiği zarar diye söylüyor ama şiddetle o kadar ilgisi yok ki bu arkadaşların. Bu arkadaşlar barışçıl itiraz sürecinin sivil toplum tarafları. Gezi tut ki zarar verdi Türkiye’ye, gözümüzün önünde oldu, toplam zarar ortada. O günden bugüne bu arkadaşların içeride olması, Avrupa Konseyi’nde Türkiye’ye kimsenin selam vermemesi, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğundan çıktığı için Türkiye’ye yabancı sermayenin, yatırımın gelmemesi, Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olma yerine demokrasisi sıfırlanmış ülkeler kategorisinde olması, bütün endekslerde sonlarda olması ne zarar veriyor, bir de onu hesaplayın. O yüzden artık bu iş fazla uzadı.

“İktidarı devretmeye hazırlansın”

Özel sözlerini “Birisi her şeyi kendinden, kendi siyasetinden, kendi partisinden ibaret sanıyor. O bir kişiye Türkiye’nin kendisinden büyük olduğunu söylemek lazım. Buradan sonra artık bambaşka bir sürecin içindeyiz ve o süreç, bu kötülükten Türkiye’yi kurtarma sürecidir. İktidarı devretmeye hazırlansın” diyerek bitirdi.

(HA)