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YT: Yayın Tarihi: 25.07.2026 13:14 25 Temmuz 2026 13:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.07.2026 11:05 26 Temmuz 2026 11:05
Okuma Okuma:  1 dakika

Çiğdem Mater ve Mine Özerden Şakran’dan Silivri’ye sevk edildi

Beş gün önce Bakırköy’den İzmir’deki Şakran Cezaevi’ne sevk edilen Gezi davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden, bu kez Silivri’de bulunan Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Çiğdem Mater ve Mine Özerden Şakran’dan Silivri’ye sevk edildi
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Gezi Parkı davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden’in cezaevi bir kez daha değiştirildi.

Mater ve Özerden, bugün İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan (Şakran Cezaevi) alınarak İstanbul’un Silivri ilçesindeki Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

Mater ve Özerden, dört yıldır tutuldukları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan 20 Temmuz’da Şakran Cezaevi’ne sevk edilmiş, aynı gün kuruma giriş işlemleri yapılmıştı.

Böylece Mater ve Özerden, Şakran Cezaevi’ne götürülmelerinden beş gün sonra yeniden sevk edilmiş oldu.

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Ne olmuştu?

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de açıkladığı Gezi davası kararında Çiğdem Mater ve Mine Özerden’e “hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla 18’er yıl hapis cezası verdi ve tutuklanmalarına hükmetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 28 Eylül 2023’te Mater ve Özerden hakkındaki 18’er yıllık hapis cezalarını onadı. İki isim, tutuklandıkları Nisan 2022’den 20 Temmuz 2026’ya kadar Bakırköy 
Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuldu.

Mater’in avukatı Hürrem Sönmez, Şakran’a yapılan sevkin ardından bianet’e yaptığı açıklamada ailelerin ve avukatların İstanbul’da bulunduğunu hatırlatmış; sevkin ziyaretleri zorlaştıracağını ve müvekkillerinin “cezaevinin ötesinde ayrı bir izolasyon” yaşayacağını söylemişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çiğdem mater Mine Özerden gezi davası
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