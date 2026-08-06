Arkadaşları doğum gününde Çiğdem Mater için özgürlük istedi
Arkadaşları Mater’e, “İyi ki doğdun seni çok seviyoruz” diye seslendi.
Gezi Direnişi davası hükümlüsü film yapımcısı Çiğdem Mater’in bugün doğum günü. Arkadaşları sosyal medya paylaşımları ile Mater’in doğum günün kutluyor.
Ayrıca, Çiğdem Mater’e Özgürlük hesabından da şu paylaşım yapıldı:
“BİR GÜN ZULÜM BİTER
MENEKŞELER DE
AÇILIR ÜSTÜMÜZDE
LEYLAKLAR DA GÜLER…
İyi ki doğdun Çiğdem!
Seni çok seviyoruz.”
BİR GÜN ZULÜM BİTER— Çiğdem Mater'e Özgürlük (@freecigdemmater) August 5, 2026
MENEKŞELER DE
AÇILIR ÜSTÜMÜZDE
LEYLAKLAR DA GÜLER…
İyi ki doğdun Çiğdem!
Seni çok seviyoruz. pic.twitter.com/AjbGJ4jdbe
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28 Şubat 2024
(EMK)
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