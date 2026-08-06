Arkadaşları doğum gününde Çiğdem Mater için özgürlük istedi

Gezi Direnişi davası hükümlüsü film yapımcısı Çiğdem Mater’in bugün doğum günü. Arkadaşları sosyal medya paylaşımları ile Mater’in doğum günün kutluyor.

Ayrıca, Çiğdem Mater’e Özgürlük hesabından da şu paylaşım yapıldı:

“BİR GÜN ZULÜM BİTER

MENEKŞELER DE

AÇILIR ÜSTÜMÜZDE

LEYLAKLAR DA GÜLER…

İyi ki doğdun Çiğdem!

Seni çok seviyoruz.”

BİR GÜN ZULÜM BİTER

MENEKŞELER DE

AÇILIR ÜSTÜMÜZDE

LEYLAKLAR DA GÜLER…



İyi ki doğdun Çiğdem!

Seni çok seviyoruz. pic.twitter.com/AjbGJ4jdbe — Çiğdem Mater'e Özgürlük (@freecigdemmater) August 5, 2026

Çiğdem Mater: Tüm hakimler suçsuz olduğumuzu biliyor

(EMK)