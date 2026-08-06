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YT: Yayın Tarihi: 06.08.2026 08:33 6 Ağustos 2026 08:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.08.2026 08:36 6 Ağustos 2026 08:36
Okuma Okuma:  1 dakika

Arkadaşları doğum gününde Çiğdem Mater için özgürlük istedi

Arkadaşları Mater’e, “İyi ki doğdun seni çok seviyoruz” diye seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Arkadaşları doğum gününde Çiğdem Mater için özgürlük istedi
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Gezi Direnişi davası hükümlüsü film yapımcısı Çiğdem Mater’in bugün doğum günü. Arkadaşları sosyal medya paylaşımları ile Mater’in doğum günün kutluyor.

Ayrıca, Çiğdem Mater’e Özgürlük hesabından da şu paylaşım yapıldı:

“BİR GÜN ZULÜM BİTER 

MENEKŞELER DE

AÇILIR ÜSTÜMÜZDE

LEYLAKLAR DA GÜLER…

İyi ki doğdun Çiğdem

Seni çok seviyoruz.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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