TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 20.07.2026 17:24 20 Tîrmeh 2026 17:24
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.07.2026 18:30 20 Tîrmeh 2026 18:30
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Çîgdem Mater û Mine Ozerden ji Bakırkoyê sewqî Girtîgeha Şakranê ya Îzmîrê hat kirin

Mater û Ozerden ji Nîsana 2022an û vir ve di Girtîgeha Jinan a Girtî ya Bakırkoyê de dihatin girtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Çîgdem Mater û Mine Ozerden ji Bakırkoyê sewqî Girtîgeha Şakranê ya Îzmîrê hat kirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Çîgdem Mater û Mine Ozerden di Doza Parka Geziyê de bi tohmeta ku "alîkariya hewldana hilweşandina hikûmetê kirine" dihatin darizandin û 18 sal cezayê girtîgehê li wan hatibû birîn. Çîgdem Mater û Mine Ozerden ji Bakırkoyê sewqî Girtîgeha Şakranê ya Îzmîrê hat kirin.

Dadgehê cezayê muebbeta girankirî li Kavala û 18 sal ceza jî li 7 kesan birî
DOZA GEZIYÊ
Dadgehê cezayê muebbeta girankirî li Kavala û 18 sal ceza jî li 7 kesan birî
25 Nîsan 2022

Mater û Ozerden ji Nîsana 2022an û vir ve di Girtîgeha Jinan a Bakırkoyê de girtî bûn.

"Em ê serî li hemû rêyên hiqûqî bidin"

Parêzerê Çîgdem Materê Hurrem Sonmez ji bianetê re axivî û got: “Em ê serî li hemû rêyên hiqûqî bidin”

Sonmez diyar kir ku ew hîn hêceta biryara veguhastinê fêr nebûne û gotinên xwe bi vî rengî domandin:

“Bi giştî ev karana bêyî ku malbat û parêzer pê bihesin tên kirin. Ev mirov li Stenbolê hatine dinê û mezin bûne, malbat û parêzerên wan li vir in. Her weha dê serdanên malbatan zehmet bibe û ew bi xwe jî dê li wê derê ji bilî girtîgehê tecrîdeke din bijîn. Ez dixwazim bifikirim ku dewlet xerabiyê bi welatiyê xwe nake, lê ev tişta ku hatiye kirin xerabî ye.”

Çi bûbû?

Serdozgeriya Komarî, daxwaza pesendkirina cezayê miebeta girankirî yê ji ber sûcê “hewldana jinavbirina hikûmetê” yê li Osman Kavalayî hatiye birîn û 18 sal cezayê girtîgehê yê ji ber sûcê “alîkariya hewldana jinavbirina hikûmetê” li Çîgdem Mater, Alî Hakan Altinay, Mîne Ozerden, Can Atalay, Tayfûn Kahramanû Yîgît Alî Ekmekçiyî hatiye birîn, kiribû. Heman Serdozgerî xwestibû ku biryara ji bo Mucella Yapiciyê hatiye dayîn, betal bibe.

Derbarê heşt girtiyên "Gezi"yê de
Derbarê heşt girtiyên "Gezi"yê de
26 Nîsan 2022




Cihê Nûçeyê
Stenbol
Çîgdem Mater Mîne Ozerden Doza Geziyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê