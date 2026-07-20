Çiğdem Mater ve Mine Özerden'in İzmir Şakran Cezaevi’ne girişleri yapıldı

Gezi Parkı davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden, İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Şakran Cezaevi) sevk edildi. Sevkin ardından Mater ve Özerden'in cezaevine girişleri yapıldı.

Mater ve Özerden, Nisan 2022'den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutuluyordu.

bianet’e konuşan Çiğdem Mater’in avukatı Hürrem Sönmez, “Tüm yasal yolları tüketeceğiz” dedi.

Sevk kararının gerekçesini henüz öğrenemediklerini belirten Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Genellikle bu işlemler ailelerin ve avukatların haberi olmadan yapılıyor. Bu insanlar İstanbul’da doğup büyümüş, aileleri ve avukatları burada. Ailelerin ziyaretleri zorlaşacağı gibi, kendileri de orada cezaevinin ötesinde ayrı bir izolasyon yaşayacaklar. Devlet vatandaşına kötülük yapmaz diye düşünmek istiyorum, fakat bu yapılan bir kötülük.